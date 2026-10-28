PM apreende pistola, 37 munições e R$ 1,7 mil em carro de baleados no Terreirão, na Zona SudoesteDivulgação PMRJ
Os dois procuraram atendimento em uma unidade de saúde na Avenida Guiomar Novaes. No local, os agentes encontraram um Renault Kwid prata com diversas marcas de tiros. Após os primeiros cuidados, as vítimas seguiram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, três carregadores, 37 munições intactas, R$ 1.786 em espécie e dois celulares, encontrados dentro de uma sacola.
Um dos baleados havia sido preso por porte ilegal de arma
Após buscas, os agentes localizaram o suspeito e apreenderam com ele um revólver calibre .38, 14 munições, um celular e R$ 160 em espécie. Ele seguiu para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde permaneceu preso, autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso. Na ação criminosa, dois homens ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital da região. Uma pistola e dinheiro em espécie foram apreendidos. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.
Disputa territorial na Zona Sudoeste
Para o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), o enfraquecimento das milícias está relacionado à perda de apoio político e à intensificação do combate a esses grupos, especialmente durante a pandemia de Covid-19, com atuação do Ministério Público do Rio (MPRJ).
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