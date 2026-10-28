Krav Maga é uma arte de defesa pessoal de origem israelense, desenvolvida para situações de risco realDivulgação
Rio terá workshop gratuito de Krav Maga para profissionais de segurança
Atividade será realizada no dia 29 de novembro, das 9h às 12h, em unidades localizadas em diferentes bairros da cidade
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Polícia prende falsa dentista em Magé
Segundo a Polícia Civil, Sthefanie Ferreira Mathias não tem formação em Odontologia e nunca iniciou nenhum curso na área
Assessor de deputada e PM são presos por exploração sexual
Investigação revelou esquema de pornografia com adolescentes, em que autores se chamavam de 'senhores' e nomeavam vítimas de 'escravas'
Mulher passa mal e morre ao tentar separar briga em escola
Caso aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio; Solange Almeida de Souza foi buscar a filha, que estava sendo ameaçada, quando infartou
Homens morrem após confronto com PMs em Cordovil
Veículo dos suspeitos ainda se envolveu em um acidente de trânsito, na Avenida Schultz Wenk; um dos ocupantes fugiu para o Quitungo
Princípio de incêndio atinge restaurante na Rocinha
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver grandes nuvens de fumaça se espalhando pela região na manhã desta quarta
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