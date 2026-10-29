Instituto Onda Azul lançou o Programa de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica em Rio Bonito - Ana Luiza Cassalta / Prama

Instituto Onda Azul lançou o Programa de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica em Rio BonitoAna Luiza Cassalta / Prama

Publicado 29/10/2026 20:48

O Instituto Onda Azul lançou, nesta terça-feira (27), o Programa de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica (Prama), que prevê o plantio de 100 mil mudas nativas e a restauração de 58,57 hectares em quatro áreas de Rio Bonito, na Região Metropolitana. A apresentação foi realizada na Câmara Municipal.

Leia mais: Ação em Rio Bonito combate internet irregular no Boqueirão

fotogaleria

O lançamento reuniu cerca de 50 pessoas, entre secretários municipais, representantes do Instituto Onda Azul, integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema), representantes de instituições locais e moradores

Entre os participantes estava Rosy Moraes, professora da rede municipal de Rio Bonito há 26 anos, que decidiu participar como voluntária do programa. Ao conhecer a proposta de recuperação de áreas naturais da cidade, viu uma oportunidade de contribuir pessoalmente para a preservação do município.

"Quero ser voluntária do Prama porque também estarei contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a construção de um futuro melhor", afirmou a professora. Para ela, o reflorestamento poderá trazer benefícios como a proteção das nascentes e a redução do calor, além da melhoria da qualidade de vida da comunidade.

O interesse da professora é um exemplo da mobilização que o Prama pretende estimular no município. Além de apresentar as ações de recuperação da Mata Atlântica, o lançamento abriu espaço para a participação da comunidade e marcou uma nova etapa de articulação entre o poder público e as instituições envolvidas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Rio Bonito, Christiano Rodrigues Vieira, destacou a importância da chegada do programa e da parceria construída com o Instituto Onda Azul. Ao apresentar o Prama à comunidade, ressaltou o potencial da iniciativa para recuperar áreas naturais e deixar benefícios duradouros para Rio Bonito. Também reconheceu o papel da sociedade na divulgação das informações, no acompanhamento das atividades e no engajamento para alcance dos melhores resultados.



Para o diretor executivo do instituto, André Esteves, a recuperação da floresta representa uma oportunidade de desenvolvimento para o município. Durante o encontro, ele destacou a riqueza natural de Rio Bonito e defendeu que a restauração pode gerar benefícios que ultrapassam as áreas de plantio. Ao falar da relação entre vegetação e recursos hídricos, resumiu uma das principais mensagens do projeto: "Plantar árvores é plantar água."

Com investimento de R$ 4,4 milhões, o Prama é financiado integralmente pela iniciativa Floresta Viva, com recursos do BNDES, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro (SEAS/RJ) e da Aegea, gerenciados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

Com duração prevista de cinco anos, a iniciativa tem como meta plantar 100 mil mudas nativas e recuperar 58,57 hectares de Mata Atlântica em quatro áreas estratégicas de Rio Bonito, combinando restauração florestal, implantação de um viveiro-escola, educação ambiental e mobilização dos moradores.

Recuperação ambiental em quatro áreas



As intervenções serão realizadas no Parque Natural Municipal Morada da Jacuba, no Parque Natural Municipal Três Coqueiros, no Parque Natural Municipal Olívio Osório e em uma área vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.

O diretor de projetos do Onda Azul, Ricardo Farias, apresentou as etapas previstas para a execução, explicando que as técnicas serão definidas de acordo com as características de cada terreno. O trabalho inclui plantio de mudas, enriquecimento e adensamento da vegetação existente, além de experiências com semeadura direta.

A proposta é recuperar a cobertura florestal nativa, favorecer a biodiversidade e contribuir para a proteção dos recursos hídricos. A etapa mais intensa de plantio está prevista para os dois primeiros anos, seguida por atividades de manutenção e acompanhamento das áreas restauradas. O Prama também prioriza a contratação de profissionais da região para as atividades de campo, associando a recuperação ambiental à geração de oportunidades de trabalho e qualificação.



Viveiro-escola e educação ambiental ampliam os benefícios

Uma das novidades apresentadas durante o lançamento foi o projeto de implantação de um viveiro-escola na área da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, com início das obras previsto ainda para 2026. O espaço será destinado à produção de mudas nativas, à capacitação técnica e à realização de atividades educativas com estudantes e moradores, além de contribuir para ampliar o conhecimento sobre restauração florestal no município.

Segundo Ricardo, a estrutura poderá produzir entre 10 mil e 20 mil mudas em Rio Bonito e abrir possibilidades para futuras ações de arborização urbana.



As atividades de educação ambiental com escolas e comunidades serão coordenadas por Fabiane Bertoni, profissional do instituto e moradora da cidade. A proposta é aproximar estudantes e famílias das questões relacionadas à Mata Atlântica, mostrando como a conservação da vegetação influencia a qualidade de vida e o futuro de Rio Bonito.

Comunidade

O envolvimento dos moradores é uma das frentes do Prama. Além de conhecerem as metas e as áreas de atuação durante o lançamento, a comunidade teve contato com as oportunidades de voluntariado e de acompanhamento das próximas etapas.

A participação será incentivada em diferentes momentos, especialmente por meio do Movimento Florar, iniciativa de mobilização comunitária do programa. Os interessados poderão participar de atividades de plantio, mediante orientação prévia das equipes técnicas. A proposta também contempla o envolvimento de instituições, lideranças e organizações locais.

