Caminhão recuperado pela PM - Reprodução/Polícia Militar

Caminhão recuperado pela PMReprodução/Polícia Militar

Publicado 30/10/2026 18:46 | Atualizado 30/10/2026 18:54

Policiais militares do 22º BPM (Maré) recuperaram um caminhão e parte de uma carga de eletrodomésticos na manhã desta sexta-feira (30), em Benfica, na Zona Norte do Rio. Parte da carga foi recuperada.





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Travessa Elieser. Ao chegarem ao endereço, encontraram o caminhão parado e aberto. Os suspeitos, no entanto, já haviam fugido. . LEIA MAIS: PM mantém ocupação no Complexo da Serrinha e Primavera após tiroteio Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Travessa Elieser. Ao chegarem ao endereço, encontraram o caminhão parado e aberto. Os suspeitos, no entanto, já haviam fugido. .

PM mantém ocupação no Complexo da Serrinha e Primavera após tiroteio

A Polícia Militar mantém uma ocupação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (30), após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP).





Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.

No início desta tarde (30), seis ônibus foram utilizados como barricadas, na Av. Monsenhor Félix, em Irajá e na Rua Silva Vale, em Cavalcanti. Três veículos já foram liberados do local. No momento, sete linhas estão com impactos nas regiões.

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