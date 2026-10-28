O biólogo Marco Abreu com os médicos Anne Dominique e Afrânio Coelho, parceiros na pesquisa da UFRJ - Divulgação

O biólogo Marco Abreu com os médicos Anne Dominique e Afrânio Coelho, parceiros na pesquisa da UFRJDivulgação

Publicado 28/10/2026 15:50



Níveis elevados de fosfato no sangue podem estar associados a características de maior agressividade do câncer de mama, segundo uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O estudo, que contou com apoio da Faperj, também investiga a possível relação entre o mineral, os hábitos alimentares e o estresse oxidativo, na busca por caminhos para o desenvolvimento de novos tratamentos.

Coordenada pelo biólogo Marco Antonio Lacerda Abreu, pesquisador do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (Ibrag), da Uerj, a investigação analisou amostras de sangue, tumores e tecidos saudáveis de 70 pacientes atendidas no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), da UFRJ. Os resultados foram comparados aos de outras 24 voluntárias sem a doença.



As análises apontaram concentrações mais altas de fosfato entre as mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Os pesquisadores também identificaram uma associação entre maiores níveis do mineral, tumores de grau mais elevado e estágios mais avançados da doença. Outro resultado observado foi uma possível ligação entre a quantidade de fosfato no sangue e a frequência de consumo de alimentos que contêm a substância.

Alimentação e estresse oxidativo



O fósforo é um mineral essencial ao funcionamento do organismo e está presente naturalmente em alimentos como carnes, leite, ovos e grãos. Também pode ser encontrado em aditivos utilizados na fabricação de produtos ultraprocessados, o que levou os pesquisadores a investigar a influência dos hábitos alimentares nas concentrações de fosfato.



A equipe ressalta, porém, que os resultados não comprovam que a alimentação provoque o câncer de mama. Além da dieta, condições de saúde, como doenças renais, podem elevar a quantidade do mineral no sangue. Por isso, ainda não é possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o consumo de fosfato e a doença.



O estudo também identificou uma associação entre níveis elevados da substância e sinais de estresse oxidativo, processo caracterizado por um desequilíbrio entre moléculas oxidantes e os mecanismos de defesa antioxidante do organismo. Essa alteração pode estar relacionada a mecanismos envolvidos na progressão dos tumores.



Próximas etapas da pesquisa



O trabalho dá continuidade a quase dez anos de investigações sobre como as células cancerígenas absorvem e utilizam o fosfato. A próxima fase prevê novas análises laboratoriais das células tumorais das participantes, com o objetivo de compreender a atuação do mineral na multiplicação das células malignas e identificar possíveis alvos terapêuticos.



Segundo Marco Antonio Lacerda Abreu, caso os resultados sejam confirmados em estudos com um número maior de pacientes, a medição do fosfato no sangue poderá ser investigada como um indicador complementar da agressividade dos tumores. O exame é considerado simples e de baixo custo, mas ainda são necessárias novas pesquisas antes de qualquer aplicação na prática clínica.



O projeto reúne profissionais das duas universidades, incluindo médicos das equipes de Ginecologia, Mastologia e Anatomia Patológica do HUCFF, além de colaboradores do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM), da UFRJ. O financiamento foi concedido pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), por meio do programa Apoio ao Jovem Pesquisador Fluminense Sem Vínculo Empregatício.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral