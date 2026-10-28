O biólogo Marco Abreu com os médicos Anne Dominique e Afrânio Coelho, parceiros na pesquisa da UFRJDivulgação
As análises apontaram concentrações mais altas de fosfato entre as mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Os pesquisadores também identificaram uma associação entre maiores níveis do mineral, tumores de grau mais elevado e estágios mais avançados da doença. Outro resultado observado foi uma possível ligação entre a quantidade de fosfato no sangue e a frequência de consumo de alimentos que contêm a substância.
Alimentação e estresse oxidativo
A equipe ressalta, porém, que os resultados não comprovam que a alimentação provoque o câncer de mama. Além da dieta, condições de saúde, como doenças renais, podem elevar a quantidade do mineral no sangue. Por isso, ainda não é possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o consumo de fosfato e a doença.
O estudo também identificou uma associação entre níveis elevados da substância e sinais de estresse oxidativo, processo caracterizado por um desequilíbrio entre moléculas oxidantes e os mecanismos de defesa antioxidante do organismo. Essa alteração pode estar relacionada a mecanismos envolvidos na progressão dos tumores.
Próximas etapas da pesquisa
Segundo Marco Antonio Lacerda Abreu, caso os resultados sejam confirmados em estudos com um número maior de pacientes, a medição do fosfato no sangue poderá ser investigada como um indicador complementar da agressividade dos tumores. O exame é considerado simples e de baixo custo, mas ainda são necessárias novas pesquisas antes de qualquer aplicação na prática clínica.
O projeto reúne profissionais das duas universidades, incluindo médicos das equipes de Ginecologia, Mastologia e Anatomia Patológica do HUCFF, além de colaboradores do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM), da UFRJ. O financiamento foi concedido pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), por meio do programa Apoio ao Jovem Pesquisador Fluminense Sem Vínculo Empregatício.
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