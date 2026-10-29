FOTOS: Bope tenta avançar na Serrinha em meio a tiroteios e barricadas

Carros e ônibus incendiados, pneus impedindo a passagem de blindados da Polícia Militar e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) tentando avançar pela comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Esse foi o cenário presenciado por moradores e comerciantes durante a manhã e a tarde desta quinta-feira (29).

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Imagens feitas pelo jornal O DIA mostram a situação na comunidade. Segundo relatos, o clima é de tensão, com constantes barulhos de tiros. Durante um dos confrontos, policiais do Bope chegaram a se abrigar em um local para se proteger dos disparos.



A região, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), passou a ser ocupada por tempo indeterminado pela Polícia Militar no fim desta manhã. Segundo a corporação, a interdição temporária, realizada por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), tem como objetivo garantir a segurança da população.



Em outra ação da PM na comunidade Primavera, no bairro de Cavalcanti, região vizinha à Serrinha, policiais também realizaram uma operação que terminou com um suspeito morto e outro preso. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua no local, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.



Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Outro suspeito foi ferido e não resistiu.

Transtornos na saúde, educação e transporte

Devido à ação, a Avenida Ministro Edgard Romero precisou ser interditada em ambos os sentidos, na altura da estação BRT Otaviano, em Madureira. Um ônibus chegou a ser incendiado na localidade e um caminhão ficou atravessado na pista.

A via já foi liberada, mas pode sofrer novas interrupções. Como opção para seguir em direção a Madureira, o Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio orienta os motoristas a passarem pela Estrada do Barro Vermelho e pela Rua Conselho Galvão. Em seguida, o ideal é usar a Estrada do Portela e a Avenida dos Italianos.

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio) informou que, durante a ação policial, as linhas de BRT 42 (Madureira x Galeão - parador) e 46 (Alvorada x Penha - expresso) circularam com os intervalos irregulares.



O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) ressaltou que 11 linhas de coletivos municipais sofreram impactos por causa da interdição. A operação começou a normalizar por volta das 11h10.



No setor de saúde, uma unidade de Atenção Primária da região suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial funciona normalmente, conforme nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Na área de educação, quatro escolas do Complexo da Serrinha foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME).









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