Um ano após megaoperação na Zona Norte, famílias cobram respostas

Familiares das vítimas e movimentos sociais voltaram à Praça São Lucas, na Zona Norte, nesta quarta-feira (28), para cobrar respostas sobre as mortes e denunciar os impactos da violência nas comunidades. O ato acontece um ano após a megaoperação que deixou 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão . Em balanço divulgado na terça-feira (27), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que apresentou 12 denúncias contra 28 policiais militares envolvidos na Operação Contenção.

Organizada pela Frente Penha, a manifestação também denunciou a falta de políticas públicas de acolhimento, saúde, educação e assistência às famílias atingidas. Representantes de coletivos comunitários relataram como a operação e a rotina de confrontos afetam a vida dos moradores. Integrante do Coletivo Mulheres em Ação no Alemão, Camila Moradia resumiu a experiência de quem vive na região como uma luta diária pela sobrevivência.



"Depois de tudo o que aconteceu, seguimos com a ausência do poder público. Enquanto mulher, a gente não tem um equipamento exclusivo de acolhimento a mulheres, não tem um equipamento de acolhimento a familiares de vítimas nem para a população que sofre psicologicamente com tantas violências", afirmou.



A violência também modifica a maneira como pais e mães criam os filhos. Camila contou que precisa ensinar o filho, de 11 anos, a evitar movimentos que possam ser interpretados como ameaça durante abordagens policiais.



"Quando eu tenho que ensinar o meu filho, que é uma criança de 11 anos, mas é um menino preto, que ele não pode correr, que ele não pode andar sem camisa. Se mandar ele parar, ele tem que parar imediatamente. Se começar um tiro, ele tem que deitar no chão e procurar um lugar para se proteger", relatou.



Ela também disse que orienta as filhas a evitarem determinados trajetos e a se deslocarem acompanhadas. Para a moradora, essas precauções se somam à perda de amigos e familiares e criam protocolos de sobrevivência que fazem parte da rotina de quem vive nas favelas.

O ato também foi marcado pelos relatos de mães que perderam os filhos durante a operação. Mãe de Cleiton Souza da Silva, Maria Edevalda Cândido de Souza disse que continua sem respostas sobre as circunstâncias da morte.



“A Justiça está para prender, e não para matar. Ela não acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha família. Ele era um filho muito querido, muito amado. Eu vim aqui atrás de resposta, porque eu quero justiça pelo meu filho”, declarou. Cleiton Souza da Silva era suspeito de ser uma das lideranças do Comando Vermelho no Amazonas, segundo a Polícia Militar.



Familiares também questionaram a demora na apuração e a falta de acesso a informações sobre os depoimentos prestados. Uma das mães de vítimas ouvidas durante a manifestação, Tauã Brito afirmou que ainda não conseguiu consultar os registros dos depoimentos, nem acompanhar de forma satisfatória o andamento das investigações.



"Para um filho que perde um pai, não existe cura para essa dor. Ainda mais da forma brutal como aconteceu e da maneira como fomos obrigados a ver e recolher os corpos dos nossos familiares. Além de matar, o Estado nos tratou como lixo. À dor da perda se soma a violência que sofremos pela forma como nossos familiares foram deixados. É uma dor que vamos carregar pelo resto da vida. A falta de respostas do MP provoca muita revolta. As câmeras foram desligadas e, depois de um ano, nenhum familiar teve acesso sequer aos depoimentos que prestou. Não sabemos se aquilo que o Ministério Público registrou foi escrito da forma como realmente falamos. Não temos acesso às investigações nem aos depoimentos dos policiais. Não aceitamos que o Ministério Público, que participou da operação, investigue o caso. Afinal, seus integrantes participaram e autorizaram a entrada da polícia aqui", afirmou.

MPRJ denunciou 28 policiais

Em balanço divulgado na terça-feira (27), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que apresentou 12 denúncias contra 28 policiais militares envolvidos na Operação Contenção. As acusações incluem crimes como furto, roubo, peculato, violação de domicílio, constrangimento ilegal e recusa de obediência relacionada ao uso de câmeras corporais. Segundo o órgão, todas as denúncias foram recebidas pela Justiça.



Esses processos tratam de possíveis crimes e irregularidades atribuídos aos agentes. A apuração sobre as circunstâncias das 122 mortes segue em andamento, sem conclusão definitiva sobre eventuais responsabilidades individuais.



O procedimento é conduzido pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), que reúne mais de quatro mil horas de gravações de câmeras corporais, 122 laudos médico-legais e depoimentos de agentes públicos e familiares. O MPRJ informou ter ouvido 45 familiares das pessoas mortas e que também realiza perícias próprias e complementares.



O órgão identificou problemas no uso dos equipamentos durante a ação, incluindo câmeras sem funcionamento, falta de baterias e falhas na distribuição dos dispositivos. Na Polícia Civil, dos 685 agentes que participaram da operação, apenas 62 utilizaram efetivamente câmeras corporais, segundo o levantamento do Ministério Público.



Em março deste ano, o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, expediu recomendações às secretarias estaduais responsáveis pelas polícias e pela segurança pública para aprimorar o planejamento, a distribuição e a fiscalização dos equipamentos. O MPRJ também informou que ainda aguarda respostas da Secretaria de Estado de Polícia Civil sobre parte das medidas recomendadas.



Na terça-feira (27) também representantes da organização internacional Human Rights Watch se reuniram com integrantes do GAESP e reconheceram os esforços do Ministério Público para esclarecer os fatos. A entidade também apontou obstáculos relacionados ao uso das câmeras corporais, que podem dificultar a reconstrução dos acontecimentos.

O que foi a Operação Contenção

Realizada em 28 de outubro de 2025, a Operação Contenção mobilizou mais de 2,5 mil policiais civis e militares nos complexos da Penha e do Alemão. A ação fazia parte de uma estratégia do governo estadual para combater a expansão territorial do Comando Vermelho e atingir a estrutura operacional e financeira da facção.



A operação terminou com 122 mortos, entre eles cinco agentes de segurança. No dia seguinte à ação, o balanço inicial era de 121 vítimas. O número aumentou em novembro, após a morte de um policial que estava internado.



A versão oficial apontou que os civis morreram durante confrontos armados. Moradores e familiares, porém, relataram possíveis execuções, tortura e maus-tratos. Entre os casos considerados atípicos pelos peritos estão uma morte por disparos efetuados a curta distância e a localização de um corpo decapitado. O Ministério Público afirma que esses episódios continuam sob investigação e que não há conclusão definitiva.



A apuração também enfrenta dificuldades por causa da ausência de registros audiovisuais de parte da atuação policial e da impossibilidade de realizar perícias em alguns locais logo após os confrontos. O MPRJ afirma que analisa as provas em conjunto para reconstruir as circunstâncias das mortes.



Um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), divulgado em março de 2026, apontou preocupações sobre a condução da operação, o atendimento às famílias e as condições de investigação. O documento também mencionou relatos de corpos com lesões e possíveis sinais de execução, tortura ou maus-tratos. Esses registros integram as questões que ainda precisam ser esclarecidas.



Um ano depois, o ato na Penha voltou a reunir familiares, coletivos de mães e organizações sociais em torno de duas reivindicações centrais: a responsabilização de eventuais envolvidos em crimes e a ampliação de políticas públicas que garantam direitos e acolhimento aos moradores das comunidades.



Para as famílias, a passagem do tempo não encerrou o luto nem substituiu a necessidade de respostas sobre o que aconteceu durante a operação.

*Colaborou Carlos Elias Júnior

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