Unidade da Polícia Civil atenderá os 13 municípios da região - Philippe Lima/Governo do RJ

Unidade da Polícia Civil atenderá os 13 municípios da regiãoPhilippe Lima/Governo do RJ

Publicado 29/10/2026 15:22

A Baixada Fluminense passou a contar, nesta quarta-feira (28), com uma Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Instalada em Vilar dos Teles, em São João de Meriti , a unidade é a primeira desse tipo fora da capital e terá abrangência regional, atendendo moradores dos 13 municípios da região.





A delegacia foi criada para reforçar a investigação de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, especialmente casos de abuso sexual e outras formas de violência. O espaço terá policiais capacitados para realizar depoimentos especiais e procedimentos de escuta qualificada, além de ambientes adaptados para oferecer acolhimento às vítimas. A estrutura inclui uma brinquedoteca.



A inauguração foi realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti. Durante a cerimônia, o governador em exercício, Ricardo Couto, destacou a importância de uma estrutura específica para investigar crimes que envolvem vítimas em situação de vulnerabilidade.



"Alguns tipos de crime exigem uma atenção especial e direcionada, com uma estrutura própria. É o caso da violência contra crianças e adolescentes, que muitas vezes provoca traumas capazes de dificultar até mesmo a identificação dos responsáveis. Por isso, precisamos investir em delegacias especializadas, garantindo uma atuação adequada a essas situações." destacou o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. LEIA MAIS: Intensos tiroteios impactam serviços de saúde e educação em Madureira A delegacia foi criada para reforçar a investigação de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, especialmente casos de abuso sexual e outras formas de violência. O espaço terá policiais capacitados para realizar depoimentos especiais e procedimentos de escuta qualificada, além de ambientes adaptados para oferecer acolhimento às vítimas. A estrutura inclui uma brinquedoteca.A inauguração foi realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti. Durante a cerimônia, o governador em exercício, Ricardo Couto, destacou a importância de uma estrutura específica para investigar crimes que envolvem vítimas em situação de vulnerabilidade."Alguns tipos de crime exigem uma atenção especial e direcionada, com uma estrutura própria. É o caso da violência contra crianças e adolescentes, que muitas vezes provoca traumas capazes de dificultar até mesmo a identificação dos responsáveis. Por isso, precisamos investir em delegacias especializadas, garantindo uma atuação adequada a essas situações." destacou o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.

Segundo o secretário de Polícia Civil, Delmir Gouvea, o atendimento deverá combinar investigação e acolhimento, com o objetivo de evitar que crianças e adolescentes sejam submetidos a novas situações de sofrimento durante os procedimentos.

"Essa delegacia vai atender aqueles que muitas vezes não têm voz para expressar o próprio sofrimento. Precisamos fazer muito mais do que investigar e identificar os responsáveis. É fundamental acolher essas crianças, oferecer apoio e garantir um atendimento humanizado, com profissionais qualificados, para evitar que sejam traumatizadas ainda mais." afirmou o secretário de Polícia Civil, Delmir Gouvea.





Atendimento integrado

A DCAV da Baixada Fluminense trabalhará em articulação com instituições das áreas de Justiça, saúde, educação e assistência social, além de órgãos da rede de proteção à infância e adolescência.

As delegacias distritais continuarão recebendo ocorrências envolvendo crianças e adolescentes. Os casos poderão ser encaminhados à unidade especializada, conforme a necessidade de investigação e atendimento.



A nova estrutura também se soma ao Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC), inaugurado neste mês em Nova Iguaçu. Instalado próximo ao setor de pediatria, o serviço permite que policiais atuem em conjunto com profissionais de saúde no atendimento a crianças e adolescentes com suspeita de violência.

