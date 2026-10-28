Agentes também encontraram celulares durante buscas em presídios - Reprodução

Agentes também encontraram celulares durante buscas em presídiosReprodução

Publicado 28/10/2026 11:50

Policiais penais apreenderam, nesta terça-feira (27), duas antenas Starlink, que estavam escondidas em uma cela do Presídio Gabriel Ferreira Castilho, conhecido como Bangu 3, no Complexo de Gericinó , em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O equipamento facilita o acesso à internet.

A apreensão aconteceu no âmbito da Operação Illicitus , que busca enfrentar o crime organizado dentro do sistema prisional. Em Bangu 3, que abriga lideranças do Comando Vermelho (CV), os agentes localizaram drogas, 15 celulares e as duas antenas, que estavam desmontadas e ocultas na parede uma das celas.

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas depois de tentarem entrar na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), também no Complexo de Gericinó, e no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, com material entorpecente. As equipes as conduziram para a 34ª DP (Bangu) e a 17ª DP (São Cristóvão), respectivamente.

Ao todo, nesta terça-feira, policiais penais apreenderam 40 celulares e dois quilos de drogas, além das duas antenas.

Desde agosto, a Operação Illicitus já retirou de circulação mais de 1.600 telefones e apreendeu mais de 36 quilos de entorpecentes. No mesmo período, 23 visitantes foram presos tentando entrar com materiais proibidos em unidades prisionais. Dois policiais penais também foram flagrados tentando entrar ou facilitando a entrada desses itens.

A operação, que atinge diretamente as organizações criminosas, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade, conta com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen). As ações são planejadas e realizadas de surpresa para os detentos.

Ampliação do sistema prisional

Em setembro desse ano, o Governo do Rio, a Seppen, o Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Defensoria Pública assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta que prevê a ampliação do sistema prisional até o final de 2028.

Atualmente, o estado conta com 26.394 vagas em presídios. Com a medida, 5.128 novas vagas devem ser abertas depois da ampliação e da construção de novas penitenciárias. O plano também estabelece medidas para melhorar as condições dos presídios e garantir o cumprimento adequado das penas.

A primeira etapa do acordo prevê a conclusão das obras do Presídio Bangu 11, no Complexo de Gericinó. A unidade terá 500 novas vagas e a previsão é que seja entregue em dezembro deste ano. As intervenções contam com investimento de R$ 33 milhões, provenientes do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.