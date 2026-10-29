MC Poze do Rodo é alvo de inquérito após denúncia da adolescente - Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo é alvo de inquérito após denúncia da adolescenteReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 09:08



A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro e ameaça de uma adolescente de 16 anos contra o cantor Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo. A vítima prestou depoimento nesta quarta-feira (28) na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Segundo o registro de ocorrência, o caso ocorreu no dia 26 de setembro na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.



Na ocasião, a vítima foi convidada por uma amiga para uma festa que ocorria no local. Ao chegar ao evento, teve contato com o MC, com quem posteriormente manteve relações sexuais, com ausência de consentimento para ejaculação. Segundo a adolescente, ela pediu que ele utilizasse preservativo, porém ele se recusou, afirmando que não utilizava o método de proteção com mulheres que frequentavam sua casa.



Dois dias depois, ela alega ter sido coagida a comparecer novamente à residência, onde ele teria pegado seu celular e a ameaçado, determinando que ela ingerisse diversos medicamentos que havia comprado. Caso ela se recusasse, ele teria afirmado que pediria para um de seus amigos que a fizesse desaparecer.



Durante os acontecimentos, a vítima afirma que foram oferecidas substâncias entorpecentes conhecidas por "Black Lança" e outras drogas, além de bebidas alcoólicas. No momento da relação, ela reforça que não se encontrava consciente.



Em nota, a advogada criminalista Daiana Andrade, que representa a vítima, informou que denunciou o cantor MC Poze do Rodo por estupro de adolescente, ameaça e fornecimento de substâncias a adolescente.



Segundo a defesa, a jovem deixou claro que só aceitaria a relação com preservativo, condição que foi desrespeitada. Depois, teria sido ameaçada e pressionada a ingerir medicamentos.



"Consentimento não se presume. Quando a mulher impõe uma condição e ela é ignorada, não há consentimento. Fama não é salvo-conduto", afirma a advogada.



Ao O DIA, a advogada afirmou que espera que o cantor seja responsabilizado. "A defesa espera que os fatos sejam apurados e que, ao final da investigação, isso vire um processo e ele seja processado e condenado. É isso que a defesa e a vítima esperam", destacou.



O caso tramita sob sigilo, e a identidade da vítima é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



De acordo com a Polícia Civil, os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos na especializada. Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.

A O DIA, a defesa de Poze afirmou que ainda não foi notificada sobre a ação. "A defesa de Marlon Brandon Couto Coelho da Silva informa que ainda não teve acesso à investigação e vê com espécie que supostos dados da mesma estejam circulando livremente pela imprensa. Com o devido acesso, analisaremos o teor do registro de ocorrência assim como nos manifestaremos nos autos", disse.

Problemas com a Justiça