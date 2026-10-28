PM recupera carga de carne da Friboi avaliada em R$ 900 mil roubada em Guapimirim, na Baixada Fluminense - Divulgação PMRJ

PM recupera carga de carne da Friboi avaliada em R$ 900 mil roubada em Guapimirim, na Baixada FluminenseDivulgação PMRJ

Publicado 28/10/2026 19:55

Uma carga de carne da empresa Friboi, avaliada em aproximadamente R$ 900 mil, foi recuperada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (28) , em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Os agentes chegaram ao local após uma denúncia de roubo e flagraram suspeitos descarregando a mercadoria. Ao perceberem a aproximação das equipes, os envolvidos fugiram.

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Policiais do 34º BPM (Magé) encontraram a carreta na Estrada 82, na região do Curral de Zinco, em Vale das Pedrinhas. Durante as buscas, os militares localizaram outros dois veículos com registros relacionados a roubo ou furto, um Honda HR-V vermelho e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros azul.



A equipe também constatou que o caminhão circulava com uma placa diferente da original. A identificação verdadeira estava destruída e estava ao lado da carreta.



A carga e os veículos seguiram para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Baixada Fluminense, onde o caso foi registrado. Até o momento, não há informações sobre prisões. Policiais do 34º BPM (Magé) encontraram a carreta na Estrada 82, na região do Curral de Zinco, em Vale das Pedrinhas. Durante as buscas, os militares localizaram outros dois veículos com registros relacionados a roubo ou furto, um Honda HR-V vermelho e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros azul.A equipe também constatou que o caminhão circulava com uma placa diferente da original. A identificação verdadeira estava destruída e estava ao lado da carreta.A carga e os veículos seguiram para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Baixada Fluminense, onde o caso foi registrado. Até o momento, não há informações sobre prisões.

Preso suspeito de roubar R$ 1,3 milhão em cargas na Baixada

Um homem identificado como Alyson Duque Estrada Lopes foi preso preventivamente nesta quarta-feira (28), suspeito de participar de dois roubos de cargas que somam mais de R$ 1,3 milhão em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, os crimes também envolveram o sequestro de caminhoneiros, mantidos reféns por até dez horas.

A investigação começou após um roubo ocorrido entre os dias 24 e 25 de agosto, no Parque Industrial de Queimados. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 665.186,23. Segundo a Polícia Civil, o motorista aguardava o descarregamento do caminhão quando foi abordado por dois criminosos, teve a cabeça coberta por um capuz e acabou levado para outro veículo. Ele permaneceu em cárcere privado por cerca de oito horas.

Durante as apurações, os agentes identificaram um Fiat Doblò que acompanhava o caminhão roubado durante o trajeto. O rastreamento da placa permitiu chegar ao proprietário registrado e, posteriormente, ao homem que utilizava o veículo.

A reportagem de O Dia entrou em contato com a empresa por e-mail, às 19h42, e até o momento da publicação não teve retorno. O espaço segue aberto.

Segundo roubo teve carga avaliada em R$ 672 mil



O mesmo Doblò apareceu em outro roubo de carga, ocorrido entre os dias 21 e 22 de setembro, também em Queimados. Nesse caso, os produtos estavam avaliados em aproximadamente R$ 672 mil, e o caminhoneiro ficou sob o poder dos criminosos por cerca de dez horas, segundo a investigação.

A participação do suspeito ganhou força após os investigadores descobrirem que o cartão de crédito do motorista havia sido levado durante o crime e utilizado em um posto de gasolina minutos depois da libertação da vítima. Imagens das câmeras de segurança registraram o investigado abastecendo o Doblò e pagando com o cartão roubado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral