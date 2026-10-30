Nota foi enviada para todos os colaboradores da DPRJ - Redes sociais / Reprodução

Nota foi enviada para todos os colaboradores da DPRJRedes sociais / Reprodução

Publicado 30/10/2026 15:47

Um estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) foi demitido após gravar vídeo se masturbando sem roupa e usando o crachá funcional, no escritório da Vara Cível de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O vídeo foi divulgado no perfil do jovem na rede social X (Antigo Twitter).

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Em mensagem enviada a todos os colaboradores do DPRJ, o órgão condenou o caso classificando como libidinoso e informou que adotará todas as medidas legais cabíveis. ''A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro repudia veementemente o episódio ocorrido em suas dependências, envolvendo a prática de um ato libidinoso registrado e divulgado na internet. O estagiário envolvido foi imediatamente desligado, e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas'', afirmou.

O órgão informou também que a canduta do jovem foi inaceitável e incompatível com os valores da instituição. ''Trata-se de uma conduta inaceitável e incompatível com os valores da Instituição. Ética, respeito, integridade e responsabilidade são regramentos internos e princípios inegociáveis'', contou.

Por fim, a Defensoria destacou que não tolerará comportamentos que afrontem o ambiente institucional. ''Não toleramos comportamentos que afrontem a dignidade do ambiente institucional e comprometam nossa missão. Nossa missão é defender direitos. Nossa obrigação é dar o exemplo'', finalizou.

Em nota ao DIA, a Defensoria informou que realizou um registro de ocorrência, distribuído para a 52ª Delegacia de Polícia e os documentos referentes aos fatos foram encaminhados ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), para a apuração dos eventuais delitos praticados.

O DIA entrou em contato com o estagiário, mas não obteve retorno até o final da reportagem. O espaço segue em aberto.

Delegacia especializada para crianças e adolescentes





A nova sede foi implantada para fortalecer a apuração de infrações cometidas contra menores, com foco em casos de violência e exploração sexual. Para garantir um acolhimento humanizado, a unidade dispõe de brinquedoteca, ambientes adaptados e uma equipe policial treinada para conduzir procedimentos de escuta qualificada e depoimentos especiais.



Fruto de um esforço conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São João de Meriti, a inauguração contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Couto, que ressaltou a relevância de uma estrutura especializada na proteção e investigação de crimes contra públicos em situação de vulnerabilidade. A Baixada Fluminense inaugurou, na última quarta-feira (28), a sua primeira unidade da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) . Sediada em Vilar dos Teles, no município de São João de Meriti, a estrutura terá alcance regional para atender a população das 13 cidades que integram a região.A nova sede foi implantada para fortalecer a apuração de infrações cometidas contra menores, com foco em casos de violência e exploração sexual. Para garantir um acolhimento humanizado, a unidade dispõe de brinquedoteca, ambientes adaptados e uma equipe policial treinada para conduzir procedimentos de escuta qualificada e depoimentos especiais.Fruto de um esforço conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São João de Meriti, a inauguração contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Couto, que ressaltou a relevância de uma estrutura especializada na proteção e investigação de crimes contra públicos em situação de vulnerabilidade.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.