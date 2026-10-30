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Rio terá fim de semana de céu nublado e previsão de chuva isolada
Temperaturas variam entre 19°C e 29°C nos próximos dias; COR-Rio orienta motoristas a redobrarem a atenção no trânsito
O fim de semana no município do Rio será marcado por céu nublado e possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia. De acordo com a previsão estendida do Alerta Rio, neste sábado (31), os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento.
O tempo fechado, porém, não parece ser motivo para desistir dos passeios. Turistas de Campinas, no interior de São Paulo, aproveitaram a viagem à capital fluminense mesmo sem o sol esperado.
A estudante de enfermagem Gabrielle Duarte, de 25 anos, está no Rio pela primeira vez e contou que chegou com um roteiro de passeios planejado. Apesar da expectativa de encontrar dias ensolarados, ela não pretende deixar de conhecer a cidade por causa do clima.
"O tempo está ruinzinho, está fechado, mas não está frio. É frustrante um pouquinho, mas isso não impede a gente de aproveitar. Dá para fazer muita coisa legal", comentou.
Já a estudante de psicologia Laura Quézia, de 28 anos, também veio de Campinas e esperava encontrar um sol mais forte durante a estadia. Apesar da mudança nos planos, ela avalia positivamente a experiência. "Ela veio na expectativa de um solzão, mas está uma delícia", relatou
No domingo (1º), a temperatura fica entre 19°C e 29°C. A previsão indica chuva fraca e isolada durante a tarde e a noite, com ventos de intensidade fraca a moderada, vindos das direções leste e sudeste.
A instabilidade deve continuar na segunda-feira (2), quando há previsão de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A máxima permanece em 29°C, enquanto a mínima prevista é de 20°C.
Já na terça-feira (3), os termômetros podem chegar aos 32°C, com mínima de 20°C. Apesar da elevação da temperatura, ainda há previsão de chuva fraca a moderada e isolada durante a tarde e a noite.
Orientações para motoristas
Diante da possibilidade de chuva e do risco de pistas escorregadias, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) recomenda:
- Reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente;
- Evitar freadas e manobras bruscas, que podem provocar perda de controle;
- Manter os pneus em boas condições e verificar a calibragem regularmente;
- Acender os faróis mesmo durante o dia para aumentar a visibilidade;
- Redobrar a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;
- Evitar o uso do celular ao volante;
- Caso as condições estejam muito ruins, procurar um local seguro para parar e aguardar a melhora do tempo.
- Reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente;
- Evitar freadas e manobras bruscas, que podem provocar perda de controle;
- Manter os pneus em boas condições e verificar a calibragem regularmente;
- Acender os faróis mesmo durante o dia para aumentar a visibilidade;
- Redobrar a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;
- Evitar o uso do celular ao volante;
- Caso as condições estejam muito ruins, procurar um local seguro para parar e aguardar a melhora do tempo.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Isabelle Rosa
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