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Criminosos sequestram ônibus e bloqueiam vias na Zona Norte
As ações, realizadas de forma orquestrada e simultânea, são lideradas por bandidos do Terceiro Comando Puro
Pelo menos sete ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos no início da tarde desta sexta-feira (30), em Irajá, na Zona Norte do Rio. Dois coletivos foram atravessados na Avenida Monsenhor Félix e outros dois na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., próximo ao metrô de Irajá, sentido Vicente de Carvalho. Outro coletivo, da empresa Flores, foi usado para bloquear uma via em Colégio.
As ações, realizadas de forma orquestrada e simultânea, são lideradas por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). O clima é de tensão e instabilidade na região, onde os bandidos estão aterrorizando passageiros e impedindo a circulação do transporte público.
Além dos ônibus, os criminosos também sequestraram um carro, um caminhão e um veículo da Light que estava em serviço. Todos foram usados como barricadas. A ação criminosa seria uma reação à ocupação da Polícia Militar nas comunidades da Serrinha e da Primavera.
Além dos ônibus, os criminosos também sequestraram um carro, um caminhão e um veículo da Light que estava em serviço. Todos foram usados como barricadas. A ação criminosa seria uma reação à ocupação da Polícia Militar nas comunidades da Serrinha e da Primavera.
Em nota, a Light confirmou que uma equipe da companhia foi abordada por criminosos durante uma operação policial em Irajá. "Os profissionais passam bem. Os criminosos levaram a chave do veículo da empresa, que foi utilizado como barricada."
Em nota, a PM informou que durante as ações, policiais militares atuaram na desobstrução das avenidas Pastor Martin Luther King Júnior e Monsenhor Félix, em Irajá, após o fechamento provocado por criminosos. O policiamento também foi reforçado nos bairros de Madureira, Irajá, Cavalcanti e Campinho, com abordagens e revistas.
Na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, dois homens foram detidos. Os policiais apreenderam um fuzil, um revólver, rádios transmissores e material entorpecente. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.
Na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, dois homens foram detidos. Os policiais apreenderam um fuzil, um revólver, rádios transmissores e material entorpecente. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.
O Rio Ônibus informou, por volta das 14h, que três veículos já foram liberados do local. Confira o balanço:
Ônibus em barricadas
B27108 - 774 Madureira x Jardim América
B27184 - 774 Madureira x Jardim América
B11578 - 908 Term. Deodoro x Bonsucesso
B27162 - 774 Madureira x Jardim América
C27004 - 639 Jardim America x Saens Pena
B44585 - 721 Vila Cruzeiro x Cascadura
Linhas impactadas
712 Irajá x Cascadura
774 Madureira x Jardim América
SV774 Madureira x Jardim América
775 Madureira x Jardim América
918 Bangu x Bonsucesso
926 Senador Camará x Penha
908 Term. Deodoro x Bonsucesso
Ônibus em barricadas
B27108 - 774 Madureira x Jardim América
B27184 - 774 Madureira x Jardim América
B11578 - 908 Term. Deodoro x Bonsucesso
B27162 - 774 Madureira x Jardim América
C27004 - 639 Jardim America x Saens Pena
B44585 - 721 Vila Cruzeiro x Cascadura
Linhas impactadas
712 Irajá x Cascadura
774 Madureira x Jardim América
SV774 Madureira x Jardim América
775 Madureira x Jardim América
918 Bangu x Bonsucesso
926 Senador Camará x Penha
908 Term. Deodoro x Bonsucesso
PM mantém ocupação na Serrinha
A Polícia Militar mantém uma ocupação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (30), após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP).
Conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", os dois foram encontrados escondidos em uma casa na comunidade e acabaram encurralados por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Já em Cavalcanti, um homem morreu após um confronto.
De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, enquanto "Atentado" acumula 24. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos foram recuperados.
De acordo com a PM, "Da Nike" possui seis anotações criminais, enquanto "Atentado" acumula 24. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos foram recuperados.
Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.
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