Polícia Militar amplia Patrulha Maria da Penha e forma novos soldados

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) anunciou, nesta quinta-feira (29), a ampliação da Patrulha Maria da Penha, especializada no enfrentamento à violência contra a mulher. Ao todo, cinco novas equipes serão destinadas a locais com maiores incidências desse tipo de crime.

“Estamos ampliando hoje a Patrulha Maria da Penha com seis novas viaturas, todas elas blindadas. As viaturas estão seguindo para cada unidade onde foi percebido que existe uma necessidade de ampliação da Maria da Penha em determinadas unidades”, afirmou o coronel Sylvio Guerra, secretário da PM, em cerimônia no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio.



Segundo o secretário, a corporação também já está estudando e planejando ampliar ainda mais a área de cobertura da Patrulha Maria da Penha no próximo ano. “A gente entende que é uma importância fundamental e principal para a Polícia Militar”, disse Guerra sobre o programa.



Além da ampliação do patrulhamento, a PMERJ ainda realizou a formatura de 388 novos soldados da corporação. Em discurso direcionado aos praças e seus familiares, Guerra parabenizou os formandos, falou sobre a missão dos agentes e destacou o orgulho pela conquista.



“A partir de hoje, vocês assumem a missão de servir e proteger a sociedade fluminense. Levando para as ruas os ensinamentos adquiridos durante a formação e o compromisso de honrar a farda que passam a vestir. Esta conquista também pertence aos familiares que estiveram lado a lado de cada um de vocês, oferecendo apoio, compreensão e incentivo ao longo dessa caminhada. Famílias, sintam-se igualmente vitoriosas. O orgulho que vocês sentem é o fruto de uma trajetória compartilhada de esforço, renúncia e amor. A missão policial exigirá coragem, disciplina e equilíbrio, mas acima de tudo, humanidade”, afirmou.

PM faz operação na Serrinha, em Madureira





De acordo com a corporação, a Serrinha, que é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), ficará ocupada por tempo indeterminado.



A reportagem do O DIA acompanhou a movimentação das equipes da Polícia Militar, incluindo agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os policiais tiveram que se abrigar para se proteger dos disparos enquanto avançavam pelo território.



Para atrapalhar a atuação dos agentes, criminosos colocaram fogo em dois veículos e em pneus, como forma de barricada. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Militar deu início a uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Intensos tiroteios provocaram alterações no funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de impactos no sistema de transporte.De acordo com a corporação, a Serrinha, que é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), ficará ocupada por tempo indeterminado.A reportagem doacompanhou a movimentação das equipes da Polícia Militar, incluindo agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os policiais tiveram que se abrigar para se proteger dos disparos enquanto avançavam pelo território.Para atrapalhar a atuação dos agentes, criminosos colocaram fogo em dois veículos e em pneus, como forma de barricada. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

*Colabração: Carlos Elias Junior

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