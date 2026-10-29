Policiais civis prenderam sete por esquema de exploração sexual - Divulgação

Policiais civis prenderam sete por esquema de exploração sexualDivulgação

Publicado 29/10/2026 15:26



assessor parlamentar da deputada federal Talíria Petrone (Psol), Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, de 45 anos, um dos sete presos na operação contra exploração sexual de adolescentes da Polícia Civil realizada nesta quarta-feira (28), é formado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e já atuou como professor das redes públicas municipal do Rio e estadual de ensino.

Carlos foi professor concursado da rede municipal entre 2008 e 2010 e da rede estadual entre 2010 e 2013. Durante o período, ministrou aulas para turmas do ensino fundamental, médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



De acordo com seu currículo profissional, ele também tem experiência em atividades de chefia, coordenação de equipes e desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares. Entre 2010 e 2015, atuou como pesquisador e coordenador no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), onde coordenou o projeto Observatório do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mineral.



Carlos é mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Sua dissertação abordou os impactos da mineração de ferro da Anglo American em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Ele também concluiu o doutorado na instituição, com uma pesquisa sobre a financeirização da mineração de ferro e seus efeitos no Brasil.



Entre 2015 e 2019, ele também atuou como assessor parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), como chefe de gabinete do deputado estadual Flavio Serafini (Psol).



O assessor trabalhava com Talíria Petrone desde 2019 e recebia cerca de R$ 18 mil.. Após tomar conhecimento da operação, a parlamentar determinou o afastamento do funcionário. Confira a nota na íntegra:



"Fui surpreendida na manhã de hoje com informações sobre a operação da Polícia Civil decorrente de investigações que seguem em curso sobre exploração sexual. Determinei a exoneração do assessor que integrava meu gabinete, enquanto aguardamos a elucidação dos fatos.



Minha vida é e sempre foi pautada pela defesa intransigente das mulheres e de seus direitos. Expresso minha total solidariedade à vítima e à sua família. Não compactuamos com qualquer forma de violência, em especial contra meninas e mulheres. Nunca compactuaremos!



As investigações devem ser conduzidas com transparência, rigor e independência, respeitando o devido processo legal e garantindo a apuração dos fatos com base nas provas. Seguiremos lutando contra toda violência que chega nas mulheres e meninas", concluiu.



O Diretório Estadual do PSOL Rio de Janeiro também se manifestou a respeito do caso e prestou solidariedade à vítima. A nota foi compartilhada por Flávio Serafini, presidente do partido no Rio.



"Expressamos nossa total solidariedade à vítima e à sua família. Reafirmamos que não compactuamos com qualquer forma de violência contra meninas e mulheres. A defesa da vida, da integridade e dos direitos das mulheres é um compromisso inegociável do nosso partido. Defendemos a condução de uma apuração rigorosa, transparente e a devida responsabilização dos envolvidos. O caso foi encaminhado ao Conselho de Ética com o afastamento imediato do filiado do partido, de suas funções partidárias e sua exoneração do mandato", afirmou.

Entenda as acusações

A Polícia Civil realizou, na quarta-feira (28), a Operação NXIVM contra um esquema de escravidão sexual de adolescentes. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e 18 medidas de busca e apreensão contra envolvidos em uma rede criminosa investigada por produzir vídeos de exploração sexual de menores, com registros de estupros coletivos, torturas, ameaças e chantagens.

Ao todo, oito pessoas foram presas no decorrer das investigações, sete delas nesta quarta-feira. Entre os detidos estão o terceiro-sargento da Polícia Militar Maurício Douglas Souza das Chagas Moura, 35 anos, e Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, 45 anos — assessor parlamentar da deputada federal Talíria Petrone (PSOL) .

A investigação teve início em julho, com a prisão do também assessor parlamentar Matheus Rodrigues Gonçalves, 36, pelo estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos, em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes apreenderam dois notebooks e celulares na casa do suspeito. A análise dos dispositivos eletrônicos e de imagens de câmeras de segurança permitiu avançar na desarticulação do esquema.

Matheus era assessor do vereador Professor Túlio (Psol). Na ocasião, o parlamentar determinou sua imediata exoneração.

As investigações desvendaram ainda uma grande rede de geração de vídeos de pornografia com adolescentes, em esquema de escravidão sexual, na qual os autores se autodenominavam “senhores”, enquanto as vítimas eram tratadas como “escravas”.

De acordo com os elementos reunidos, os criminosos produziam registros audiovisuais de violência sexual e utilizavam o material para torturar e ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens. O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos.



O caso chegou à 74ª DP (Alcântara) após a adolescente procurar a unidade, acompanhada dos pais, para denunciar as violências sofridas. A vítima relatou um cenário de humilhações e sofrimento extremo, com consequências graves para sua integridade física e emocional.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.