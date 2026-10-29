Dois suspeitos apontados pela Polícia Militar como líderes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, acabaram presos na tarde desta quinta-feira (29). Os detidos, conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", foram encontrados escondidos dentro de uma casa na favela, e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Em Cavalcanti, um homem morreu após confronto.
De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, já "Atentado" acumula 24 anotações. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos acabaram sendo recuperados.
PM faz operações contra TCP
De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), policiais da unidade realizam, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), uma operação na comunidade da Primavera, no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. A ação tem como objetivos combater o crime organizado local e recuperar veículos roubados.
Durante patrulhamento na comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Em seguida, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram de ações do 9º BPM na Serrinha.
Para garantir a segurança dos moradores, agentes do 9º BPM interditaram temporariamente a Av. Edgar Romero, que já está com o tráfego restabelecido. Posteriormente, criminosos lançaram um artefato explosivo por meio de um drone contra as equipes, mas nenhum policial ficou ferido.
Em resposta à operação, criminosos ainda atravessaram um ônibus e uma carreta na Av. Edgar Romero. Na ocasião, três suspeitos foram detidos tentando interceptar coletivos para obstruir a via.
Já na comunidade da Malvina, em Irajá, criminosos da mesma facção atearam fogo em um coletivo para tentar tirar o foco das equipes policiais que atuam no Complexo da Serrinha. Às 15h, a Avenida Monsenhor Félix foi interditada nos dois sentidos, nas proximidades da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram deslocados para o local e reforçam o policiamento na região.
Ainda na operação, equipes do Bope foram atacadas a tiros e reagiram. Ao fim do disparos, os militares prenderam mais três suspeitos e apreenderam um fuzil, um rádio comunicador e drogas.
Em outra ação da PM na comunidade Primavera, no bairro de Cavalcanti, região vizinha à Serrinha, policiais também realizaram uma operação que terminou com um suspeito morto e outro preso. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua no local, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.
Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Outro suspeito foi ferido e não resistiu.
Resistência na Serrinha
Carros incendiados, pneus impedindo a passagem de blindados da Polícia Militar e agentes do Bope tentando avançar pela comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Esse é o cenário presenciado por moradores e comerciantes durante a manhã e a tarde desta quinta-feira.
Imagens feitas pelo O DIA mostram a situação na comunidade. Segundo relatos, o clima é de tensão, com constantes barulhos de tiros. Durante um dos confrontos, policiais do Bope chegaram a se abrigar em um local para se proteger dos disparos.
A reportagem tenta contato com as defesas de "Da Nike" e "Atentado". O espaço está aberto para manifestação.
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