Cedae conclui manutenção no Sistema Imunana-Laranjal - Divulgação/Cedae

Cedae conclui manutenção no Sistema Imunana-LaranjalDivulgação/Cedae

Publicado 28/10/2026 07:13 | Atualizado 28/10/2026 13:23

A Cedae concluiu, às 4h desta quarta-feira (28), a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal. A produção de água foi retomada em seguida, de forma gradual, e o sistema voltou a operar com 100% da capacidade às 8h30. A região é responsável pelo abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, incluindo os distritos de Inoã e Itaipuaçu, além da Ilha de Paquetá.

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As intervenções começaram às 4h de terça-feira (27), com a interrupção da captação de água para tratamento. Ao longo do dia, equipes técnicas da companhia realizaram mais de 40 serviços de inspeção, limpeza e manutenção de equipamentos e estruturas. Os trabalhos incluíram áreas submersas, que não podem ser acessadas durante o funcionamento do sistema.



A paralisação também permitiu a instalação de um macromedidor, equipamento que mede com precisão o volume de água fornecido às concessionárias e contribui para um melhor controle de perdas.



A manutenção preventiva é realizada anualmente, em data próxima ao início do verão, quando o consumo de água costuma atingir os maiores níveis do ano. O objetivo é preparar o sistema para operar de forma contínua durante o período, reduzindo os riscos de interrupções ou de queda na produção em decorrência de reparos emergenciais.

As intervenções começaram às 4h de terça-feira (27), com a interrupção da captação de água para tratamento. Ao longo do dia, equipes técnicas da companhia realizaram mais de 40 serviços de inspeção, limpeza e manutenção de equipamentos e estruturas. Os trabalhos incluíram áreas submersas, que não podem ser acessadas durante o funcionamento do sistema.A paralisação também permitiu a instalação de um macromedidor, equipamento que mede com precisão o volume de água fornecido às concessionárias e contribui para um melhor controle de perdas.A manutenção preventiva é realizada anualmente, em data próxima ao início do verão, quando o consumo de água costuma atingir os maiores níveis do ano. O objetivo é preparar o sistema para operar de forma contínua durante o período, reduzindo os riscos de interrupções ou de queda na produção em decorrência de reparos emergenciais.

Distribuição



Segundo a Águas de Niterói, o abastecimento no município está em processo de normalização, com previsão de plena regularização em até 72 horas. A concessionária orienta que a população faça o uso consciente da água neste período.

Até a tarde de terça-feira (27), não havia registros de impactos no abastecimento da cidade. Apesar da paralisação, a empresa adotou medidas para minimizar possíveis transtornos.

Já a Águas do Rio informou que a normalização gradativa do abastecimento nas áreas atendidas pela concessionária terá início assim que o Sistema Imunana-Laranjal atingir 100% da capacidade de produção. O processo abrange regiões de São Gonçalo, Itaboraí, os distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e a Ilha de Paquetá, no Rio.



A partir desse momento, a previsão é que o fornecimento também seja regularizado em 72 horas, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante esse processo. Isso porque, após uma paralisação prolongada, é necessário recuperar os níveis dos reservatórios e as condições de pressão nas tubulações para que a água volte a chegar aos imóveis.



Melhorias na infraestrutura

Com a paralisação da Cedae, a Águas do Rio realizou um conjunto de 20 melhorias na infraestrutura de abastecimento de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. As intervenções fazem parte do planejamento preventivo da concessionária para o verão, período de maior consumo de água, e buscam ampliar a eficiência operacional e a regularidade do fornecimento.



Em São Gonçalo, um dos destaques foi a instalação de seis novas válvulas no Booster Marques Maneta, responsável pelo abastecimento de 18 bairros. Os equipamentos permitirão futuras manutenções nos conjuntos de bombeamento sem a necessidade de interromper toda a unidade, reduzindo os impactos para a população. A concessionária também realizou melhorias em diferentes pontos da rede de distribuição.



Em Itaboraí, foi instalada uma válvula com acionamento remoto na saída do reservatório de Manilha, que poderá ser operada em tempo real pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio, proporcionando mais agilidade e eficiência na distribuição de água. Já para Maricá, as intervenções contemplaram a infraestrutura responsável pelo abastecimento dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, visando maior regularidade no fornecimento.



“Aproveitamos essa paralisação programada para realizar melhorias estratégicas em diferentes regiões do Leste Fluminense, fortalecendo nossa infraestrutura para o verão, quando o consumo de água aumenta. São intervenções que ampliam a confiabilidade operacional e contribuem para um fornecimento mais regular à população”, destacou o diretor executivo da Águas do Rio, Malcom Bispo.