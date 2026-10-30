Vítima está no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do CarmoCleber Mendes / Arquivo O Dia
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Segundo a direção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), Leonardo foi atingido na parte da frente do pescoço. Ele passou por uma cervicotomia exploradora, procedimento cirúrgico de emergência realizado no pescoço, sendo identificadas lesão da parede anterior da traqueia, na altura da cartilagem tireoide, e lesão da veia jugular interna esquerda, além de hematoma local.
De acordo com a unidade de saúde, foram realizados reparo da lesão traqueal, ligadura da veia jugular interna esquerda, drenagem local e traqueostomia distal à lesão, abaixo do local onde a bala o atingiu.
Leonardo permanece internado na Unidade de Pós-Operatório (UPO), onde permanece sob cuidados intensivos, fazendo tratamento com antibióticos e sendo monitorado continuamente.
Ataque teria sido feito por organizada do Vasco
Após cerca de cinco minutos no local, aproximadamente sete homens se aproximaram e atiraram contra o grupo.
Ainda de acordo com o depoimento, os autores do ataque aparentavam ser integrantes de uma torcida organizada do Vasco. A testemunha relatou que o grupo tentou demonstrar que não pertencia a uma torcida rival, mas não foi ouvido. O motorista do táxi, segundo o relato, vestia uma calça relacionada ao Flamengo, o que pode ter motivado a abordagem agressiva.
Durante os disparos, Leonardo acabou sendo atingido no pescoço e ainda chegou a avisar aos amigos que estava ferido. Em seguida, ele foi colocado novamente no táxi e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.
Policiais militares foram acionados e compareceram à unidade de saúde. A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o caso e ficará responsável pela investigação. A autoria e as circunstâncias do ataque serão apuradas.
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