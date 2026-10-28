Crimes ocorreram em Queimados e envolveram sequestro de motoristasDivulgação PCRJ
A investigação começou após um roubo ocorrido entre os dias 24 e 25 de agosto, no Parque Industrial de Queimados. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 665.186,23. Segundo a Polícia Civil, o motorista aguardava o descarregamento do caminhão quando foi abordado por dois criminosos, teve a cabeça coberta por um capuz e acabou levado para outro veículo. Ele permaneceu em cárcere privado por cerca de oito horas.
Durante as apurações, os agentes identificaram um Fiat Doblò que acompanhava o caminhão roubado durante o trajeto. O rastreamento da placa permitiu chegar ao proprietário registrado e, posteriormente, ao homem que utilizava o veículo.
Segundo roubo teve carga avaliada em R$ 672 mil
A participação do suspeito ganhou força após os investigadores descobrirem que o cartão de crédito do motorista havia sido levado durante o crime e utilizado em um posto de gasolina minutos depois da libertação da vítima. Imagens das câmeras de segurança registraram o investigado abastecendo o Doblò e pagando com o cartão roubado.
Com base nos indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, autorizada pela Justiça e cumprida nesta quarta-feira. O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
As diligências da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) contaram com o apoio dos setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da 18ª DP, do Centro Operacional de Belford Roxo e do Centro de Monitoramento de Nilópolis.
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