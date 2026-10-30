Região do Boulevard 28 de Setembro registrou uma queda de árvoreReprodução/COR
Segundo o órgão, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (31).
De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre todas as regiões do município nesta manhã, provocando chuva moderada. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano, em conjunto com as áreas de instabilidade, também influencia as condições do tempo na cidade.
Queda de árvore e bolsão d’água
Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da CET-Rio e da Guarda Municipal foram acionadas para atender à ocorrência. A Comlurb realiza a retirada da árvore, enquanto os órgãos de trânsito orientam os motoristas e organizam o fluxo de veículos.
Outras equipes também atuam no escoamento de um bolsão d’água na Avenida Brasil, na altura da estação do BRT Cidade Alta, no sentido Zona Oeste. Uma faixa da pista está ocupada.
10,8mm - Bangu
10,4mm - Barra/Riocentro
8,6mm - Anchieta
8,4mm - Guaratiba
8,0mm - Saúde, Jacarepaguá/Tanque e Grande Méier
7,8mm - Jardim Botânico e Alto da Boa Vista
7,6mm - Barra/Barrinha, Jacarepaguá/Cidade de Deus e Madureira
7,4mm - Grajaú
7,2mm - Rocinha e Penha
7,0mm - Irajá
6,8mm - Tijuca, Tijuca/Muda e Est. Grajaú/Jacarepaguá
6,6mm - Ilha do Governador
6,4mm - Santa Teresa e Piedade
6,2mm - São Cristóvão e Santa Cruz
6,0mm - Vidigal e Laranjeiras
5,6mm - Recreio dos Bandeirantes
5,2mm - Copacabana
No mesmo período, houve registro de chuva fraca nas seguintes estações:
4,8mm - Urca
4,6mm - Grota Funda
Pistas escorregadias: veja recomendações
- Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;
- Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;
- Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;
- Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;
- Evite usar o celular ao volante;
- Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora do tempo.
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