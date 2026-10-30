Mãe morre após explosão e filho de 1 ano segue internado na UTI pediátrica no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Reprodução/Internet
A explosão ocorreu na Avenida Vereador Chequer Elias, nas proximidades do Condomínio Jardim Ipiranga 2. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h49 e, ao chegar ao endereço, encontrou um pequeno foco de incêndio, que foi controlado pelas equipes.
As três vítimas sofreram ferimentos graves e receberam os primeiros atendimentos no Hospital Geral de Piraí. Posteriormente, devido à gravidade do quadro, precisaram de transferência para o HEAT.
O menino sofreu queimaduras na face, no tórax e nos membros inferiores. Já o pai foi estabilizado após o atendimento inicial e, segundo familiares, apresentava quadro de saúde estável.
Duas das vítimas conseguiram chegar à unidade de saúde por meios próprios, enquanto a terceira recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias da explosão não foram informadas.
Outros casos de queimaduras
No dia seguinte, na terça-feira (30 de setembro), duas irmãs, de 2 e 6 anos, foram encaminhadas à unidade com queimaduras em cerca de 90% do corpo. As meninas ficaram feridas após a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, ser atingida por um incêndio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ambas morreram.
135 vítimas de queimaduras
Atualmente, dois pacientes classificados como grandes queimados estão internados no CTI do hospital. Eles permanecem na unidade há quase quatro meses.
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