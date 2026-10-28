Polícia Civil prende cinco homens e um adolescente durante operação contra o tráfico de drogas na comunidade do RastaDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Apontado como gerente do tráfico na comunidade do Rasta, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Gabriel Kauã Vicente Conceição acabou preso nesta quarta-feira (28) durante uma operação da Polícia Civil. Outros quatro homens e um adolescente também foram detidos na ação contra o comércio de drogas na Baixada Fluminense.
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De acordo com os agentes, o suspeito possui 21 anotações criminais, em sua maior parte por roubo.

A operação ocorreu por volta das 15h, após agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá) receberem informações de inteligência sobre a possível venda de entorpecentes na região.

Durante a diligência, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta com a placa de identificação suprimida, segundo os policiais. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola, drogas, um rádio comunicador e dinheiro em espécie.

A ocorrência seguiu para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, a operação integra as ações de combate ao tráfico de drogas e à expansão territorial de grupos criminosos em Duque de Caxias.
A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Suspeitos de tentar expandir facção na Baixada

Dois homens vindos do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, foram detidos nesta quarta-feira (28), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Suruí, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, eles estavam escondidos em uma área de mata para monitorar a região e dar apoio às atividades criminosas.
De acordo com o 34º BPM (Magé), os agentes intensificaram o policiamento ostensivo e as ações de inteligência em Suruí, Mauá e Santa Dalila diante de indícios de tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) no município. A corporação informou que a influência da facção na região tem chamado a atenção, principalmente em Suruí, mas ainda não há identificação de um chefe do grupo no local.
Os suspeitos foram localizados durante uma operação realizada pela manhã, na Rua Goitacazes. Durante a abordagem, segundo a PM, eles afirmaram integrar o tráfico de drogas e relataram que monitoravam a área.

A polícia identificou os homens como Adryan de Melo, conhecido como Gaspar, de 19 anos, que tem uma anotação criminal por tráfico de drogas em 2025, e Matheus Rodrigues de Jesus, o MTS, de 26, com dois registros pelo mesmo crime, em 2018 e 2021.

O caso foi encaminhado à 65ª DP (Magé), responsável pela investigação. Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente, cuja quantidade ainda será contabilizada.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral