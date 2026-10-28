Mulheres foram autuadas em flagrante por estelionato - Reprodução / TV Globo

Mulheres foram autuadas em flagrante por estelionatoReprodução / TV Globo

Publicado 28/10/2026 10:41

Duas mulheres foram presas em flagrante nesta terça-feira (27), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio , suspeitas de se passarem por agentes de saúde de uma Clínica da Família para aplicar golpes em uma idosa. A vítima teve cerca de R$ 25 mil retirados da conta bancária.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM conduziram as suspeitas à 35ª DP (Campo Grande) após a ocorrência. De acordo com o relato apresentado aos agentes, as mulheres teriam oferecido medicamentos à idosa durante a visita.



Ainda segundo as informações, durante a abordagem, teriam ocorrido alterações nos dados de acesso à conta Gov.br da vítima e a contratação de um empréstimo em nome dela.



As duas mulheres foram autuadas em flagrante por estelionato. A reportagem de O DIA não localizou as defesas das suspeitas. O espaço segue aberto para manifestações.

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Falso pastor que usava truque químico para dar golpe em idosos é preso

No início de outubro, um homem suspeito de aplicar golpes contra idosos por meio de truques químicos e se passar por pastor foi preso em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, ele era foragido da Justiça da Bahia por crimes semelhantes e utilizava uma falsa abordagem religiosa para enganar as vítimas e se apropriar do dinheiro delas.



O suspeito foi encontrado por agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) na Rodovia Márcio Corrêa. De acordo com as investigações, ele agia com a ajuda de um comparsa, responsável por abordar as vítimas, principalmente em períodos de pagamento de aposentadorias e outros benefícios. Em seguida, os idosos eram encaminhados ao falso pastor, que se apresentava como conselheiro espiritual.



Durante as supostas orações, o homem pedia que as vítimas cuspissem em um papel preparado com permanganato de potássio, substância que provoca uma mudança de cor ao entrar em contato com a saliva. O golpista utilizava a reação química para convencer os idosos de que estavam sob uma maldição.



Aproveitando-se do medo e da vulnerabilidade das vítimas, ele solicitava o dinheiro sacado por elas sob a justificativa de que os valores seriam abençoados. O dinheiro era colocado em um envelope, que depois era substituído por outro semelhante, contendo bilhetes de loteria antigos. As vítimas só eram orientadas a abrir o pacote uma semana depois, o que permitia que os suspeitos fugissem antes de serem descobertos.



Ainda conforme a Polícia Civil, o homem acumula registros criminais por estelionato desde 2001. Ele estava foragido desde 2016, quando foi abordado na Bahia com R$ 1,4 mil sem comprovação de origem e frascos da substância química utilizada na aplicação dos golpes.