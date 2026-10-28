Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos endereços de investigados - Reprodução/Rede Social

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos endereços de investigadosReprodução/Rede Social

Publicado 28/10/2026 06:35

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (28), a Operação NXIVM contra um esquema de escravidão sexual de adolescentes. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e 18 medidas de busca e apreensão contra envolvidos em uma rede criminosa investigada por produzir vídeos de exploração sexual de menores, com registros de estupros coletivos, torturas, ameaças e chantagens.

Ao todo, oito pessoas foram presas no decorrer das investigações, sete delas nesta quarta-feira. Entre os detidos estão o terceiro-sargento da Polícia Militar Maurício Douglas Souza das Chagas Moura, 35 anos, e Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, 45 anos — assessor parlamentar da deputada federal Talíria Petrone (PSOL) .





As diligências foram realizadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) e contaram com apoio de diversas unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana.



A investigação teve início em julho, com a prisão do também assessor parlamentar Matheus Rodrigues Gonçalves, 36, pelo estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos, em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes apreenderam dois notebooks e celulares na casa do suspeito. A análise dos dispositivos eletrônicos e de imagens de câmeras de segurança permitiu avançar na desarticulação do esquema. LEIA MAIS: Disque Denúncia procura condenado por matar PM que fugiu no semiaberto As diligências foram realizadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) e contaram com apoio de diversas unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana.A investigação teve início em julho, com a prisão do também assessor parlamentar Matheus Rodrigues Gonçalves, 36, pelo estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos, em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes apreenderam dois notebooks e celulares na casa do suspeito. A análise dos dispositivos eletrônicos e de imagens de câmeras de segurança permitiu avançar na desarticulação do esquema.

Matheus era assessor do vereador Professor Túlio (PSOL). Na ocasião, o parlamentar determinou sua imediata exoneração.

'Senhores' e 'escravas'



O trabalho investigativo desvendou uma grande rede de geração de vídeos de pornografia com adolescentes, em esquema de escravidão sexual, na qual os autores se autodenominavam “senhores”, enquanto as vítimas eram tratadas como “escravas”.



De acordo com os elementos reunidos, os criminosos produziam registros audiovisuais de violência sexual e utilizavam o material para torturar e ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens. O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos.



O caso chegou à 74ª DP após a adolescente procurar a unidade, acompanhada dos pais, para denunciar as violências sofridas. A vítima relatou um cenário de humilhações e sofrimento extremo, com consequências graves para sua integridade física e emocional.



A ação desta quarta-feira teve como objetivo aprofundar a análise das provas reunidas, esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outras possíveis vítimas. Os demais presos foram identificados como João Lucas Figueiredo Perrenoud, 24 Anos; João Pedro Alecrim Soares, 25; Natã Marques Pereira, 28; Miguel Ribeiro Magni, 20; e Carlos Otávio De Oliveira Soares Da Silva, 29.

Em nota, a PM informou que a Corregedoria Geral, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ª DPJM), participou do cumprimento do mandado de prisão contra o policial militar.



"O agente é alvo de um inquérito instaurado pela 74ª DP (Alcântara). A Corporação acompanha os desdobramentos da investigação para avaliar as medidas cabíveis", explicou em comunicado.



A corporação reiterou ainda que não tolera desvios de conduta ou o cometimento de crimes por seus integrantes e que adota as medidas administrativas e disciplinares previstas, com o devido rigor, sempre que as irregularidades são devidamente constatadas.

Por meio de nota, a deputada federal Talíria Petrone informou que não compactua com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres e que vida é pautada pela defesa das mulheres e de seus direitos. Veja a nota na íntegra.

"Fui surpreendida na manhã de hoje com informações sobre a operação da Polícia Civil decorrente de investigações que seguem em curso sobre exploração sexual. Determinei a exoneração do assessor que integrava meu gabinete, enquanto aguardamos a elucidação dos fatos.



Minha vida é e sempre foi pautada pela defesa intransigente das mulheres e de seus direitos. Expresso minha total solidariedade à vítima e à sua família. Não compactuamos com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres. Nunca compactuaremos!



As investigações devem ser conduzidas com transparência, rigor e independência, respeitando o devido processo legal e garantindo a apuração dos fatos com base nas provas. Seguiremos lutando contra toda violência que chega nas mulheres e meninas.", concluiu

A reportagem ainda não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.