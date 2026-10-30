Chafariz histórico foi reativado na Praça São Salvador, em Laranjeiras - Divulgação

Chafariz histórico foi reativado na Praça São Salvador, em LaranjeirasDivulgação

Publicado 30/10/2026 10:05



A Prefeitura do Rio reativou o chafariz centenário, localizado na Praça São Salvador, em Laranjeiras, na Zona Sul, após uma intervenção realizada por meio da Secretaria Municipal de Conservação . O equipamento passou por testes ao longo do mês até ser totalmente entregue. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30).

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O monumento é formado por diferentes elementos de ferro fundido e tem como destaque uma escultura feminina atribuída ao francês Louis Sauvageau, datada de 1862. A figura, que derrama água de um cântaro, é acompanhada por crianças sobre golfinhos que sustentam a bacia do chafariz. A estrutura foi produzida pelas Fundições Val d'Osne, na França, responsáveis por diversas peças de ferro fundido que chegaram ao Brasil e passaram a ornamentar espaços públicos no século XIX e início do século XX.



Para recuperar o equipamento, a Secretaria Municipal de Conservação realizou a impermeabilização da bacia, a reforma e pintura da casa de máquinas e a reposição das instalações elétricas e hidráulicas. Também foi feita a pintura do ferro fundido, respeitando a cor já existente na peça. O custo estimado da intervenção foi de R$ 55 mil.



Para o secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, recuperar equipamentos como o chafariz vai além do cuidado com a cidade e significa também preservar a memória do Rio de Janeiro.



"Recuperar o chafariz da São Salvador é devolver à praça um elemento histórico importante e, ao mesmo tempo, cuidar de um patrimônio que pertence a todos os cariocas. Nós temos um trabalho incansável na preservação e manutenção dos monumentos da cidade e é preciso que a população também faça parte do processo de cuidado desse patrimônio. Esses monumentos fazem parte da história do Rio e, muitas vezes, estão diante dos nossos olhos sem que a gente perceba o valor que carregam”, declarou o Secretário.



História centenária



Segundo estimativas do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o chafariz foi instalado na Praça São Salvador por volta de 1885. Denominado historicamente como a "A FONTE" e assinado por Louis Sauvageau, este chafariz pertence a um grupo de cerca de 200 obras artísticas em ferro fundido distribuídas pela cidade que vinham da mais importante fundição francesa do Séc. XIX, as Fonderies du Vald'Osne.



As peças, produzidas em série a partir de um original, podiam ser escolhidas em catálogo pelos

compradores.