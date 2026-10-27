Policial militar Vinicius Rodrigues Pacheco é condenado por homicídio qualificadoReprodução/Redes sociais
Na sentença, a juíza Monalisa Renata Artifon destacou a gravidade do crime. "As circunstâncias revelam gravidade superior às normais do delito, haja vista que os disparos foram efetuados nas proximidades de um evento com grande concentração de pessoas", escreveu.
Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral da corporação submeteu Vinicius Rodrigues Pacheco a um Conselho de Disciplina em junho de 2025.
"O processo está em fase final de análise, mas, até o momento, a Corregedoria não recebeu a sentença condenatória. Após a conclusão da análise, o caso será encaminhado à Secretaria, a quem caberá decidir sobre a permanência do militar na Corporação", informou a PM, em nota.
A reportagem tenta contato com a defesa de Vinicius Rodrigues Pacheco. O espaço está aberto para manifestação.
Relembre o crime
Veja as imagens abaixo:
Câmera flagra momento do assassinato de homem na frente de bar em Nova Iguaçu. Crédito: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/F65ThPBtF1— Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2025
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