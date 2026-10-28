Apresenta Summit 2026 terá mais de 30 palestrantes em 12 horas de evento Divulgação/ Lucas Teixeira
Ações ESG em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo
Serviço:
Data: 29 de outubro, a partir das 8h
Local: Hotel Fairmont Rio, Copacabana (Av. Atlântica, 4240)
Programação e participantes: https://www.apresentario.com.br/programacao
Confira a programação completa:
8h – Credenciamento e café da manhã
12h – Almoço com networking
16h30 – Coffee break
19h – Sessão de Encerramento e Galeria de Beneméritos
19h30 - Apresenta Reconhece e Coquetel
Sala Apresenta
9h – Sessão Solene e Abertura Oficial, com autoridades, representantes de entidades e convidados.
9h40 – Painel Apresenta, com participação especial de Luis Justo (Live Nation & Rock World).
11h – Painel Branding Rio: “A cultura do wellness e o lifestyle do Rio que movem o entretenimento: da balada ao pace”. Mediação de Emerson Martins (Carioca Entretenimento) e participação de Carlos Galvão (Unlimited / Iron Man Brasil), Renata Pimentel (Ambev), João Traven (Spiridon) e Ricardo Lapa (Boom / Lapa Team).
13h30 – Painel Economia: “Economia do entretenimento: tendências, competitividade, marketing e sustentabilidade financeira. Um Rio de recordes e a influência dos eventos na promoção do turismo”. Mediação de Pedro Guimarães (Apresenta) e participação de Gustavo Tutuca (Deputado Estadual), Guilherme Mercês (Secretário de Estado de Fazenda), Ana Deccache (Rock World), Luiz Gustavo Barbosa (FGV) e Roberto Maciel (Grupo Pax).
14h30 – Painel Legislação: “Reforma tributária: conquistas e desafios. O futuro das leis de incentivos”. Mediação de Daniel Rocha Maia (RM Advogados) e participação de Danielle Barros (Secretária de Estado de Cultura).
15h30 – Painel do Ecossistema da Música: “O Brasil como potência global do entretenimento ao vivo”. Mediação de Bernardo Amaral (QualiStage) e participação de Wilson Simoninha (UBC), Fernanda Abreu (cantora e compositora), Cláudio Botelho (produtor musical e teatral) e Ricardo Chantilly (empresário artístico).
17h – Painel Experiência: “Patrocínio, marcas, contrapartidas e ativação: do aporte à experiência e o impacto”. Mediação de Rafael Lazarini (Rio 2C) e participação de Daniel Carvalho de Mendonça (Light), Marcelo Monfort (subsecretário de Estado de Turismo do RJ), Thiago Januzzi (Comitê Organizador FIFA 2027), Rafael Oliveira (Petrobras) e Marcos Lacerda (TIM).
18h – Painel Entretenimento: “Diálogos que movem o entretenimento”. Mediação de Claudio da Rocha Miranda Filho (Rock World) e participação de Gabriel David (presidente da Liesa), Marcelo Serrado (artista) e Carol Barcellos (jornalista).
Sala Inspira
11h – Talks Inovação: “I.A. aplicada à gestão de eventos e à experiência: onde já gera eficiência real?”. Mediação de Leonardo Martinez (V3A) e participação de Ingrid Lagrotta (Orla Rio), Rodrigo Mendes (Rodverse) e Romulo Carminate (Dreamfactory).
13h30 – Talks Tendências: “Festas, labels e territórios: experiências que moldam o entretenimento”. Mediação de Allan Sant’Anna (GBD) e participação de Pedro Guimarães (Grupo Trio), Rodrigo Paiva (Dois Entretenimento), Rafaela Bastos (Fundação João Goulart / Liesa) e Lucas Albertim (4Fly).
14h30 – Talks Gestão & Negócios: “Desafios da produção: logística, infraestrutura, risco, segurança e ecossistema”. Mediação de Roberta Kelab (Backstage) e participação de Leonardo André (Editora Globo), Lucas Santos (GL Live), Rita Fernandes (Casa Bloco) e Helio Alves Filho (UpGrade / DHP).
15h30 – Talks ESG Business: “Sustentabilidade na prática: eficiência, risco, patrocínio e legado”. Mediação de Nelson Adão (SR Com) e participação de Rodrigo Medeiros (Re:wild / Global Citizen Brasil), Taz de Alencar (Magikk), Bruna Ventura (Grupo Globo), Giovanna Curty (Light) e Julia Campos (Instituto Reação).
17h – Talks Mídia: “Novas plataformas, canais, streaming e a economia da atenção”. Mediação de Alessandra Pirotelli (Casa Brasil) e participação de André Marini (Band), André Dias (TV Globo), Walkiria Barbosa (Total Filmes / Festival do Rio) e Sergio Ricardo de Almeida (presidente da TurisRio)
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