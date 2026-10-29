Fuzis e drogas foram apreendidos na Vintém e no Jardim Novo - Reprodução / Redes Sociais

Fuzis e drogas foram apreendidos na Vintém e no Jardim NovoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/10/2026 08:26

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (29), operações em cinco comunidades da cidade do Rio. Na Vila Vintém e no Jardim Novo - ambas localidades na Zona Oeste, dominadas por criminosos da facção Amigos dos Amigos (ADA) - agentes já detiveram sete pessoas e apreenderam dois fuzis. Já na Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte, um suspeito morreu e outro foi detido.

De acordo com a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) estão nas duas comunidades da Zona Oeste para desarticular ações criminosas e retirar barricadas. Além dos dois fuzis apreendidos, as equipes arrecadaram drogas.

Em abril, as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Pseudo Cacique, que também mirou a atuação da ADA no Jardim Novo, comunidade de Realengo. Seis pessoas, alvos de mandados de prisão, foram detidas. Nesta ação, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ainda localizaram e apreenderam uma plantação de maconha.

Após 10 meses de investigação, policiais da 44ª DP (Inhaúma) identificaram que os integrantes da ADA se aliaram a criminosos do Comando Vermelho (CV) e o Jardim Novo se tornou uma das principais rotas para avanços territoriais dessas organizações criminosas na Zona Oeste. Os agentes constataram que a comunidade é estratégica por fazer divisa com a Taquara e estar próximo à Cidade de Deus.

Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como Índio, é apontado como líder do tráfico no Jardim Novo. Ele é considerado foragido desde 2023, quando fugiu de um dos presídios do Complexo de Gericinó, em Bangu. O criminoso e dois comparsas utilizaram uma corda improvisada, chamada de "teresa", para escapar pelos fundos da penitenciária.

As investigações apontam que Lucas é responsável por grande parte dos roubos de carga e de veículos nas proximidades da comunidade. Além disso, a ADA teria o costume de ameaçar os moradores, extorquir os comerciantes com cobranças ilegais e controlar o fornecimento de gás, águas e serviços de internet.

Na comunidade do Batan, em Realengo, ainda na Zona Oeste, um homem foi detido. Agentes apreenderam uma pistola.

Zona Norte

Policiais militares também atuam, nesta quinta-feira (29), no Complexo do Chapadão e na comunidade da Primavera, ambas localidades na Zona Norte do Rio.

No Chapadão, região controlada pelo Comando Vermelho (CV), agentes do 41º BPM (Irajá) buscam reprimir roubos de cargas e veículos, além de retirar barricadas. A ação está no âmbito da Operação Barricada Zero, que é focada em remover obstáculos e bloqueios ilegais instalados por criminosos em ruas e comunidades.

Durante patrulhamento na área do Parque Esperança, os policiais detiveram um homem e apreenderam materiais entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) estão nas ruas para cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados. As equipes do serviço de inteligência do batalhão detiveram um indivíduo e apreenderam um fuzil e entorpecentes a serem contabilizados. Outro suspeito morreu ao ser baleado.