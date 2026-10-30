Caminhão recuperado pela PMReprodução/Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Travessa Elieser. Ao chegarem ao endereço, encontraram o caminhão parado e aberto. Os suspeitos, no entanto, já haviam fugido. .
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Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.
No início desta tarde (30), seis ônibus foram utilizados como barricadas, na Av. Monsenhor Félix, em Irajá e na Rua Silva Vale, em Cavalcanti. Três veículos já foram liberados do local. No momento, sete linhas estão com impactos nas regiões.
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Os trabalhadores atuarão em três turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios dos Ingleses (Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), no Cemitério São João Batista (Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá (Freguesia), na Rua Retiro dos Artistas (Pechincha), no Cemitério de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap).
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