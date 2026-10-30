Eletricitários cumprem jornadas de trabalho exaustivas, diz MPT-RJDivulgação
A Ação Civil Pública (ACP) teve como base fiscalizações que identificaram jornadas de até 15 horas diárias, além de irregularidades nos intervalos para alimentação, descanso entre jornadas e repouso semanal.
“A prestação adequada de um serviço público essencial depende da valorização e da proteção dos trabalhadores responsáveis por sua execução. Não é admissível que deficiências estruturais de pessoal sejam compensadas mediante jornadas excessivas, falta de intervalos, com prejuízo à população e à saúde e à segurança dos eletricitários”, destaca o procurador do Trabalho Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, que ajuizou a ação.
Episódios recentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica registrados em Niterói e municípios vizinhos evidenciam a importância de equipes adequadamente dimensionadas para garantir a segurança dos trabalhadores e a continuidade do serviço.
Com a decisão, a Enel deverá respeitar os limites legais de jornada, garantir os intervalos e descansos obrigatórios e manter os registros de ponto regulares. As determinações deverão ser cumpridas em até 30 dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa em caso de descumprimento.
Procurada, a Enel informou que cumpre a legislação trabalhista brasileira em todas as suas operações. “A distribuidora vem ampliando suas equipes no estado como parte do compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado aos clientes. Entre 2022 e 2026, a empresa contratou cerca de 2,8 mil profissionais. Sobre a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ), a companhia informa que não comenta processos judiciais em andamento”, diz a nota.
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