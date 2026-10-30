Movimento de passageiros na Rodoviária do Rio aumenta durante o feriado de Finados - Reginaldo Pimenta

Movimento de passageiros na Rodoviária do Rio aumenta durante o feriado de FinadosReginaldo Pimenta

Publicado 30/10/2026 13:52

Mais de 190 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio entre esta sexta-feira (30) e terça (3), durante o feriadão de Finados, celebrado na segunda (2). Ao todo, entre partidas e chegadas, estão programados mais de seis mil ônibus. A Costa Verde e a Região dos Lagos são alguns dos destinos mais procurados.

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Para esta sexta, está prevista a maior movimentação de saída do Rio pelo terminal: 24.600 passageiros. Enquanto isso, outras 16.100 pessoas devem chegar à Cidade Maravilhosa. Já no sábado (1º) é quando terá a maior chegada de viajantes: 26.850 no total.



Durante o período do feriado, 96.320 passageiros deverão embarcar no Rio, enquanto 97.200 devem desembarcar na cidade. Na segunda-feira (2), 26.900 viajantes deixam o município. No mesmo dia, outras 26.600 pessoas chegam.



Entre os destinos mais procurados por quem deixa o Rio estão as cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Serra Fluminense e interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.



Enquanto algumas pessoas aproveitam o feriado para descansar, outras usam a folga para ir atrás de novas oportunidades de trabalho, como é o caso do corretor de imóveis Adrian Louan, de 28 anos. Morador de Saquarema, na Região dos Lagos, ele vai para São Paulo para conhecer o mercado local.



“Estou indo atrás de network, conhecer algumas empresas, já que futuramente pretendo migrar para São Paulo, estou vendo como é o mercado. Já fui algumas vezes e agora vou aproveitar o feriado para conhecer mais coisas. Também vou encontrar uma amiga que era da minha cidade e foi recentemente para lá”, conta ao O DIA.



Já Gabriel saiu de São Paulo com um grupo de amigos para participar de um evento em Niterói, na Região Metropolitana. Apesar do tempo chuvoso, ele tem esperança de conseguir aproveitar a praia nos dias de folga.



“No total, estamos em um grupo de 7 a 8 pessoas. A gente vai passar o feriado aqui. Temos um evento em Niterói amanhã e segunda a gente volta para cá para curtir, ficar tranquilo, pegar praia, talvez. Está meio chuvoso, mas talvez dê para pegar uma praia”, diz esperançoso.



A estagiária de Direito Maria Eduarda Amorim vai aproveitar para curtir a avó em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Durante o feriado, também pretende visitar o primo em Cabo Frio.



“Moro na Tijuca e estou indo para Arraial do Cabo visitar a minha avó, tem muito tempo que não a vejo. Também vou aproveitar e visitar meu primo, que mora em Cabo Frio. Aproveitar o feriado, graças a Deus”, ri.



Quem também vai aproveitar para matar a saudade é a aposentada Maria Helena Ferreira. Moradora de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, ela partiu para Belo Horizonte, em Minas Gerais, para comemorar o aniversário do filho.



“Meu filho vai fazer aniversário dia 4 de novembro. Quando nós saímos de casa estava chovendo bastante, mas a vontade de ver o filho é maior. Estou viajando com a minha neta, Letícia”, afirma.

Orientações para uma viagem tranquila

Para evitar perrengues e imprevistos na hora de viajar, a Rodoviária do Rio recomenda que os passageiros cheguem ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário de embarque e confiram previamente a documentação necessária para a viagem.



No caso de menores de 16 anos que viajam desacompanhados, é importante verificar as exigências legais de autorização, que variam conforme a idade, o destino e as circunstâncias da viagem. Em determinadas situações, pode ser necessária autorização judicial.



*Colaboração: Reginaldo Pimenta