Eletricitários cumprem jornadas de trabalho exaustivas, diz MPT-RJDivulgação

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Manuella Viegas
A concessionária de energia Enel foi condenada por excesso de jornada e descumprimento dos períodos legais de descanso dos trabalhadores. A decisão, proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Niterói, reconheceu que a sobrecarga contínua dos eletricitários está relacionada à insuficiência estrutural de equipes para atender à demanda regular da empresa.
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A Ação Civil Pública (ACP) teve como base fiscalizações que identificaram jornadas de até 15 horas diárias, além de irregularidades nos intervalos para alimentação, descanso entre jornadas e repouso semanal.
De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ), segundo a sentença, a realização frequente de horas extras não pode ser justificada apenas por situações emergenciais ou eventos climáticos.

“A prestação adequada de um serviço público essencial depende da valorização e da proteção dos trabalhadores responsáveis por sua execução. Não é admissível que deficiências estruturais de pessoal sejam compensadas mediante jornadas excessivas, falta de intervalos, com prejuízo à população e à saúde e à segurança dos eletricitários”, destaca o procurador do Trabalho Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, que ajuizou a ação.

Episódios recentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica registrados em Niterói e municípios vizinhos evidenciam a importância de equipes adequadamente dimensionadas para garantir a segurança dos trabalhadores e a continuidade do serviço.

Com a decisão, a Enel deverá respeitar os limites legais de jornada, garantir os intervalos e descansos obrigatórios e manter os registros de ponto regulares. As determinações deverão ser cumpridas em até 30 dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa em caso de descumprimento.
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Procurada, a Enel informou que cumpre a legislação trabalhista brasileira em todas as suas operações. “A distribuidora vem ampliando suas equipes no estado como parte do compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado aos clientes. Entre 2022 e 2026, a empresa contratou cerca de 2,8 mil profissionais. Sobre a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ), a companhia informa que não comenta processos judiciais em andamento”, diz a nota.