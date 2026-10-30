Mãe morre após explosão e filho de 1 ano segue internado na UTI pediátrica no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Reprodução/Internet

Mãe morre após explosão e filho de 1 ano segue internado na UTI pediátrica no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Reprodução/Internet

Publicado 30/10/2026 14:28

Morreu, nesta quinta-feira (29), a mulher que estava internada desde 1º de outubro após ser vítima de uma explosão de gás em uma residência de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Identificada como Tamara de Souza Vasconcelos, ela também deixou o marido e o filho, de 1 ano e 10 meses, feridos no acidente. A criança permanece internada em estado estável no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

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A explosão ocorreu na Avenida Vereador Chequer Elias, nas proximidades do Condomínio Jardim Ipiranga 2. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h49 e, ao chegar ao endereço, encontrou um pequeno foco de incêndio, que foi controlado pelas equipes.



As três vítimas sofreram ferimentos graves e receberam os primeiros atendimentos no Hospital Geral de Piraí. Posteriormente, devido à gravidade do quadro, precisaram de transferência para o HEAT.



O menino sofreu queimaduras na face, no tórax e nos membros inferiores. Já o pai foi estabilizado após o atendimento inicial e, segundo familiares, apresentava quadro de saúde estável.



Duas das vítimas conseguiram chegar à unidade de saúde por meios próprios, enquanto a terceira recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias da explosão não foram informadas. A explosão ocorreu na Avenida Vereador Chequer Elias, nas proximidades do Condomínio Jardim Ipiranga 2. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h49 e, ao chegar ao endereço, encontrou um pequeno foco de incêndio, que foi controlado pelas equipes.As três vítimas sofreram ferimentos graves e receberam os primeiros atendimentos no Hospital Geral de Piraí. Posteriormente, devido à gravidade do quadro, precisaram de transferência para o HEAT.O menino sofreu queimaduras na face, no tórax e nos membros inferiores. Já o pai foi estabilizado após o atendimento inicial e, segundo familiares, apresentava quadro de saúde estável.Duas das vítimas conseguiram chegar à unidade de saúde por meios próprios, enquanto a terceira recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias da explosão não foram informadas.

Ainda não se sabe o horário do enterro.

Outros casos de queimaduras







No dia seguinte, na terça-feira (30 de setembro), O menino é a quarta criança com queimaduras graves a dar entrada no HEAT no mês de setembro. Na segunda-feira (29 de setembro), uma menina de 7 anos chegou ao hospital após sofrer queimaduras provocadas por óleo quente, em Nova Iguaçu.No dia seguinte, na terça-feira (30 de setembro), duas irmãs, de 2 e 6 anos , foram encaminhadas à unidade com queimaduras em cerca de 90% do corpo. As meninas ficaram feridas após a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, ser atingida por um incêndio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ambas morreram.

Na quarta-feira (30), um homem de 36 anos, vítima de uma queimadura elétrica em Rio das Ostras, também precisou ser levado ao HEAT. O resgate foi realizado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. Ele continua internado e apresenta quadro de saúde estável.



135 vítimas de queimaduras



De janeiro a setembro deste ano, o Hospital Estadual Alberto Torres recebeu 135 vítimas de queimaduras. A unidade é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas em todo o estado do Rio.



Atualmente, dois pacientes classificados como grandes queimados estão internados no CTI do hospital. Eles permanecem na unidade há quase quatro meses.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro