Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar são processados por Caetano Veloso - Reprodução/ Instagram

Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar são processados por Caetano VelosoReprodução/ Instagram

Publicado 28/10/2026 22:52 | Atualizado 28/10/2026 22:59

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o jornalista Thiago Asmar e o vereador de São Paulo e deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) retirem das redes sociais um vídeo em que chamam o cantor e compositor Caetano Veloso de “vagabundo” e o associam a interesses financeiros ligados à Lei Rouanet. A decisão foi tomada na sexta-feira (23), pelo juiz Livingstone dos Santos Silva Filho, da 2ª Vara Cível Regional de Jacarepaguá.

O magistrado concedeu tutela de urgência e estabeleceu prazo de 48 horas, a partir da intimação pessoal de cada um dos réus, para a retirada do conteúdo. A determinação é provisória e não representa o julgamento definitivo da ação. Segundo as informações do processo, os vídeos já estavam fora do ar nesta quarta-feira (28).



Na decisão, o juiz considerou que, embora Caetano seja uma pessoa pública e esteja sujeito a críticas, ele mantém o direito à proteção da honra. Para o magistrado, o conteúdo ultrapassou os limites da crítica política ao associar o posicionamento do artista a supostos interesses financeiros e incluir ofensas pessoais.



“Embora seja pessoa pública e esteja sujeito a críticas, o autor conserva o direito à proteção de sua honra. No caso, a referência ao incentivo à cultura foi utilizada para associar o posicionamento político do autor a interesses financeiros, em contexto de ofensa pessoal”, diz um trecho da decisão.





Vídeo também cita Gilberto Gil e Lei Rouanet





De acordo com o processo, a gravação foi publicada em 19 de outubro, em colaboração entre os perfis dos dois réus em uma rede social. Feito em Manaus, o vídeo chama Caetano Veloso e o também cantor e compositor Gilberto Gil de “vagabundos” e afirma que eles recebem dinheiro por meio da Lei Rouanet.



Além de ordenar a retirada do conteúdo, o juiz determinou o envio de um ofício ao Facebook Serviços Online do Brasil, responsável pelo Instagram no país, para que a plataforma removesse a publicação de pelo menos três endereços.



A decisão prevê multa de R$ 50 por hora de descumprimento para cada réu, inicialmente limitada a R$ 20 mil por pessoa. A penalidade deixa de ser aplicada após a efetiva indisponibilização do vídeo, inclusive se a remoção for feita diretamente pela plataforma.

A Lei Rouanet, citada na gravação, foi criada em 1991 e integra o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). O mecanismo permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto devido a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Não se trata de um repasse direto de recursos públicos aos artistas.

Procurado para comentar o desdobramento jurídico, Pavanato manteve suas declarações e rebateu: "Agora eu não posso mais considerar alguém 'vagabundo'? Pra mim ele é! Se disse perseguido e censurado pelo regime militar, e hoje tenta fazer o mesmo comigo. Hipócrita".



Já o jornalista Thiago Asmar não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestação.





