Policial militar Vinicius Rodrigues Pacheco é condenado por homicídio qualificado - Reprodução/Redes sociais

Policial militar Vinicius Rodrigues Pacheco é condenado por homicídio qualificadoReprodução/Redes sociais

Publicado 27/10/2026 19:02

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o policial militar Vinicius Rodrigues Pacheco , conhecido como Lico, a 14 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do pintor Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, durante uma festa em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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O crime aconteceu em maio de 2025, e o julgamento foi realizado na segunda-feira (26), na 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. O cabo da Polícia Militar, lotado no 41º BPM (Irajá), que já estava preso, acabou condenado por homicídio qualificado. A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.



Na sentença, a juíza Monalisa Renata Artifon destacou a gravidade do crime. "As circunstâncias revelam gravidade superior às normais do delito, haja vista que os disparos foram efetuados nas proximidades de um evento com grande concentração de pessoas", escreveu.



Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral da corporação submeteu Vinicius Rodrigues Pacheco a um Conselho de Disciplina em junho de 2025.



"O processo está em fase final de análise, mas, até o momento, a Corregedoria não recebeu a sentença condenatória. Após a conclusão da análise, o caso será encaminhado à Secretaria, a quem caberá decidir sobre a permanência do militar na Corporação", informou a PM, em nota.



A reportagem tenta contato com a defesa de Vinicius Rodrigues Pacheco. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o crime



O crime aconteceu por volta das 2h do dia 10 de maio de 2025, na esquina das ruas Santa Eugênia e Manoel Henrique, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu.