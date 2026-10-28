Apresenta Summit 2026 terá mais de 30 palestrantes em 12 horas de evento - Divulgação/ Lucas Teixeira

Apresenta Summit 2026 terá mais de 30 palestrantes em 12 horas de evento Divulgação/ Lucas Teixeira

Publicado 28/10/2026 18:37

O Apresenta Summit 2026 terá 12 painéis e talks, mais de 30 participantes entre palestrantes e mediadores e cerca de 12 horas de conteúdo, distribuídos em dois ambientes de debate: as Salas Apresenta e Inspira. Promovido pela Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins (Apresenta), o encontro vai debater o futuro do setor de eventos, reunindo empresas, profissionais e lideranças do entretenimento, do turismo e do poder público. O evento acontece nesta quinta-feira, no Hotel Fairmont, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

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A programação começa às 9h, com a Sessão Solene de Abertura Oficial, e conta com a participação especial de Luis Justo, Membro do Conselho Live Nation & Rock World, responsável por marcas como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza.



Um dos homenageados será o empresário Luiz Oscar Niemeyer, que passa a integrar a galeria de beneméritos da Apresenta, ao lado de Abel Gomes, Nelson Drucker e Ricardo Amaral.



Na Sala Apresenta, os painéis abordam temas estratégicos para o mercado, como a economia do entretenimento e a influência dos eventos no turismo, a reforma tributária e o futuro das leis de incentivo, o Brasil como potência global do entretenimento ao vivo, e a relação entre patrocínio, marcas e experiência. Já a Sala Inspira reúne talks sobre inteligência artificial aplicada à gestão de eventos, tendências, desafios de produção, ESG e a economia da atenção.



Entre os participantes estão executivos de marcas como Ambev, Light, Petrobras, FGV, Prio, TV Globo, Band, além de autoridades, como o presidente da Embratur, Bruno Reis, e o deputado estadual Gustavo Tutuca. Também confirmaram presença o ator Marcelo Serrado, a cantora Fernanda Abreu, e a jornalista Carol Barcellos.



"O Apresenta Summit é um espaço para reunir o mercado, compartilhar experiências e discutir caminhos para o futuro do entretenimento e dos eventos. Queremos promover conexões relevantes e falar dessa relação direta entre cultura, esporte, turismo e entretenimento. Poder aproximar empresas e profissionais, criando oportunidades para que todo o setor avance de forma integrada", afirma o diretor-presidente da Apresenta, Pedro Guimarães.



Ações ESG em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo



O Apresenta Summit 2026 também colocará o ESG em prática, com quatro ações, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ): medição e a compensação das emissões de carbono do deslocamento do público e da operação do evento, em parceria com a Descarbonize; coleta e reciclagem de crachás de PVC, por meio do projeto Papa Cartão; contratação através da RIOinclui de 4 pessoas com deficiência, garantindo a iniciativa emprego apoiado e a inclusão; e, por fim, uma campanha de doação virtual de 1 kg de alimento ao projeto Na Favela Turismo, pelo app da Plantah.



Serviço:



Apresenta Summit 2026

Data: 29 de outubro, a partir das 8h

Local: Hotel Fairmont Rio, Copacabana (Av. Atlântica, 4240)

Programação e participantes: https://www.apresentario.com.br/programacao



Confira a programação completa:



Foyer

8h – Credenciamento e café da manhã

12h – Almoço com networking

16h30 – Coffee break

19h – Sessão de Encerramento e Galeria de Beneméritos

19h30 - Apresenta Reconhece e Coquetel

Sala Apresenta

9h – Sessão Solene e Abertura Oficial, com autoridades, representantes de entidades e convidados.

9h40 – Painel Apresenta, com participação especial de Luis Justo (Live Nation & Rock World).

11h – Painel Branding Rio: “A cultura do wellness e o lifestyle do Rio que movem o entretenimento: da balada ao pace”. Mediação de Emerson Martins (Carioca Entretenimento) e participação de Carlos Galvão (Unlimited / Iron Man Brasil), Renata Pimentel (Ambev), João Traven (Spiridon) e Ricardo Lapa (Boom / Lapa Team).



13h30 – Painel Economia: “Economia do entretenimento: tendências, competitividade, marketing e sustentabilidade financeira. Um Rio de recordes e a influência dos eventos na promoção do turismo”. Mediação de Pedro Guimarães (Apresenta) e participação de Gustavo Tutuca (Deputado Estadual), Guilherme Mercês (Secretário de Estado de Fazenda), Ana Deccache (Rock World), Luiz Gustavo Barbosa (FGV) e Roberto Maciel (Grupo Pax).



14h30 – Painel Legislação: “Reforma tributária: conquistas e desafios. O futuro das leis de incentivos”. Mediação de Daniel Rocha Maia (RM Advogados) e participação de Danielle Barros (Secretária de Estado de Cultura).



15h30 – Painel do Ecossistema da Música: “O Brasil como potência global do entretenimento ao vivo”. Mediação de Bernardo Amaral (QualiStage) e participação de Wilson Simoninha (UBC), Fernanda Abreu (cantora e compositora), Cláudio Botelho (produtor musical e teatral) e Ricardo Chantilly (empresário artístico).



17h – Painel Experiência: “Patrocínio, marcas, contrapartidas e ativação: do aporte à experiência e o impacto”. Mediação de Rafael Lazarini (Rio 2C) e participação de Daniel Carvalho de Mendonça (Light), Marcelo Monfort (subsecretário de Estado de Turismo do RJ), Thiago Januzzi (Comitê Organizador FIFA 2027), Rafael Oliveira (Petrobras) e Marcos Lacerda (TIM).



18h – Painel Entretenimento: “Diálogos que movem o entretenimento”. Mediação de Claudio da Rocha Miranda Filho (Rock World) e participação de Gabriel David (presidente da Liesa), Marcelo Serrado (artista) e Carol Barcellos (jornalista).



Sala Inspira



11h – Talks Inovação: “I.A. aplicada à gestão de eventos e à experiência: onde já gera eficiência real?”. Mediação de Leonardo Martinez (V3A) e participação de Ingrid Lagrotta (Orla Rio), Rodrigo Mendes (Rodverse) e Romulo Carminate (Dreamfactory).



13h30 – Talks Tendências: “Festas, labels e territórios: experiências que moldam o entretenimento”. Mediação de Allan Sant’Anna (GBD) e participação de Pedro Guimarães (Grupo Trio), Rodrigo Paiva (Dois Entretenimento), Rafaela Bastos (Fundação João Goulart / Liesa) e Lucas Albertim (4Fly).



14h30 – Talks Gestão & Negócios: “Desafios da produção: logística, infraestrutura, risco, segurança e ecossistema”. Mediação de Roberta Kelab (Backstage) e participação de Leonardo André (Editora Globo), Lucas Santos (GL Live), Rita Fernandes (Casa Bloco) e Helio Alves Filho (UpGrade / DHP).



15h30 – Talks ESG Business: “Sustentabilidade na prática: eficiência, risco, patrocínio e legado”. Mediação de Nelson Adão (SR Com) e participação de Rodrigo Medeiros (Re:wild / Global Citizen Brasil), Taz de Alencar (Magikk), Bruna Ventura (Grupo Globo), Giovanna Curty (Light) e Julia Campos (Instituto Reação).



17h – Talks Mídia: “Novas plataformas, canais, streaming e a economia da atenção”. Mediação de Alessandra Pirotelli (Casa Brasil) e participação de André Marini (Band), André Dias (TV Globo), Walkiria Barbosa (Total Filmes / Festival do Rio) e Sergio Ricardo de Almeida (presidente da TurisRio)