Ônibus foi incendiado na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, nesta quinta-feira (29) - Reprodução/Redes sociais

Ônibus foi incendiado na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, nesta quinta-feira (29)Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/10/2026 19:05

Veja o vídeo abaixo. Criminosos atravessaram um ônibus na Avenida Monsenhor Félix e incendiaram o coletivo em Irajá, na Zona Norte do Rio, por volta das 14h50 desta quinta-feira (29). Imagens gravadas por populares mostram o momento em que dois homens em uma moto interceptam o veículo e ordenam que os passageiros desçam. Assustadas, as pessoas deixam o ônibus às pressas e correm.

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Criminosos incendeiam ônibus e bloqueiam Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução/Redes sociais https://t.co/oPgLIaGh9h — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2026

A Avenida Monsenhor Félix chegou a ficar interditada nos dois sentidos, nas proximidades da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Por volta das 17h20, a via havia sido liberada.



A ação teria sido uma retaliação do Terceiro Comando Puro (TCP) à



Segundo a Polícia Militar, os criminosos incendiaram o coletivo na tentativa de desviar a atenção das equipes envolvidas nas operações. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram deslocados para o local e reforçaram o policiamento na região.



Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para combater as chamas. Não houve registro de feridos. Em seguida, os criminosos obrigam o motorista a atravessar o coletivo na pista. Poucos segundos depois, eles ateiam fogo no veículo, e as chamas se espalham. A ação aconteceu nas proximidades da comunidade Malvina, da estação de metrô de Irajá e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, em um trecho de grande movimentação. Veja as imagens abaixo:A Avenida Monsenhor Félix chegou a ficar interditada nos dois sentidos, nas proximidades da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Por volta das 17h20, a via havia sido liberada.A ação teria sido uma retaliação do Terceiro Comando Puro (TCP) à operação policial realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda) nas comunidades da Primavera, em Cavalcanti, e da Serrinha, em Madureira.Segundo a Polícia Militar, os criminosos incendiaram o coletivo na tentativa de desviar a atenção das equipes envolvidas nas operações. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram deslocados para o local e reforçaram o policiamento na região.Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para combater as chamas. Não houve registro de feridos.

Fiação danificada



O incêndio atingiu a fiação de um poste e provocou danos na região, deixando comerciantes e moradores sem energia elétrica. Equipes da Light e da Comlurb atuaram no local para restabelecer o fornecimento de energia e realizar a limpeza.

"A Light informa que equipes técnicas concluíram a manutenção da rede elétrica no local. A ocorrência provocou interrupção pontual no fornecimento de energia", informou a concessionária às 18h49.

PM faz operações contra TCP

De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), policiais da unidade realizam, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), uma operação na comunidade da Primavera, no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. A ação tem como objetivos combater o crime organizado local e recuperar veículos roubados.

Durante patrulhamento na comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Em seguida, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram de ações do 9º BPM na Serrinha.



Para garantir a segurança dos moradores, agentes do 9º BPM interditaram temporariamente a Av. Edgar Romero, que já está com o tráfego restabelecido. Posteriormente, criminosos lançaram um artefato explosivo por meio de um drone contra as equipes, mas nenhum policial ficou ferido.



Em resposta à operação, criminosos ainda atravessaram um ônibus e uma carreta na Av. Edgar Romero. Na ocasião, três suspeitos foram detidos tentando interceptar coletivos para obstruir a via. Ainda na operação, equipes do Bope foram atacadas a tiros e reagiram. Ao fim do disparos, os militares prenderam mais três suspeitos e apreenderam um fuzil, um rádio comunicador e drogas.



Em outra ação da PM na comunidade Primavera, no bairro de Cavalcanti, região vizinha à Serrinha, policiais também realizaram uma operação que terminou com um suspeito morto e outro preso. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua no local, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.



Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, equipes do serviço de inteligência detiveram um suspeito e apreenderam um fuzil e drogas. Outro suspeito foi ferido e não resistiu.