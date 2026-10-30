Sistema Rio Rotativo Digital será ampliado para outras regiões - Carlos Elias Junior

Sistema Rio Rotativo Digital será ampliado para outras regiõesCarlos Elias Junior

Publicado 30/10/2026 13:44

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), vai ampliar o Rio Rotativo Digital com a implantação de 2.979 novas vagas de estacionamento público no entorno da Quinta da Boa Vista, no Humaitá, no Maracanã, em Madureira, na Praia da Reserva e em Campo Grande. A expansão está prevista para ocorrer por etapas, entre os dias 4 e 30 de novembro. Com a conclusão das implantações, o sistema passará das atuais 6.353 para 9.332 vagas em diferentes regiões da cidade.

A primeira etapa está prevista para a próxima quarta-feira (4), com 113 vagas no entorno da Quinta da Boa Vista, nas ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército. No Humaitá, o início da operação está previsto para 9 de novembro, com 331 espaços distribuídos pelas ruas Humaitá, Marques, Conde de Irajá, Martins Ferreira e Capistrano de Abreu.

A partir de 16 de novembro, o Maracanã terá 240 espaços. No dia 23, será a vez de Madureira, na Zona Norte, que receberá 245 pontos em nove ruas. A maior concentração, com 1.800, será na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Reserva, na Zona Sudoeste, a partir de 27 de novembro. O cronograma será encerrado em Campo Grande, na Zona Oeste, no dia 30, com 250 novos espaços.



A implantação será gradual, e os motoristas deverão observar a sinalização e as regras de funcionamento do estacionamento rotativo em cada trecho.



Cronograma de implantação das vagas



- Quinta da Boa Vista: 113 vagas – a partir de 4 de novembro

- Humaitá: 331 vagas – a partir de 9 de novembro

- Maracanã: 240 vagas – a partir de 16 de novembro

- Madureira: 245 vagas – a partir de 23 de novembro

- Avenida Lúcio Costa: 1.800 vagas – a partir de 27 de novembro

- Campo Grande: 250 vagas – a partir de 30 de novembro



Funcionamento do Rio Rotativo

Integrado ao aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital permite o pagamento pelo celular, via Pix ou cartão de crédito. A tarifa é de R$ 2 por período de duas horas, com permanência máxima de dez horas na mesma vaga. O sistema já contabiliza cerca de 620 mil validações de períodos de estacionamento.



Atualmente, o serviço está disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, além da Tijuca, Urca, Centro, Bangu, Cidade Nova, Flamengo e Vila Isabel.



A iniciativa substitui os antigos talões de papel por um modelo digital, que facilita o pagamento, permite o monitoramento da ocupação das vagas e contribui para a fiscalização. A experiência acumulada tem orientado o aperfeiçoamento da operação e a expansão gradual para novas regiões.

Como utilizar?

Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em uma vaga identificada pela sinalização e acessar o aplicativo Jaé. Na opção destinada ao estacionamento, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Em seguida, é necessário informar a placa do veículo, selecionar o tempo de permanência e efetuar o pagamento.



A tarifa pode ser paga por Pix ou cartão de crédito, e o usuário tem a possibilidade de adquirir até cinco períodos consecutivos de duas horas, totalizando dez horas na mesma vaga. O pagamento é feito exclusivamente pelo aplicativo, sem necessidade de entregar dinheiro aos guardadores.



Os profissionais credenciados atuam na orientação dos motoristas sobre o funcionamento do sistema e também auxiliam no levantamento de informações sobre a ocupação dos espaços. Eles não podem receber valores pelo estacionamento nem aplicar multas, atribuição que permanece sob responsabilidade da autoridade de trânsito.