O bebê segue internado sob cuidados da equipe de pediatria no Hospital Maternidade Carmela DutraDivulgação
Em um vídeo publicado na internet, Vitória relatou que caminhava pela rua por volta das 4h quando encontrou a menina. A recém-nascida recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho e, posteriormente, foi encaminhada à maternidade Carmela Dutra, na Zona Norte.
"Eu a encontrei enquanto estava andando na rua. Pulei no muro pra resgatá-la. A gente, com a ajuda dos moradores mesmo, conseguiu um carro pra levar ela pra UPA de Del Castilho", contou.
Segundo Vitória, uma mulher, que afirmou ser a mãe da criança, apareceu na unidade de saúde após apresentar uma hemorragia em casa. Moradores também teriam ido à casa dela e encontrado vestígios de sangue, indicando que ela havia passado por um parto.
As circunstâncias em que a menina foi parar no saco de lixo ainda não foram esclarecidas. Vitória afirmou não saber se a própria mãe abandonou a criança ou se houve participação de outra pessoa.
Recém-nascida apresentava lesões
Vitória contou que permaneceu ao lado da criança durante parte do atendimento e conseguiu doações de roupas, fraldas, lenços umedecidos e pomada com a ajuda da cunhada, que teve um bebê recentemente. Posteriormente, porém, a equipe da maternidade não permitiu que ela continuasse acompanhando a menina.
Mulher pede ajuda para acolher a bebê
"Eu gostaria de ficar com ela. Ou então, se infelizmente eu não puder ficar com ela, que ande esse processo de adoção o mais rápido possível, pra ela ter finalmente esse colo, esse conforto", afirmou.
Até o momento, não foram apresentadas informações oficiais sobre a investigação, a situação jurídica da criança ou eventuais medidas adotadas em relação à mulher apontada como mãe. As circunstâncias do abandono e das lesões precisam ser apuradas pelas autoridades.
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