Vinícius Cardoso, Diretor de Educação e Cultura da Firjan - Divulgação/Agência Improvement

Vinícius Cardoso, Diretor de Educação e Cultura da Firjan Divulgação/Agência Improvement

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Publicado 30/10/2026 06:00 | Atualizado 30/10/2026 09:01

A indústria faz parte da rotina de milhões de pessoas, mesmo quando sua presença não é percebida. Está nos alimentos consumidos diariamente, nos medicamentos, na energia, na construção das cidades e nas tecnologias utilizadas para trabalhar, estudar e se comunicar. Por trás dessa cadeia, há profissionais de diferentes áreas, muitos deles pouco associados ao setor. A Firjan SENAI atua na aproximação entre empresas, educação e desenvolvimento profissional, com iniciativas de formação alinhadas às transformações da economia.

Aprender fazendo: Da demanda à sala de aula

Preparar profissionais para as necessidades atuais e futuras da indústria exige uma conexão permanente entre as empresas e as instituições de ensino. Mudanças tecnológicas, novos processos produtivos e demandas específicas de cada segmento influenciam as competências necessárias para o exercício das profissões.

Na Firjan SENAI, essa aproximação orienta o desenvolvimento de conteúdos e experiências de aprendizagem que buscam aproximar a formação das situações encontradas no ambiente profissional. A proposta é permitir que os alunos experimentem, testem conhecimentos e desenvolvam habilidades aplicáveis ao trabalho.

“Existe uma aproximação constante com a indústria para compreender suas necessidades, as novas tecnologias e os desafios que estão surgindo. Essas informações ajudam a orientar conteúdos, equipamentos e experiências de aprendizagem, para que o aluno desenvolva competências que tenham aplicação no mundo do trabalho”, afirma Vinícius Cardoso, diretor de Educação e Cultura da Firjan.

A formação inclui atividades práticas em ambientes como laboratórios, simuladores, FabLabs e espaços tecnológicos. Nesses locais, os estudantes podem participar de projetos, enfrentar desafios e buscar soluções, relacionando os conceitos aprendidos às situações que poderão encontrar no exercício da profissão.

“Ele encontra ambientes que permitem colocar o conhecimento em prática, como laboratórios, simuladores, FabLabs e espaços tecnológicos. Também participa de projetos e desafios nos quais precisa pensar, testar, construir e encontrar soluções. O aluno também desenvolve criatividade, comunicação, trabalho em equipe e capacidade de resolver problemas”, explica Cardoso.

Ao aproximar a formação das demandas das empresas, a instituição procura preparar o aluno para compreender os desafios do trabalho e atuar diante de situações que exigem iniciativa e conhecimento aplicado.

A indústria presente na vida das pessoas



Quando se fala em indústria, é comum imaginar grandes fábricas, máquinas e linhas de produção. Essa percepção, porém, não contempla a diversidade de atividades e ocupações que sustentam o setor.

Jonathas Goulart, Gerente de Estudos Econômicos da Firjan Divulgação/Agência Improvement

“A indústria está presente em setores como alimentos, saúde, energia, construção, tecnologia e muitos outros. E, para tudo isso funcionar, existe uma grande diversidade de profissionais trabalhando nos bastidores", explica Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Firjan.

A abrangência do setor também se manifesta na economia criativa, que reúne atividades como audiovisual, publicidade, design, moda e produção cultural. No Rio de Janeiro, essa cadeia movimenta diferentes segmentos e se relaciona com serviços de transporte, alimentação, vestuário e hotelaria, ampliando seus efeitos sobre a economia e o emprego.

Segundo dados apresentados pela Firjan, a indústria criativa representa 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB) carioca. Outro indicador destaca o potencial de geração de trabalho: para cada R$1 bilhão investido no setor, são gerados cerca de 15 mil empregos.

“A indústria tem um papel importante na economia porque movimenta cadeias produtivas, gera empregos e demanda profissionais com diferentes níveis de formação. É um setor que oferece oportunidades e também impulsiona inovação e desenvolvimento”, afirma Jonathas.

Conhecer essa diversidade ajuda a ampliar a visão sobre as possibilidades de carreira. Nem todas as oportunidades estão diretamente ligadas à operação de máquinas: muitas dependem de conhecimentos técnicos, capacidade de planejamento, comunicação e resolução de problemas.

