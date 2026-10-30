Região do Boulevard 28 de Setembro registrou uma queda de árvore - Reprodução/COR

Região do Boulevard 28 de Setembro registrou uma queda de árvoreReprodução/COR

Publicado 30/10/2026 07:52

Após uma madrugada de chuva , a Defesa Civil emitiu um alerta na manhã desta sexta-feira (30) para a possibilidade de pancadas intensas ao longo do dia no Rio. A cidade já registra impactos, como quedas de árvores e bolsões d’água em diferentes regiões.





Segundo o órgão, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (31).



De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre todas as regiões do município nesta manhã, provocando chuva moderada. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano, em conjunto com as áreas de instabilidade, também influencia as condições do tempo na cidade. LEIA MAIS: Instituto lança programa para recuperar Mata Atlântica em Rio Bonito Segundo o órgão, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (31).De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre todas as regiões do município nesta manhã, provocando chuva moderada. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano, em conjunto com as áreas de instabilidade, também influencia as condições do tempo na cidade.

A previsão é de céu nublado a encoberto, com ventos fracos a moderados, de até 51,9 km/h, e temperaturas estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Queda de árvore e bolsão d’água

Durante a manhã de chuva, uma árvore caiu no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte. A via permanece bloqueada na altura da Rua Jorge Rudge. O desvio é realizado pela Avenida Professor Manoel de Abreu.



Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da CET-Rio e da Guarda Municipal foram acionadas para atender à ocorrência. A Comlurb realiza a retirada da árvore, enquanto os órgãos de trânsito orientam os motoristas e organizam o fluxo de veículos.



Outras equipes também atuam no escoamento de um bolsão d’água na Avenida Brasil, na altura da estação do BRT Cidade Alta, no sentido Zona Oeste. Uma faixa da pista está ocupada.

Segundo o Alerta Rio, até o início da manhã, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações. Confira:

11,4mm - Av. Brasil/Mendanha

10,8mm - Bangu

10,4mm - Barra/Riocentro

8,6mm - Anchieta

8,4mm - Guaratiba

8,0mm - Saúde, Jacarepaguá/Tanque e Grande Méier

7,8mm - Jardim Botânico e Alto da Boa Vista

7,6mm - Barra/Barrinha, Jacarepaguá/Cidade de Deus e Madureira

7,4mm - Grajaú

7,2mm - Rocinha e Penha

7,0mm - Irajá

6,8mm - Tijuca, Tijuca/Muda e Est. Grajaú/Jacarepaguá

6,6mm - Ilha do Governador

6,4mm - Santa Teresa e Piedade

6,2mm - São Cristóvão e Santa Cruz

6,0mm - Vidigal e Laranjeiras

5,6mm - Recreio dos Bandeirantes

5,2mm - Copacabana



No mesmo período, houve registro de chuva fraca nas seguintes estações:



4,8mm - Urca

4,6mm - Grota Funda

Pistas escorregadias: veja recomendações

- Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente;

- Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;

- Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;

- Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;

- Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;

- Evite usar o celular ao volante;

- Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora do tempo.