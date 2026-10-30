Eletricitários cumprem jornadas de trabalho exaustivas, diz MPT-RJ - Divulgação

Eletricitários cumprem jornadas de trabalho exaustivas, diz MPT-RJDivulgação

Publicado 30/10/2026 10:12

concessionária de energia Enel foi condenada por excesso de jornada e descumprimento dos períodos legais de descanso dos trabalhadores. A decisão, proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Niterói, reconheceu que a sobrecarga contínua dos eletricitários está relacionada à insuficiência estrutural de equipes para atender à demanda regular da empresa.





A Ação Civil Pública (ACP) teve como base fiscalizações que identificaram jornadas de até 15 horas diárias, além de irregularidades nos intervalos para alimentação, descanso entre jornadas e repouso semanal. Leia mais! Defesa Civil alerta para chuva intensa no Rio; veja impactos A Ação Civil Pública (ACP) teve como base fiscalizações que identificaram jornadas de até 15 horas diárias, além de irregularidades nos intervalos para alimentação, descanso entre jornadas e repouso semanal.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ), segundo a sentença, a realização frequente de horas extras não pode ser justificada apenas por situações emergenciais ou eventos climáticos.



“A prestação adequada de um serviço público essencial depende da valorização e da proteção dos trabalhadores responsáveis por sua execução. Não é admissível que deficiências estruturais de pessoal sejam compensadas mediante jornadas excessivas, falta de intervalos, com prejuízo à população e à saúde e à segurança dos eletricitários”, destaca o procurador do Trabalho Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, que ajuizou a ação.



Episódios recentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica registrados em Niterói e municípios vizinhos evidenciam a importância de equipes adequadamente dimensionadas para garantir a segurança dos trabalhadores e a continuidade do serviço.



Com a decisão, a Enel deverá respeitar os limites legais de jornada, garantir os intervalos e descansos obrigatórios e manter os registros de ponto regulares. As determinações deverão ser cumpridas em até 30 dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa em caso de descumprimento.