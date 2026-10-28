Suspeito se apresentava como delegado da Polícia Civil para abastecer o carro sem pagar em postos de combustível - Divulgação PCRJ

Suspeito se apresentava como delegado da Polícia Civil para abastecer o carro sem pagar em postos de combustível Divulgação PCRJ

Publicado 28/10/2026 15:33

Homem foi preso, nesta quarta-feira (28), por se passar por delegado da Polícia Civil e aplicava golpes em postos de combustível no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Com Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves, agentes encontraram uma pistola calibre .40.

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Segundo a Polícia, a prisão aconteceu após o gerente de um posto denunciar que o homem havia abastecido o veículo e saído sem pagar. O caso ocorreu em 4 de setembro, na Avenida das Américas, quando Silvio teria se apresentado como delegado e alegado que teria esquecido a carteira na delegacia, prometendo retornar para quitar a dívida.



Para dar credibilidade à história, ele deixou um celular antigo como garantia. Dezoito dias depois, sem que o suposto policial voltasse ao estabelecimento, o gerente procurou a delegacia. Ao conversar com funcionários de outros postos, descobriu que a mesma estratégia teria sido utilizada em outras duas ocasiões. Um dos episódios ocorreu em 24 de agosto, também na Avenida das Américas, enquanto o terceiro teria acontecido cerca de dois meses antes. Segundo a Polícia, a prisão aconteceu após o gerente de um posto denunciar que o homem havia abastecido o veículo e saído sem pagar. O caso ocorreu em 4 de setembro, na Avenida das Américas, quando Silvio teria se apresentado como delegado e alegado que teria esquecido a carteira na delegacia, prometendo retornar para quitar a dívida.Para dar credibilidade à história, ele deixou um celular antigo como garantia. Dezoito dias depois, sem que o suposto policial voltasse ao estabelecimento, o gerente procurou a delegacia. Ao conversar com funcionários de outros postos, descobriu que a mesma estratégia teria sido utilizada em outras duas ocasiões. Um dos episódios ocorreu em 24 de agosto, também na Avenida das Américas, enquanto o terceiro teria acontecido cerca de dois meses antes.

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Durante as investigações, os policiais descobriram que Silvio possuía autorização da Polícia Federal para manter uma arma de fogo em casa ou no trabalho, mas não para circular armado. Ainda de acordo com a corporação, a autorização havia sido cassada em julho deste ano.



A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dele, mas a Justiça negou o pedido. Apenas foi autorizado o mandado de busca e apreensão na casa dele. Na manhã desta quarta-feira, agentes aguardaram a saída do suspeito do condomínio onde mora e realizaram a abordagem. Ao desembarcar do veículo, ele acabou flagrado com a pistola na cintura e recebeu voz de prisão.



Na sequência, os policiais foram até a casa do investigado para cumprir o mandado judicial. No local, apreenderam a arma calibre .40, três carregadores, 35 munições intactas, um distintivo de segurança privada e um coldre.



Autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e indiciado por furto mediante fraude, o investigado será encaminhado à audiência de custódia.



A 42ª DP pede que possíveis vítimas do estelionatário compareçam à unidade para registrar queixa.

Durante as investigações, os policiais descobriram que Silvio possuía autorização da Polícia Federal para manter uma arma de fogo em casa ou no trabalho, mas não para circular armado. Ainda de acordo com a corporação, a autorização havia sido cassada em julho deste ano.A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dele, mas a Justiça negou o pedido. Apenas foi autorizado o mandado de busca e apreensão na casa dele. Na manhã desta quarta-feira, agentes aguardaram a saída do suspeito do condomínio onde mora e realizaram a abordagem. Ao desembarcar do veículo, ele acabou flagrado com a pistola na cintura e recebeu voz de prisão.Na sequência, os policiais foram até a casa do investigado para cumprir o mandado judicial. No local, apreenderam a arma calibre .40, três carregadores, 35 munições intactas, um distintivo de segurança privada e um coldre.Autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e indiciado por furto mediante fraude, o investigado será encaminhado à audiência de custódia.A 42ª DP pede que possíveis vítimas do estelionatário compareçam à unidade para registrar queixa.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Silvio Cesar. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral