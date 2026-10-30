Acidente aconteceu na pista lateral da Rodovia Presidente DutraReprodução
Segundo a concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pelo trecho, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Duas delas apresentam quadro moderado e estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti e para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse.
O Corpo de Bombeiros informou que militares do quartel de São João de Meriti foram acionados por volta das 6h05 desta sexta-feira (30) para atender à ocorrência. O acidente aconteceu na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Motel Mar Del Plata.
O tenente também ressaltou que as circunstâncias do acidente e da morte são objeto de apuração da perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o motorista da carreta não manteve a distância de segurança ao se deparar com a retenção no trânsito, provocando uma sequência de colisões envolvendo os cinco veículos.
Durante o atendimento à ocorrência, as equipes identificaram um vazamento de óleo em um dos caminhões envolvidos no acidente. Para evitar novos incidentes e garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho, foi necessário aplicar serragem sobre a pista, a fim de absorver o líquido derramado. Em seguida, as equipes realizaram a limpeza da via e os procedimentos necessários para liberar o trecho com segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h06 para atender à ocorrência. Durante os trabalhos, na ocasião, as faixas precisaram ser temporariamente interditadas para permitir a atuação das equipes operacionais e a remoção dos cinco veículos envolvidos no engavetamento. A interdição provocou cerca de 2 quilômetros de retenção no sentido Rio de Janeiro. Após a conclusão dos serviços de limpeza e a retirada dos veículos, as pistas foram liberadas, o fluxo de veículos foi normalizado e a ocorrência, encerrada.
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