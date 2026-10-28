Pistola e drogas foram apreendidas na ação - Reprodução / Redes Sociais

Pistola e drogas foram apreendidas na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/10/2026 10:42

Três homens foram presos durante uma ação de policiais militares, nesta terça-feira (27), na comunidade do Cebolo, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana . Os agentes apreenderam uma pistola, drogas e rádios transmissores.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam um patrulhamento na localidade conhecida como Escadão - também chamada de Boca da Bolívia - quando identificaram indivíduos em um ponto de venda de drogas. A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

No local, encontraram uma mochila e um saco de lixo cheio de entorpecentes, além de uma pistola calibre 9 mm.

Os PMs abordaram oito homens. Dois deles tentaram fugir, mas foram cercados e detidos no interior de uma empresa da região. A equipe conduziu o grupo e todo o material apreendido para a 75ª DP (Rio do Ouro).

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 359 unidades de maconha, 250 de skank, 190 de cocaína, 161 de crack e dois rádios transmissores.

Após a análise da ocorrência pela autoridade policial e depoimentos, três dos oito conduzidos permaneceram presos. Os demais foram liberados.



Monopólio de gás do CV

Nesta quarta-feira (28), São Gonçalo é uma das cidades onde policiais civis e equipes do Ministério Público do Rio (MPRJ) realizam a Operação Dominus . A ação mira a exploração monopolizada e violenta de gás de cozinha em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas do Comando Vermelho.

A operação tem o objetivo de cumprir nove mandados de prisão e 44 mandados de busca e apreensão, além da execução de medidas judiciais de bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens vinculados à facção.

Os mandados são cumpridos simultaneamente em diferentes regiões do estado, com maior concentração no município de São Gonçalo, abrangendo localidades como Jardim Catarina, Trindade, Santa Luzia, Guaxindiba, Neves, Boaçu, Alcântara, Covanca, Pita, Arsenal, Engenho Pequeno, Marambaia, Jardim Independência, Jardim Nova República e Mutuapira, entre outras.

As diligências também alcançam os municípios de Itaboraí, nas regiões de Apolo II, Apolo III, Outeiro das Pedras, Marambaia/Manilha e Ampliação; Duque de Caxias, nas localidades de Chácara Rio-Petrópolis, Vila Santa Cruz e Parque Eldorado; Niterói, no bairro Engenho do Mato; além da capital fluminense, com ações previstas no Recreio dos Bandeirantes e na Taquara.

Entre os alvos estão residências de investigados e estabelecimentos comerciais, especialmente distribuidoras e revendedoras de gás apontadas como integrantes ou vinculadas à estrutura econômica investigada.