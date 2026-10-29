Jennifer Costa e seu marido na porta do presídio Talavera Bruce - Reprodução/Redes Sociais

Jennifer Costa e seu marido na porta do presídio Talavera BruceReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/10/2026 18:24 | Atualizado 29/10/2026 18:25

A influenciadora Jeniffer Costa se casou em uma cerimônia religiosa nesta quinta-feira (29) e usou as redes sociais para demonstrar a falta que sentiu da mãe, a ex-vereadora Verônica Costa , conhecida como Mãe Loira do Funk. A jovem compartilhou imagens da celebração e, acompanhada do marido, posou em frente ao presídio feminino Talavera Bruce, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde a mãe está presa.

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Na publicação feita no perfil de Verônica no Instagram, atualmente administrado pela filha, Jeniffer escreveu uma mensagem dedicada à mãe e lamentou sua ausência em um dos momentos mais importantes de sua vida.



“Mãe, você fez tanta falta hoje. Hoje foi um dia tão lindo. Jesus abriu os céus. Enquanto caminhávamos, tinha pássaros nos acompanhando. Jesus estava presente em todos os detalhes. Nós te amamos. Nunca vamos desistir de você”, declarou.



Em uma das fotografias, Jeniffer aparece ao lado do marido usando uma camisa rosa por cima do vestido de noiva. A peça faz parte de uma campanha promovida por familiares e apoiadores que pedem a liberdade de Verônica Costa.



A homenagem ocorreu um dia depois de a influenciadora visitar a mãe na prisão. Após o encontro, ela relatou preocupação com o estado emocional e as condições enfrentadas pela ex-vereadora no presídio.



“Quando eu vi minha mãe na última visita que pude entrar, ela estava toda picada de inseto, toda triste, e quando eu olhei para ela, eu dei o abraço mais apertado desse mundo”, escreveu Jeniffer.



Segundo a jovem, Verônica teria demonstrado preocupação com a possibilidade de sua situação prejudicar a felicidade da filha durante a semana do casamento. Jeniffer afirmou que tentou confortá-la e pediu que os seguidores continuassem em oração pela mãe.





Verônica Costa cumpre pena por tortura





A ex-vereadora Verônica Costa foi condenada a dez anos e oito meses de prisão por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, em um episódio ocorrido em 2011. Após o esgotamento dos recursos judiciais, ela foi presa em Petrópolis, na Região Serrana, e posteriormente transferida para o presídio feminino Talavera Bruce, em Bangu.



Márcio relatou ter sido mantido amarrado durante cerca de 20 horas, período em que teria sofrido agressões físicas, ameaças de morte e aplicação de inseticida no rosto. O caso envolveu acusações contra Verônica e quatro familiares dela.



A prisão da ex-vereadora levou parentes e apoiadores a intensificarem manifestações públicas em defesa de sua liberdade. Jeniffer passou a publicar mensagens sobre o caso e a administrar o perfil da mãe nas redes sociais, onde compartilha relatos de visitas e pedidos de apoio.



Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.



Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres. Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.