Tecnologia, inovação e as novas profissões



Inteligência artificial, robótica, realidade aumentada, cibersegurança e computação quântica já fazem parte das discussões sobre o futuro do trabalho. Algumas dessas tecnologias estão incorporadas aos processos produtivos, enquanto outras avançam em ritmo acelerado, abrindo novas possibilidades para empresas e profissionais.

A chamada indústria 4.0 representa essa transformação, marcada pela integração entre máquinas, sistemas, dados e processos digitais. Na prática, as ferramentas permitem automatizar tarefas, acompanhar operações em tempo real, melhorar a eficiência e ampliar a capacidade de identificar falhas e tomar decisões.

Mauricio Bona, Gerente de Operações do Centro de Referência Firjan SENAI SESI Divulgação/Agência Improvement

“A transformação já está acontecendo. Inteligência artificial, automação, sistemas conectados e outras tecnologias estão sendo incorporados aos processos para aumentar a eficiência, a segurança e a capacidade de inovação das empresas", explica Mauricio Bona, gerente de Operações do Centro de Referência Firjan SENAI SESI.

As mudanças também alteram o perfil dos trabalhadores procurados pelas empresas. Cresce a demanda por conhecimentos relacionados a dados, automação, inteligência artificial e segurança digital. Ao mesmo tempo, profissionais de áreas tradicionais precisam aprender a utilizar novas ferramentas e acompanhar as mudanças nos processos de trabalho.

Para Bona, a preparação não depende apenas de dominar uma tecnologia específica. É necessário construir uma base consistente de conhecimentos e desenvolver a capacidade de aprender continuamente.

“Estão surgindo oportunidades ligadas à tecnologia, dados, automação, inteligência artificial, cibersegurança e outras áreas. Ao mesmo tempo, profissões que já existem estão incorporando novas ferramentas e exigindo novas competências. O mais importante é desenvolver uma base sólida e manter uma postura de aprendizado contínuo”, destaca.

Nesse cenário, a qualificação profissional ganha importância para quem deseja ingressar no mercado ou mudar de área. A familiaridade com recursos digitais, o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de trabalhar em equipe podem fazer diferença em diferentes ocupações.

Escritório de Carreira da Indústria: Orientação para o mercado



Escolher uma profissão, identificar oportunidades ou planejar uma mudança de carreira pode gerar dúvidas em diferentes momentos da vida. Para quem está começando, nem sempre é fácil reconhecer as próprias habilidades e entender quais competências são exigidas pelas empresas. Já para quem busca recolocação, o desafio pode ser identificar novos caminhos e organizar os próximos passos.

Eliane Damasceno, Gerente de Responsabilidade Social da Firjan SESI Divulgação/Agência Improvement

É nesse contexto que funciona o Escritório de Carreira da Indústria, serviço gratuito da Firjan SENAI SESI voltado a pessoas físicas e empresas. " A iniciativa nasceu para aproximar pessoas e empresas. Para quem busca uma oportunidade, oferece orientação para identificar possibilidades, desenvolver competências e planejar os próximos passos. Para as empresas, ajuda a encontrar profissionais mais alinhados às suas necessidades", explica Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan SESI.

Na prática, a proposta é ajudar o profissional a compreender melhor seu perfil, reconhecer possibilidades de atuação e identificar pontos que precisam ser desenvolvidos. Com essas informações, fica mais fácil organizar objetivos e tomar decisões sobre a entrada no mercado, a busca por uma nova oportunidade ou a continuidade da formação.

Para os jovens, esse apoio pode ser especialmente importante no início da vida profissional. Além de conhecer diferentes possibilidades de atuação, eles podem identificar as competências necessárias para cada área e direcionar melhor seus esforços de formação.

“O jovem passa a ter mais apoio para entender onde pode atuar e quais competências precisa desenvolver. Ao mesmo tempo, as empresas conseguem se aproximar de talentos que estão sendo formados e encontrar profissionais de acordo com suas demandas", afirma Eliane.

Em um mercado de trabalho marcado por mudanças tecnológicas e novas exigências, informação, qualificação e orientação profissional tornam-se ferramentas importantes para construir uma trajetória. Entender a indústria para além das fábricas é também reconhecer a variedade de caminhos disponíveis e a importância de se preparar para as oportunidades que surgem em diferentes áreas da economia.

*Texto escrito pela jornalista Vanessa Melo