Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos endereços de investigadosReprodução/Rede Social
As diligências foram realizadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) e contaram com apoio de diversas unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana.
A investigação teve início em julho, com a prisão do também assessor parlamentar Matheus Rodrigues Gonçalves, 36, pelo estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos, em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes apreenderam dois notebooks e celulares na casa do suspeito. A análise dos dispositivos eletrônicos e de imagens de câmeras de segurança permitiu avançar na desarticulação do esquema.
'Senhores' e 'escravas'
De acordo com os elementos reunidos, os criminosos produziam registros audiovisuais de violência sexual e utilizavam o material para torturar e ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens. O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos.
O caso chegou à 74ª DP após a adolescente procurar a unidade, acompanhada dos pais, para denunciar as violências sofridas. A vítima relatou um cenário de humilhações e sofrimento extremo, com consequências graves para sua integridade física e emocional.
A ação desta quarta-feira teve como objetivo aprofundar a análise das provas reunidas, esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outras possíveis vítimas. Os demais presos foram identificados como João Lucas Figueiredo Perrenoud, 24 Anos; João Pedro Alecrim Soares, 25; Natã Marques Pereira, 28; Miguel Ribeiro Magni, 20; e Carlos Otávio De Oliveira Soares Da Silva, 29.
"O agente é alvo de um inquérito instaurado pela 74ª DP (Alcântara). A Corporação acompanha os desdobramentos da investigação para avaliar as medidas cabíveis", explicou em comunicado.
A corporação reiterou ainda que não tolera desvios de conduta ou o cometimento de crimes por seus integrantes e que adota as medidas administrativas e disciplinares previstas, com o devido rigor, sempre que as irregularidades são devidamente constatadas.
Minha vida é e sempre foi pautada pela defesa intransigente das mulheres e de seus direitos. Expresso minha total solidariedade à vítima e à sua família. Não compactuamos com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres. Nunca compactuaremos!
As investigações devem ser conduzidas com transparência, rigor e independência, respeitando o devido processo legal e garantindo a apuração dos fatos com base nas provas. Seguiremos lutando contra toda violência que chega nas mulheres e meninas.", concluiu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.