Carreta ficará na Penha até o início de dezembroDivulgação
“Com essa carreta, os pacientes podem realizar os exames e receber os laudos rapidamente, com acompanhamento de especialistas. É uma estrutura que chega aos municípios para facilitar o acesso ao diagnóstico e agilizar o atendimento de quem precisa de cuidados em cardiologia pelo SUS”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em visita à unidade, no início do mês.
A carreta, que está estacionada no estacionamento do 28º Grupamento de Bombeiro Militar, na Penha, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 25, ficaria até o início de novembro, mas o prazo foi estendido por mais um mês.
“No Complexo da Penha, são mais de 100 mil habitantes. A carreta vai atender 13 comunidades, levando os serviços para perto da casa das pessoas. Com isso, também oportunizamos a avaliação de risco cirúrgico, otimizando o tempo de espera e melhorando o cuidado que tanto defendemos, acreditamos e fortalecemos todos os dias no Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou a secretária de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Ana Luiza Caldas.
Os exames oferecidos na unidade auxiliam no diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas. A carreta conta com consultório especializado e equipes formadas por cardiologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente do cuidado e profissionais de apoio remoto.
A previsão do Ministério da Saúde é de que a unidade móvel realize mais de 1,5 mil procedimentos por mês. Para receber assistência na carreta, os pacientes precisam ser encaminhados pela rede pública de saúde. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 16h; e aos sábados, das 8h ao meio-dia.
As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil, com um óbito registrado a cada 72 segundos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Em 2025, foram registradas cerca de 398 mil mortes por essas doenças.
Entre 2023 e julho de 2026, o SUS registrou 2,6 milhões de internações relacionadas a doenças cardiovasculares. Nos casos mais graves, a rede também oferece transplante cardíaco. Em 2025, o país registrou 428 transplantes de coração. Entre janeiro e agosto deste ano, já foram 288 procedimentos.
Atualmente, 132 unidades móveis do programa Agora Tem Especialistas estão em funcionamento no Brasil, sendo 10 delas no estado do Rio. Juntas, as carretas já realizaram mais de 1,2 milhões de procedimentos em todo o país, beneficiando cerca de 458 mil pessoas em mais de 4,5 mil municípios
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