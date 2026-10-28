Crimes ocorreram em Queimados e envolveram sequestro de motoristas - Divulgação PCRJ

Crimes ocorreram em Queimados e envolveram sequestro de motoristasDivulgação PCRJ

Publicado 28/10/2026 19:20

Um homem identificado como Alyson Duque Estrada Lopes foi preso preventivamente nesta quarta-feira (28), suspeito de participar de dois roubos de cargas que somam mais de R$ 1,3 milhão em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, os crimes também envolveram o sequestro de caminhoneiros, mantidos reféns por até dez horas.

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A investigação começou após um roubo ocorrido entre os dias 24 e 25 de agosto, no Parque Industrial de Queimados. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 665.186,23. Segundo a Polícia Civil, o motorista aguardava o descarregamento do caminhão quando foi abordado por dois criminosos, teve a cabeça coberta por um capuz e acabou levado para outro veículo. Ele permaneceu em cárcere privado por cerca de oito horas.



Durante as apurações, os agentes identificaram um Fiat Doblò que acompanhava o caminhão roubado durante o trajeto. O rastreamento da placa permitiu chegar ao proprietário registrado e, posteriormente, ao homem que utilizava o veículo.

A investigação começou após um roubo ocorrido entre os dias 24 e 25 de agosto, no Parque Industrial de Queimados. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 665.186,23. Segundo a Polícia Civil, o motorista aguardava o descarregamento do caminhão quando foi abordado por dois criminosos, teve a cabeça coberta por um capuz e acabou levado para outro veículo. Ele permaneceu em cárcere privado por cerca de oito horas.Durante as apurações, os agentes identificaram um Fiat Doblò que acompanhava o caminhão roubado durante o trajeto. O rastreamento da placa permitiu chegar ao proprietário registrado e, posteriormente, ao homem que utilizava o veículo.

Segundo roubo teve carga avaliada em R$ 672 mil



O mesmo Doblò apareceu em outro roubo de carga, ocorrido entre os dias 21 e 22 de setembro, também em Queimados. Nesse caso, os produtos estavam avaliados em aproximadamente R$ 672 mil, e o caminhoneiro ficou sob o poder dos criminosos por cerca de dez horas, segundo a investigação.



A participação do suspeito ganhou força após os investigadores descobrirem que o cartão de crédito do motorista havia sido levado durante o crime e utilizado em um posto de gasolina minutos depois da libertação da vítima. Imagens das câmeras de segurança registraram o investigado abastecendo o Doblò e pagando com o cartão roubado.



Com base nos indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, autorizada pela Justiça e cumprida nesta quarta-feira. O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



As diligências da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) contaram com o apoio dos setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da 18ª DP, do Centro Operacional de Belford Roxo e do Centro de Monitoramento de Nilópolis.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral