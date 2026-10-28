Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da organização - Divulgação

Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da organizaçãoDivulgação

Publicado 28/10/2026 13:57

Um assessor da deputada federal Talíria Petrone (Psol) e um terceiro-sargento da Polícia Militar estão entre os sete presos na operação da Polícia Civil contra exploração sexual de adolescentes realizada nesta quarta-feira (28). Os detidos são Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, de 45 anos, e Maurício Douglas Souza das Chagas Moura, de 35, respectivamente.

A ação teve como objetivo aprofundar a análise das provas reunidas, esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outras possíveis vítimas. Os demais presos foram identificados como João Lucas Figueiredo Perrenoud, 24 Anos; João Pedro Alecrim Soares, 25; Natã Marques Pereira, 28; Miguel Ribeiro Magni, 20; e Carlos Otávio De Oliveira Soares Da Silva, 29.

A investigação começou em julho, com a prisão de Matheus Rodrigues Gonçalves, de 36 anos, também assessor parlamentar, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes apreenderam dois notebooks e celulares na casa do investigado.



A análise dos dispositivos eletrônicos e de imagens de câmeras de segurança permitiu avançar nas investigações e identificar outros envolvidos no esquema. Matheus era assessor do vereador Professor Túlio (PSOL), que determinou sua exoneração imediata após a prisão.

As investigações desvendaram ainda uma grande rede de geração de vídeos de pornografia com adolescentes, em esquema de escravidão sexual, na qual os autores se autodenominavam “senhores”, enquanto as vítimas eram tratadas como “escravas”.

De acordo com os elementos reunidos, os criminosos produziam registros audiovisuais de violência sexual e utilizavam o material para torturar e ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens. O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos.



O caso chegou à 74ª DP após a adolescente procurar a unidade, acompanhada dos pais, para denunciar as violências sofridas. A vítima relatou um cenário de humilhações e sofrimento extremo, com consequências graves para sua integridade física e emocional.

Procurada, a PM informou que a Corregedoria Geral, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ª DPJM), participou do cumprimento do mandado de prisão contra o policial militar.



"O agente é alvo de um inquérito instaurado pela 74ª DP (Alcântara). A Corporação acompanha os desdobramentos da investigação para avaliar as medidas cabíveis", explicou em comunicado.



A corporação reiterou ainda que não tolera desvios de conduta ou o cometimento de crimes por seus integrantes e que adota as medidas administrativas e disciplinares previstas, com o devido rigor, sempre que as irregularidades são devidamente constatadas

Por meio de nota, a deputada federal Talíria Petrone informou que não compactua com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres e que vida é pautada pela defesa das mulheres e de seus direitos. Veja a nota na íntegra.



"Fui surpreendida na manhã de hoje com informações sobre a operação da Polícia Civil decorrente de investigações que seguem em curso sobre exploração sexual. Determinei a exoneração do assessor que integrava meu gabinete, enquanto aguardamos a elucidação dos fatos.



Minha vida é e sempre foi pautada pela defesa intransigente das mulheres e de seus direitos. Expresso minha total solidariedade à vítima e à sua família. Não compactuamos com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres. Nunca compactuaremos!



As investigações devem ser conduzidas com transparência, rigor e independência, respeitando o devido processo legal e garantindo a apuração dos fatos com base nas provas. Seguiremos lutando contra toda violência que chega nas mulheres e meninas.", concluiu

A defesa dos demais citados não foi localizada. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



