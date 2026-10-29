Vítima foi levada para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Caxias - Divulgação

Vítima foi levada para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em CaxiasDivulgação

Publicado 29/10/2026 18:03

Um homem foi baleado no pescoço durante um ataque a tiros nas proximidades da Garagem da Jurema, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nesta quinta-feira (29), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . A vítima, identificada como Leonardo Ribeiro da Silva, de 42 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Moacyr do Carmo.

De acordo com a direção da unidade, o paciente foi encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico, onde passou por procedimento. No momento, Leonardo está em unidade pós operatória, em traqueostomia e seu quadro de saúde é grave.

Segundo o relato de uma testemunha à polícia, por volta das 10h30, Leonardo e um grupo de amigos estavam em um táxi e pararam próximo à garagem para aguardar outro colega, que seguiria com eles até o Engenhão. O grupo planejava assistir ao jogo entre Vasco e Flamengo, marcado para a noite desta quinta-feira, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.



Após cerca de cinco minutos no local, aproximadamente sete homens se aproximaram e atiraram contra o grupo.



Ainda de acordo com o depoimento, os autores do ataque aparentavam ser integrantes de uma torcida organizada do Vasco. A testemunha relatou que o grupo tentou demonstrar que não pertencia a uma torcida rival, mas não foi ouvido. O motorista do táxi, segundo o relato, vestia uma calça relacionada ao Flamengo, o que pode ter motivado a abordagem agressiva.



Durante os disparos, Leonardo acabou sendo atingido no pescoço e ainda chegou a avisar aos amigos que estava ferido. Em seguida, ele foi colocado novamente no táxi e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.



Policiais militares foram acionados e compareceram à unidade de saúde. A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o caso e ficará responsável pela investigação. A autoria e as circunstâncias do ataque serão apuradas.



Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações, arbitragem

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h, no estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam ao duelo em situações diferentes na tabela: o Cruz-Maltino busca a vitória para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento – na última rodada, venceu o Corinthians e abriu quatro pontos do Grêmio, o 17º lugar –, enquanto o Rubro-Negro quer se distanciar na liderança após o Palmeiras, segundo colocado, empatar com o Santos nesta quarta-feira (28).

Antes da bola rolar, a partida ficou marcada por um novo atrito nos bastidores. Inicialmente, o Gigante da Colina queria realizar o jogo em São Januário, mas o pedido foi travado pelas autoridades, que alegaram questões de segurança. Então, o Vasco decidiu levar a partida ao Nilton Santos, pois a equipe, na posição de mandante, não quer utilizar o Maracanã, gerido pela dupla Fla-Flu.

O jogo terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming).