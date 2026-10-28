Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar são processados por Caetano VelosoReprodução/ Instagram
Na decisão, o juiz considerou que, embora Caetano seja uma pessoa pública e esteja sujeito a críticas, ele mantém o direito à proteção da honra. Para o magistrado, o conteúdo ultrapassou os limites da crítica política ao associar o posicionamento do artista a supostos interesses financeiros e incluir ofensas pessoais.
“Embora seja pessoa pública e esteja sujeito a críticas, o autor conserva o direito à proteção de sua honra. No caso, a referência ao incentivo à cultura foi utilizada para associar o posicionamento político do autor a interesses financeiros, em contexto de ofensa pessoal”, diz um trecho da decisão.
Vídeo também cita Gilberto Gil e Lei Rouanet
De acordo com o processo, a gravação foi publicada em 19 de outubro, em colaboração entre os perfis dos dois réus em uma rede social. Feito em Manaus, o vídeo chama Caetano Veloso e o também cantor e compositor Gilberto Gil de “vagabundos” e afirma que eles recebem dinheiro por meio da Lei Rouanet.
Além de ordenar a retirada do conteúdo, o juiz determinou o envio de um ofício ao Facebook Serviços Online do Brasil, responsável pelo Instagram no país, para que a plataforma removesse a publicação de pelo menos três endereços.
A decisão prevê multa de R$ 50 por hora de descumprimento para cada réu, inicialmente limitada a R$ 20 mil por pessoa. A penalidade deixa de ser aplicada após a efetiva indisponibilização do vídeo, inclusive se a remoção for feita diretamente pela plataforma.
Já o jornalista Thiago Asmar não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestação.
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