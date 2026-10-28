Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Joelson Lagrimante (D), Relações Institucionais Vale - Carlos Elias / Divulgação

Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Joelson Lagrimante (D), Relações Institucionais ValeCarlos Elias / Divulgação

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Publicado 28/10/2026 18:09 | Atualizado 28/10/2026 18:09

Muito além das operações portuárias que conectam a Costa Verde a mercados internacionais, histórias de formação, inclusão e desenvolvimento fazem parte da atuação da Vale em Mangaratiba e Itaguaí. Na região, a empresa reúne atividades portuárias, geração de empregos, programas de qualificação profissional e apoio a iniciativas sociais e esportivas que buscam ampliar oportunidades para a comunidade. Essas experiências são o tema de O Dia em Movimento, série especial do jornal O DIA com a Vale, apresentada pelo jornalista Rodrigo T. Ribeiro, que mostra como as atividades da empresa se relacionam com a vida de quem mora e trabalha na região.

O Complexo Portos Sul reúne a Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS), em Itaguaí, o Terminal da Ilha Guaíba (TIG), em Mangaratiba, e o Virador de Vagões da Ternium, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Juntas, as estruturas têm capacidade para embarcar milhões de toneladas de minério de ferro por ano, segundo as informações fornecidas pela empresa.

“A nossa atuação na região é bastante estratégica. Essas operações conectam a Costa Verde ao mundo, mas também fazem parte de uma realidade que envolve trabalhadores, famílias e oportunidades de desenvolvimento”, afirma Joelson Lagrimante, da área de Relações Institucionais da Vale.

Emprego, formação e oportunidades



Atualmente, mais de 1.200 pessoas, entre próprias e terceiros, trabalham para a Vale na Costa Verde. Além dos postos de trabalho, a empresa mantém programas como Jovem Aprendiz e Estágio, além de outras iniciativas de formação profissional. Mais de 2.500 pessoas já participaram dessas ações, que buscam aproximar novos profissionais da indústria e ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, com incentivo à diversidade e à equidade de gênero.

Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Cosme Oliveira, laboratorista da Vale (D) Carlos Elias / Divulgação

Para Cosme Oliveira, laboratorista da Vale, professor de capoeira e morador de Mangaratiba, o desenvolvimento profissional também está ligado à possibilidade de conciliar a carreira com projetos pessoais e iniciativas que beneficiam outras pessoas.

“Quando a gente fala em pessoas, estamos falando de oportunidades, desenvolvimento e cuidado. É muito importante fazer parte de uma empresa que abre espaço para o crescimento dos seus empregados e também reconhece aquilo que eles constroem fora do ambiente de trabalho”, afirma Cosme.

A capoeira, a propósito, é um exemplo dessa conexão. Além da atuação profissional na empresa, Cosme é professor e participa de um projeto esportivo que teve espaço para se apresentar na Vale.

“Tenho orgulho de ser mangaratibense e de trabalhar na Vale. Poder compartilhar a capoeira, que faz parte da minha história, e levar esse trabalho para dentro da empresa é uma satisfação.”, diz Cosme.

Projetos sociais que chegam às comunidades



O desenvolvimento regional também passa pelo apoio a iniciativas que atuam diretamente com a população. Em Mangaratiba e Itaguaí, a Vale apoia mais de 28 projetos sociais, que beneficiam diretamente mais de 20 mil pessoas, segundo Rafaella Mello, da área de Relações com Comunidade da empresa.

Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Rafaella Mello, Analista de Relações com Comunidade da Vale (D) Carlos Elias / Divulgação

O trabalho envolve parcerias com instituições e pessoas que já atuam nos territórios e conhecem de perto as necessidades dos moradores. “Quando falamos de projetos sociais, falamos de pessoas, de sonhos e de oportunidades que podem mudar trajetórias. Cada iniciativa tem uma história e um papel na comunidade. Nosso objetivo é apoiar esse trabalho e contribuir para que essas ações se fortaleçam e cheguem a mais pessoas”, afirma Rafaella.

Entre as iniciativas apoiadas estão ações de incentivo ao esporte, à formação e ao fortalecimento de organizações comunitárias.

Feirinha Parceira: oportunidades que geram renda



A Feirinha Parceira, iniciativa da Vale, aproxima a população dos produtores locais e cria oportunidades para pequenos empreendedores divulgarem seus produtos, conquistarem clientes e gerarem renda. Para Rafaella Mello, a melhor forma de conhecer os resultados dessa iniciativa é ouvir quem participa dela no dia a dia. É o caso de Roberta Araújo Ferreira, expositora que produz as tradicionais cocadas de Muriqui, conhecidas em diferentes regiões da Costa Verde.

Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Roberta Araújo, expositora de cocadas da Feirinha Parceira (D) Carlos Elias / Divulgação

A história de Roberta representa a de muitos empreendedores que transformam habilidades e receitas tradicionais em fonte de renda. “Por trás de cada cocada tem muito trabalho, dedicação e amor pelo que a gente faz. Participar da Feirinha Parceira é uma oportunidade de mostrar nossos produtos, conhecer novos clientes e fazer nosso trabalho chegar a mais pessoas.”, afirma.

Redes.Lab: fortalecendo quem transforma comunidades



Para a Vale, o fortalecimento das comunidades também passa pelo apoio às instituições que desenvolvem projetos sociais. Em Mangaratiba, a Casa Social Reino pra Todos, liderada por Fabrício Dias e Perla Wanderley Figueiredo, é um exemplo de iniciativa que busca ampliar oportunidades por meio de atividades como jiu-jítsu e reforço escolar.

Rodrigo T. Ribeiro (E), apresentador do O DIA, e Fabrício Dias, líder da Casa Social Reino para Todos (D) Carlos Elias / Divulgação

A instituição participou do Redes.Lab, programa que reuniu 30 organizações de Itaguaí e Mangaratiba em uma jornada de formação, troca de experiências e desenvolvimento de projetos.

Para Fabrício, a experiência representou um avanço importante na estruturação do trabalho realizado pela Casa Social Reino pra Todos. “Participar do Redes.Lab foi muito importante para a gente. As capacitações nos ajudaram a organizar melhor nossas ideias, desenvolver projetos e buscar recursos para tirar iniciativas do papel”, conta.

O impacto desse tipo de apoio vai além da organização administrativa. “Quando uma instituição social ganha força, ela também ganha condições de transformar mais vidas. Por trás de cada projeto, existem pessoas, famílias e comunidades que podem ter novas oportunidades. É isso que dá sentido ao nosso trabalho”, destaca Fabrício.

Desenvolvimento que vai além da operação



A presença da Vale na Costa Verde reúne diferentes dimensões: a estrutura portuária que conecta a região ao mercado internacional, os empregos gerados pela operação, as oportunidades de formação profissional e o apoio a iniciativas sociais e esportivas.

Ao apresentar essas frentes e as histórias de quem participa delas, O Dia em Movimento busca mostrar como o desenvolvimento regional também se constrói a partir das pessoas, de suas experiências e das oportunidades que encontram para transformar seus projetos em realidade.

*Texto escrito pela jornalista Vanessa Melo.