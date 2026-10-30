Acidente aconteceu na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra - Reprodução

Acidente aconteceu na pista lateral da Rodovia Presidente DutraReprodução

Publicado 30/10/2026 08:24

O motorista de um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra , em São João de Meriti, na altura da Casa do Alemão, nesta sexta-feira (30), sofreu um infarto fulminante, o que provocou um engavetamento envolvendo outros 21 veículos, dentre eles 15 carros de passeio, quatro ônibus, um caminhão de pequeno porte e uma carreta. Ele morreu no local.





Segundo a concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pelo trecho, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Duas delas apresentam quadro moderado e estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti e para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse. LEIA MAIS! PM mantém ocupação no Complexo da Serrinha após intensos tiroteios Segundo a concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pelo trecho, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Duas delas apresentam quadro moderado e estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti e para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu informou que um total de cinco pessoas deram entrada no HGNI. As vítimas estão recebendo atendimento médico e passam por avaliação das equipes de saúde. Nenhuma chegou em estado grave.



O Corpo de Bombeiros informou que militares do quartel de São João de Meriti foram acionados por volta das 6h05 desta sexta-feira (30) para atender à ocorrência. O acidente aconteceu na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Motel Mar Del Plata.

"O quartel de São João de Meriti foi o primeiro a realizar o atendimento e teve o apoio da unidade de Duque de Caxias, entre outras unidades do Corpo de Bombeiros que ficaram de sobreaviso. No total, foram contabilizadas 11 vítimas, incluindo um óbito, confirmado ainda no local", informou o tenente-coronel Fábio Contreiras.



O tenente também ressaltou que as circunstâncias do acidente e da morte são objeto de apuração da perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

A pista expressa da rodovia segue liberada ao tráfego, mas apresenta cerca de dez quilômetros de retenção. Já a pista marginal está totalmente interditada.

Engavetamento com cinco veículos provoca longo congestionamento na Dutra



Um engavetamento envolvendo cinco veículos ocorreu na manhã da terça-feira (27), no km 186,3 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sentido Rio de Janeiro. A ocorrência envolveu uma carreta carregada com frango, um caminhão que transportava tinta e três automóveis de passeio. Na ocasião, não houve registro de vítimas.



Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o motorista da carreta não manteve a distância de segurança ao se deparar com a retenção no trânsito, provocando uma sequência de colisões envolvendo os cinco veículos.



Durante o atendimento à ocorrência, as equipes identificaram um vazamento de óleo em um dos caminhões envolvidos no acidente. Para evitar novos incidentes e garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho, foi necessário aplicar serragem sobre a pista, a fim de absorver o líquido derramado. Em seguida, as equipes realizaram a limpeza da via e os procedimentos necessários para liberar o trecho com segurança.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h06 para atender à ocorrência. Durante os trabalhos, na ocasião, as faixas precisaram ser temporariamente interditadas para permitir a atuação das equipes operacionais e a remoção dos cinco veículos envolvidos no engavetamento. A interdição provocou cerca de 2 quilômetros de retenção no sentido Rio de Janeiro. Após a conclusão dos serviços de limpeza e a retirada dos veículos, as pistas foram liberadas, o fluxo de veículos foi normalizado e a ocorrência, encerrada.

