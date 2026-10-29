Da Nike e Atentado, líderes da facção criminosa TCP, foram presos pela PM na Serrinha, em Madureira - Divulgação

Da Nike e Atentado, líderes da facção criminosa TCP, foram presos pela PM na Serrinha, em Madureira Divulgação

Publicado 29/10/2026 17:12

Dois suspeitos apontados pela Polícia Militar como líderes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade da Serrinha , em Madureira, na Zona Norte, acabaram presos na tarde desta quinta-feira (29). Os detidos, conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", foram encontrados escondidos dentro de uma casa na favela, e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Em Cavalcanti, um homem morreu após confronto.

Veja o vídeo da prisão abaixo:

'Da Nike' e 'Atentato', apontados pela Polícia Militar como líderes do tráfico na Serrinha, em Madureira, foram presos nesta quinta-feira (29) Crédito: Divulgação/Polícia Civil https://t.co/AJPXNRAkr0 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2026

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De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, já "Atentado" acumula 24 anotações. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos acabaram sendo recuperados.

PM faz operações contra TCP

De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), policiais da unidade realizam, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), uma operação na comunidade da Primavera, no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. A ação tem como objetivos combater o crime organizado local e recuperar veículos roubados.

Durante patrulhamento na comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Em seguida, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram de ações do 9º BPM na Serrinha.



Para garantir a segurança dos moradores, agentes do 9º BPM interditaram temporariamente a Av. Edgar Romero, que já está com o tráfego restabelecido. Posteriormente, criminosos lançaram um artefato explosivo por meio de um drone contra as equipes, mas nenhum policial ficou ferido.



Em resposta à operação, criminosos ainda atravessaram um ônibus e uma carreta na Av. Edgar Romero. Na ocasião, três suspeitos foram detidos tentando interceptar coletivos para obstruir a via.



Já na comunidade da Malvina, em Irajá, criminosos da mesma facção atearam fogo em um coletivo para tentar tirar o foco das equipes policiais que atuam no Complexo da Serrinha. Às 15h, a Avenida Monsenhor Félix foi interditada nos dois sentidos, nas proximidades da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram deslocados para o local e reforçam o policiamento na região.



Ainda na operação, equipes do Bope foram atacadas a tiros e reagiram. Ao fim do disparos, os militares prenderam mais três suspeitos e apreenderam um fuzil, um rádio comunicador e drogas.

Em outra ação da PM na comunidade Primavera, no bairro de Cavalcanti, região vizinha à Serrinha, policiais também realizaram uma operação que terminou com um suspeito morto e outro preso. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua no local, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.



Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Outro suspeito foi ferido e não resistiu.

Resistência na Serrinha

Carros incendiados, pneus impedindo a passagem de blindados da Polícia Militar e agentes do Bope tentando avançar pela comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Esse é o cenário presenciado por moradores e comerciantes durante a manhã e a tarde desta quinta-feira.

Imagens feitas pelo O DIA mostram a situação na comunidade. Segundo relatos, o clima é de tensão, com constantes barulhos de tiros. Durante um dos confrontos, policiais do Bope chegaram a se abrigar em um local para se proteger dos disparos.

A reportagem tenta contato com as defesas de "Da Nike" e "Atentado". O espaço está aberto para manifestação.