Movimento de passageiros na Rodoviária do Rio aumenta durante o feriado de FinadosReginaldo Pimenta
Durante o período do feriado, 96.320 passageiros deverão embarcar no Rio, enquanto 97.200 devem desembarcar na cidade. Na segunda-feira (2), 26.900 viajantes deixam o município. No mesmo dia, outras 26.600 pessoas chegam.
Entre os destinos mais procurados por quem deixa o Rio estão as cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Serra Fluminense e interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.
Enquanto algumas pessoas aproveitam o feriado para descansar, outras usam a folga para ir atrás de novas oportunidades de trabalho, como é o caso do corretor de imóveis Adrian Louan, de 28 anos. Morador de Saquarema, na Região dos Lagos, ele vai para São Paulo para conhecer o mercado local.
“Estou indo atrás de network, conhecer algumas empresas, já que futuramente pretendo migrar para São Paulo, estou vendo como é o mercado. Já fui algumas vezes e agora vou aproveitar o feriado para conhecer mais coisas. Também vou encontrar uma amiga que era da minha cidade e foi recentemente para lá”, conta ao O DIA.
Já Gabriel saiu de São Paulo com um grupo de amigos para participar de um evento em Niterói, na Região Metropolitana. Apesar do tempo chuvoso, ele tem esperança de conseguir aproveitar a praia nos dias de folga.
“No total, estamos em um grupo de 7 a 8 pessoas. A gente vai passar o feriado aqui. Temos um evento em Niterói amanhã e segunda a gente volta para cá para curtir, ficar tranquilo, pegar praia, talvez. Está meio chuvoso, mas talvez dê para pegar uma praia”, diz esperançoso.
A estagiária de Direito Maria Eduarda Amorim vai aproveitar para curtir a avó em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Durante o feriado, também pretende visitar o primo em Cabo Frio.
“Moro na Tijuca e estou indo para Arraial do Cabo visitar a minha avó, tem muito tempo que não a vejo. Também vou aproveitar e visitar meu primo, que mora em Cabo Frio. Aproveitar o feriado, graças a Deus”, ri.
Quem também vai aproveitar para matar a saudade é a aposentada Maria Helena Ferreira. Moradora de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, ela partiu para Belo Horizonte, em Minas Gerais, para comemorar o aniversário do filho.
“Meu filho vai fazer aniversário dia 4 de novembro. Quando nós saímos de casa estava chovendo bastante, mas a vontade de ver o filho é maior. Estou viajando com a minha neta, Letícia”, afirma.
Orientações para uma viagem tranquila
No caso de menores de 16 anos que viajam desacompanhados, é importante verificar as exigências legais de autorização, que variam conforme a idade, o destino e as circunstâncias da viagem. Em determinadas situações, pode ser necessária autorização judicial.
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