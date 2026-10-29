Veículo colidiu em um muro - Reprodução/Rede Social

Veículo colidiu em um muroReprodução/Rede Social

Publicado 29/10/2026 10:16

Um policial militar de folga atropelou dois criminosos durante uma tentativa de assalto no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (28). A dupla acabou presa, e um revólver e duas motocicletas foram apreendidos.





De acordo com o relato do agente, dois homens em uma motocicleta roubaram a moto de duas mulheres e, em seguida, entraram na frente de seu carro para tentar roubá-lo. O policial afirmou que não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento. LEIA MAIS: Polícia Civil investiga denúncia de estupro contra MC Poze De acordo com o relato do agente, dois homens em uma motocicleta roubaram a moto de duas mulheres e, em seguida, entraram na frente de seu carro para tentar roubá-lo. O policial afirmou que não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Pai Roberto e Tibiriçá. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o veículo do agente avança nos criminosos e colide em um muro na sequência. Logo depois, moradores ainda tentaram agredir a dupla.



Segundo a corporação, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para prestar auxílio ao militar. A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares).

Operações nesta quinta

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (29), operações em quatro comunidades da cidade do Rio. Na Vila Vintém e no Jardim Novo - ambas localidades na Zona Oeste, dominadas por criminosos da facção Amigos dos Amigos (ADA) - agentes já detiveram sete pessoas e apreenderam dois fuzis.

De acordo com a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) estão nas duas comunidades da Zona Oeste para desarticular ações criminosas e retirar barricadas. Além dos dois fuzis apreendidos, as equipes arrecadaram drogas.

Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como Índio, é apontado como líder do tráfico no Jardim Novo. Ele é considerado foragido desde 2023, quando fugiu de um dos presídios do Complexo de Gericinó, em Bangu. O criminoso e dois comparsas utilizaram uma corda improvisada, chamada de "teresa", para escapar pelos fundos da penitenciária.

Na Vila Vintém, a liderança histórica da região é de Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém. Ele é fundador da facção ADA e cumpre prisão domiciliar desde setembro do ano passado. O homem havia sido preso em maio do mesmo ano, quando foi alvo de uma operação da Polícia Civil.

No Chapadão, região controlada pelo Comando Vermelho (CV), agentes do 41º BPM (Irajá) buscam reprimir roubos de cargas e veículos, além de retirar barricadas. A ação está no âmbito da Operação Barricada Zero, que é focada em remover obstáculos e bloqueios ilegais instalados por criminosos em ruas e comunidades. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.



Já na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) estão nas ruas para cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados. Não há saldo operacional registrado até o momento.