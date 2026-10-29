A escritora e dramaturga Maria Clara Machado, criadora do Teatro Tablado - Divulgação

A escritora e dramaturga Maria Clara Machado, criadora do Teatro TabladoDivulgação

Publicado 29/10/2026 17:42 | Atualizado 29/10/2026 17:46

A escritora e dramaturga Maria Clara Machado, criadora do Teatro Tablado , ganhou uma estátua de bronze em tamanho real instalada na calçada em frente à sede da instituição, no Jardim Botânico, Zona Sul. A inauguração ocorreu na noite de terça-feira (27).





A escultura é assinada pelo artista Edgard Duvivier e foi custeada com recursos próprios do Tablado. A instalação foi autorizada pelo prefeito Eduardo Cavaliere após uma proposta apresentada pela sobrinha da dramaturga, com apoio do ex-secretário municipal de Cultura Marcelo Calero.



A iniciativa foi encaminhada ao prefeito pelo secretário municipal de Conservação, Diego Vaz. A pasta ficará responsável pela instalação e pelos cuidados com a obra. Segundo as informações divulgadas, o local escolhido para receber a escultura teve a concordância do escultor e dos familiares da homenageada.



“Maria Clara Machado é um dos grandes nomes da cultura brasileira e deixou um legado que atravessa gerações. Homenageá-la no Jardim Botânico, em frente ao teatro que ela criou, é uma forma de valorizar essa história e manter viva sua contribuição para nossa cidade”, afirmou Diego Vaz. LEIA MAIS: 'Da Nike' e 'Atentato': líderes do tráfico na Serrinha são presos A escultura é assinada pelo artista Edgard Duvivier e foi custeada com recursos próprios do Tablado. A instalação foi autorizada pelo prefeito Eduardo Cavaliere após uma proposta apresentada pela sobrinha da dramaturga, com apoio do ex-secretário municipal de Cultura Marcelo Calero.A iniciativa foi encaminhada ao prefeito pelo secretário municipal de Conservação, Diego Vaz. A pasta ficará responsável pela instalação e pelos cuidados com a obra. Segundo as informações divulgadas, o local escolhido para receber a escultura teve a concordância do escultor e dos familiares da homenageada.“Maria Clara Machado é um dos grandes nomes da cultura brasileira e deixou um legado que atravessa gerações. Homenageá-la no Jardim Botânico, em frente ao teatro que ela criou, é uma forma de valorizar essa história e manter viva sua contribuição para nossa cidade”, afirmou Diego Vaz.





Legado no teatro brasileiro



Nascida em Belo Horizonte, em 1921, Maria Clara Machado foi uma das principais referências do teatro infantil brasileiro. No ano de 1951 fundou O Tablado, uma das maiores escolas de teatro do Brasil. Inicialmente criado como uma companhia de teatro amador, com uma pequena estrutura utilizada para os ensaios, mais tarde se transformou em um centro de formação de grandes atores. Maria Clara gerenciou todas as aulas até sua morte em 2001.



Entre suas obras mais conhecidas está "Pluft, o Fantasminha", peça que atravessou gerações e se consolidou como um clássico do teatro para crianças. A dramaturga também escreveu textos como "O Cavalinho Azul" e "A Bruxinha que Era Boa".



Maria Clara Machado morreu em 2001, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. A estátua instalada diante do teatro que fundou passa a integrar a paisagem do Jardim Botânico e homenageia a contribuição da artista para a cultura brasileira.