Intensos tiroteios impactam serviços de saúde e educação em Madureira

Intensos tiroteios no Complexo da Serrinha , em Madureira, na Zona Norte do Rio, provocaram alterações no funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de impactos no sistema de transporte, na manhã desta quinta-feira (29). Um ônibus chegou a ser incendiado na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, e na Avenida Ministro Edgard Romero, onde um caminhão ficou atravessado na pista. Em Cavalcanti, um suspeito morreu após confronto.

Desde o início da manhã, houve registro de disparos na localidade, que é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A reportagem do O DIA acompanhou a movimentação das equipes da Polícia Militar, incluindo agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os agentes tiveram que se abrigar para se proteger dos disparos enquanto avançavam pelo território.

Assista:

Intensos tiroteios são registrados durante ação policial na comunidade da Serrinha, em Madureira Crédito: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia https://t.co/yuWcJIsGNt — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2026

Para atrapalhar a atuação dos policiais, criminosos colocaram fogo em dois veículos e em pneus, como forma de barricada. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Serrinha ficará ocupada por tempo indeterminado.

Em outra ação da PM na comunidade Primavera, em Cavalcanti, região vizinha à Serrinha, policiais também realizaram uma operação que terminou com um suspeito morto e outro preso. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua no local, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.



Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Outro suspeito foi ferido e não resistiu.

Impactos

Devido à ação, a Avenida Ministro Edgard Romero precisou ser interditada em ambos os sentidos, na altura da estação BRT Otaviano, em Madureira. O trânsito ficou congestionado desde a Avenida Vicente de Carvalho. No sentido Vaz Lobo, há retenção a partir da estação BRT Mercadão de Madureira.

A via já foi liberada, mas pode sofrer novas interrupções. Como opção para seguir em direção a Madureira, o Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio orienta os motoristas a passarem pela Estrada do Barro Vermelho e pela Rua Conselho Galvão. Em seguida, o ideal é usar a Estrada do Portela e a Avenida dos Italianos.

A PM destacou que a interdição temporária, realizada por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), tem o objetivo de garantir a segurança da população na região.

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio) informou que, durante a ação policial, as linhas de BRT 42 (Madureira x Galeão - parador) e 46 (Alvorada x Penha - expresso) circularam com os intervalos irregulares.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) ressaltou que 11 linhas de coletivos municipais sofreram impactos por causa da interdição. A operação começou a normalizar por volta das 11h10.



No setor de saúde, uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial funciona normalmente, conforme nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na área de educação, quatro escolas do Complexo da Serrinha foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Linhas impactadas



- 355 (Madureira x Praça Tiradentes);

- 639 (Jardim América x Saens Peña);

- 685 (Terminal Margaridas x Méier);

- 712 (Irajá x Cascadura);

- 721 (Vila Cruzeiro x Cascadura);

- 774 (Madureira x Jardim América);

- SV774 (Madureira x Jardim América);

- 918 (Bangu x Bonsucesso);

- 928 (Marechal Hermes x Bonsucesso);

- 940 (Madureira x Ramos);

- 975 (Madureira x Fundão).

Relatar erro