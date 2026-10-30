Vítima está no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Vítima está no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do CarmoCleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 30/10/2026 11:04





Segundo a direção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), Leonardo foi atingido na parte da frente do pescoço. Ele passou por uma cervicotomia exploradora, procedimento cirúrgico de emergência realizado no pescoço, sendo identificadas lesão da parede anterior da traqueia, na altura da cartilagem tireoide, e lesão da veia jugular interna esquerda, além de hematoma local.



De acordo com a unidade de saúde, foram realizados reparo da lesão traqueal, ligadura da veia jugular interna esquerda, drenagem local e traqueostomia distal à lesão, abaixo do local onde a bala o atingiu.



Leonardo permanece internado na Unidade de Pós-Operatório (UPO), onde permanece sob cuidados intensivos, fazendo tratamento com antibióticos e sendo monitorado continuamente. Leia mais! Ônibus causa acidente com 21 veículos na Dutra após motorista sofrer infarto Segundo a direção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), Leonardo foi atingido na parte da frente do pescoço. Ele passou por uma cervicotomia exploradora, procedimento cirúrgico de emergência realizado no pescoço, sendo identificadas lesão da parede anterior da traqueia, na altura da cartilagem tireoide, e lesão da veia jugular interna esquerda, além de hematoma local.De acordo com a unidade de saúde, foram realizados reparo da lesão traqueal, ligadura da veia jugular interna esquerda, drenagem local e traqueostomia distal à lesão, abaixo do local onde a bala o atingiu.Leonardo permanece internado na Unidade de Pós-Operatório (UPO), onde permanece sob cuidados intensivos, fazendo tratamento com antibióticos e sendo monitorado continuamente.

Ataque teria sido feito por organizada do Vasco

Leonardo foi atingido quando estava nas proximidades da Garagem da Jurema, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nesta quinta-feira (29). Segundo o relato de uma testemunha à polícia, por volta das 10h30, a vítima e um grupo de amigos estavam em um táxi e pararam próximo ao local para aguardar outro colega. O grupo planejava assistir ao jogo entre Vasco e Flamengo, marcado para a noite desta quinta-feira, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.



Após cerca de cinco minutos no local, aproximadamente sete homens se aproximaram e atiraram contra o grupo.



Ainda de acordo com o depoimento, os autores do ataque aparentavam ser integrantes de uma torcida organizada do Vasco. A testemunha relatou que o grupo tentou demonstrar que não pertencia a uma torcida rival, mas não foi ouvido. O motorista do táxi, segundo o relato, vestia uma calça relacionada ao Flamengo, o que pode ter motivado a abordagem agressiva.



Durante os disparos, Leonardo acabou sendo atingido no pescoço e ainda chegou a avisar aos amigos que estava ferido. Em seguida, ele foi colocado novamente no táxi e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.



Policiais militares foram acionados e compareceram à unidade de saúde. A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o caso e ficará responsável pela investigação. A autoria e as circunstâncias do ataque serão apuradas.