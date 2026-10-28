Krav Maga é uma arte de defesa pessoal de origem israelense, desenvolvida para situações de risco real - Divulgação

Krav Maga é uma arte de defesa pessoal de origem israelense, desenvolvida para situações de risco realDivulgação

Publicado 28/10/2026 15:16

A Federação Sul-Americana de Krav Maga promove um workshop gratuito de defesa pessoal voltado a profissionais das forças de segurança no Rio de Janeiro. A atividade será realizada no dia 29 de novembro, das 9h às 12h, em unidades localizadas em diferentes bairros da cidade, com treinamento técnico direcionado às necessidades da rotina operacional desses profissionais.

Durante o treinamento, os participantes terão contato com técnicas de retenção de armamento, defesa contra ataques com faca, imobilizações e táticas de ataque com e sem armas. A iniciativa é voltada a militares, policiais, agentes e profissionais de segurança privada, com o objetivo de proporcionar o aprimoramento de habilidades e conhecimentos aplicados à proteção pessoal e à atuação profissional.

O workshop integra uma iniciativa da organização para reconhecer o trabalho de profissionais que atuam na proteção da sociedade e acontece nos bairros de Botafogo, Barra da Tijuca, Méier, Tijuca e Jardim Botânico.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição correspondente à unidade em que desejam realizar o treinamento. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a atividade, também é possível entrar em contato diretamente com os instrutores responsáveis por cada unidade.

O Krav Maga é uma arte de defesa pessoal de origem israelense, desenvolvida para situações de risco real. A modalidade reúne movimentos de ataque e defesa com o objetivo de neutralizar ameaças de forma rápida e objetiva, incluindo técnicas de proteção contra agressões físicas e ataques com armas.

Confira os locais e inscreva-se

Botafogo

Endereço: Rua Sorocaba, 258

Telefone para contato: (21) 97597-8455

Barra da Tijuca

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3800

E-mail: miller@kravmaga.com.br

Telefone para contato: (21) 98077-6901

Méier

Endereço: Rua Cônego Tobias, 40-b

E-mail: ednaldo@kravmaga.com.br

Telefone para contato: (21) 99309-9479

Tijuca

Endereço: Clube Monte Sinai. Rua São Francisco Xavier, 104

E-mail: claudio@kravmaga.com.br

Telefone para contato: (21) 99636-3568

Jardim Botânico

Endereço: Rua Lopes Quintas, 274

E-mail: marcio@kravmaga.com.br

Telefone para contato: (21) 97314-4504