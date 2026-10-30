Caminhão recuperado pela PMReprodução/Polícia Militar

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Leonardo Brito
Policiais militares do 22º BPM (Maré) recuperaram um caminhão e parte de uma carga de eletrodomésticos na manhã desta sexta-feira (30), em Benfica, na Zona Norte do Rio. Parte da carga foi recuperada.
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Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Travessa Elieser. Ao chegarem ao endereço, encontraram o caminhão parado e aberto. Os suspeitos, no entanto, já haviam fugido. . 

PM mantém ocupação no Complexo da Serrinha e Primavera após tiroteio

A Polícia Militar mantém uma ocupação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (30), após intensos tiroteios que resultaram em ônibus e carros incendiados, vias interditadas e impactos nos serviços de saúde e educação. Os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do Terceiro Comando Puro (TCP).


Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Choque e do 2º Comando de Policiamento de Área estão ocupando as comunidades desde o fim da operação desta quinta-feira (29). A medida ocorre por tempo indeterminado e tem como objetivo conter a disputa territorial nas localidades.
No início desta tarde (30), seis ônibus foram utilizados como barricadas, na Av. Monsenhor Félix, em Irajá e na Rua Silva Vale, em Cavalcanti. Três veículos já foram liberados do local. No momento, sete linhas estão com impactos nas regiões.

Rio tem esquema especial de limpeza dos cemitério no feriado de Finados

Comlurb preparou um esquema especial de limpeza nos cemitérios da cidade devido ao alto fluxo de visitantes e o grande comércio informal de flores, velas, santinhos, comidas e bebidas para o Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2). A operação tem início no fim de semana e se estende até terça-feira (3). Ao todo, serão empregados 390 garis nos três dias, sendo 200 apenas na data do feriado.
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Os trabalhadores atuarão em três turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios dos Ingleses (Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), no Cemitério São João Batista (Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá (Freguesia), na Rua Retiro dos Artistas (Pechincha), no Cemitério de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap).