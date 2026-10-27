O bebê segue internado sob cuidados da equipe de pediatria no Hospital Maternidade Carmela Dutra - Divulgação

O bebê segue internado sob cuidados da equipe de pediatria no Hospital Maternidade Carmela DutraDivulgação

Publicado 27/10/2026 19:54

Um casal encontrou uma recém-nascida abandonada dentro de um saco de lixo na Rua Moreia, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, no sábado (24). Molhada e com o cordão umbilical, a bebê segurava um absorvente no momento em que foi achada. Responsável pelo resgate, Vitória Adriano Freitas contou que pulou um muro para alcançar a criança e, com a ajuda de moradores, conseguiu levá-la a uma unidade de saúde.

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Em um vídeo publicado na internet, Vitória relatou que caminhava pela rua por volta das 4h quando encontrou a menina. A recém-nascida recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho e, posteriormente, foi encaminhada à maternidade Carmela Dutra, na Zona Norte.



"Eu a encontrei enquanto estava andando na rua. Pulei no muro pra resgatá-la. A gente, com a ajuda dos moradores mesmo, conseguiu um carro pra levar ela pra UPA de Del Castilho", contou. Em um vídeo publicado na internet, Vitória relatou que caminhava pela rua por volta das 4h quando encontrou a menina. A recém-nascida recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho e, posteriormente, foi encaminhada à maternidade Carmela Dutra, na Zona Norte."Eu a encontrei enquanto estava andando na rua. Pulei no muro pra resgatá-la. A gente, com a ajuda dos moradores mesmo, conseguiu um carro pra levar ela pra UPA de Del Castilho", contou.

A direção do Hospital Maternidade Carmela Dutra informou que o bebê segue internado sob cuidados da equipe de pediatria, recebendo toda a assistência necessária.



Segundo Vitória, uma mulher, que afirmou ser a mãe da criança, apareceu na unidade de saúde após apresentar uma hemorragia em casa. Moradores também teriam ido à casa dela e encontrado vestígios de sangue, indicando que ela havia passado por um parto.



As circunstâncias em que a menina foi parar no saco de lixo ainda não foram esclarecidas. Vitória afirmou não saber se a própria mãe abandonou a criança ou se houve participação de outra pessoa.



Recém-nascida apresentava lesões



A mulher disse que a bebê, que recebeu o nome de Heloísa Vitória, apresentava escoriações e possíveis sinais de maus-tratos. Segundo ela, os dedos da menina pareciam queimados. Apesar das lesões, a recém-nascida não precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e os exames de rotina tiveram resultados normais, de acordo com o relato.



Vitória contou que permaneceu ao lado da criança durante parte do atendimento e conseguiu doações de roupas, fraldas, lenços umedecidos e pomada com a ajuda da cunhada, que teve um bebê recentemente. Posteriormente, porém, a equipe da maternidade não permitiu que ela continuasse acompanhando a menina.



Mulher pede ajuda para acolher a bebê



Nas redes sociais, Vitória pediu apoio de advogados e assistentes sociais para entender os procedimentos legais e tentar obter a guarda da recém-nascida. Caso não consiga ficar com a menina, ela deseja que a criança possa ser encaminhada a uma família por meio dos procedimentos legais de adoção.



"Eu gostaria de ficar com ela. Ou então, se infelizmente eu não puder ficar com ela, que ande esse processo de adoção o mais rápido possível, pra ela ter finalmente esse colo, esse conforto", afirmou.



Até o momento, não foram apresentadas informações oficiais sobre a investigação, a situação jurídica da criança ou eventuais medidas adotadas em relação à mulher apontada como mãe. As circunstâncias do abandono e das lesões precisam ser apuradas pelas autoridades.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa da mãe da criança. A equipe tentou contato com a assessoria da Polícia Civil às 19h08, por e-mail, para obter informações sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral