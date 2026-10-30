Linha Amarela deve ter mais de 500 mil veículos no feriadão - Divulgação/Lamsa

Linha Amarela deve ter mais de 500 mil veículos no feriadãoDivulgação/Lamsa

Publicado 30/10/2026 15:53 | Atualizado 30/10/2026 15:53

O feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), deve aumentar o movimento nas principais rodovias e vias expressas do Rio de Janeiro . As concessionárias estimam grande circulação de veículos entre esta sexta-feira (30) e terça-feira (3), período que concentra as viagens de saída e retorno do feriadão.





Na Linha Amarela, a previsão é de que aproximadamente 515 mil veículos passem pela Praça do Pedágio entre sexta e segunda-feira. Para atender à demanda, a Lamsa, concessionária responsável pela via, vai disponibilizar até 50 colaboradores por turno, com reforço nas cabines durante os horários de maior movimento.



A expectativa é de trânsito intenso nesta sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado (31), das 9h às 18h. No domingo (1º), o fluxo deve ser moderado entre 11h e 18h. Na segunda-feira, feriado de Finados, a previsão é de movimento moderado das 11h às 20h.



A concessionária também informou que não haverá operação reversível diurna nesta sexta-feira, em razão da transferência do feriado do funcionalismo público para a data.



LEIA MAIS: Criminosos sequestram ônibus e bloqueiam vias na Zona Norte Na Linha Amarela, a previsão é de que aproximadamente 515 mil veículos passem pela Praça do Pedágio entre sexta e segunda-feira. Para atender à demanda, a Lamsa, concessionária responsável pela via, vai disponibilizar até 50 colaboradores por turno, com reforço nas cabines durante os horários de maior movimento.A expectativa é de trânsito intenso nesta sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado (31), das 9h às 18h. No domingo (1º), o fluxo deve ser moderado entre 11h e 18h. Na segunda-feira, feriado de Finados, a previsão é de movimento moderado das 11h às 20h.A concessionária também informou que não haverá operação reversível diurna nesta sexta-feira, em razão da transferência do feriado do funcionalismo público para a data.

Ponte Rio-Niterói e BR-101



Na Ponte Rio-Niterói, a estimativa é de mais de 870 mil veículos entre sexta-feira e terça-feira. O movimento deve ser maior no sentido Niterói, principalmente para quem segue em direção à Região dos Lagos.



A previsão é de uma média de 154 mil veículos por dia durante o período. Na volta, o fluxo deve aumentar na segunda-feira, com 151 mil veículos, e alcançar o pico na terça-feira (3), quando são esperados 156 mil.



Já a Arteris Fluminense estima que mais de 496 mil veículos circulem pelos 322 quilômetros da BR-101 administrados pela concessionária, entre Niterói e Campos dos Goytacazes. O volume representa aumento de 21% em relação à média habitual.



Na sexta-feira, são esperados mais de 98 mil veículos. O movimento também deve ser intenso no sábado, com previsão de 96 mil. No retorno, a segunda-feira deve concentrar mais de 126 mil veículos no sentido Rio, enquanto a terça-feira tem previsão de 102 mil.



Os trechos entre Niterói e Rio Bonito e os perímetros urbanos de Casimiro de Abreu e Campos dos Goytacazes devem concentrar parte da movimentação.





Dutra, Rio-Santos e Região Serrana

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a concessionária RioSP estima a circulação de 1,44 milhão de veículos durante o feriadão. O maior movimento na saída do Rio está previsto para esta sexta-feira, entre 14h e 16h. Na volta, o pico deve ocorrer na segunda-feira, das 13h às 15h.



A Rodovia Rio-Santos (BR-101), por sua vez, deve receber 263.833 veículos entre sexta e terça-feira. A previsão representa aumento de 31,2% em comparação com dias normais. O trânsito deve ficar mais carregado nesta sexta, a partir das 15h, e na segunda-feira, entre 11h e 13h, no retorno.



Para quem pretende viajar em direção à Região Serrana, a BR-040 deve receber aproximadamente 250 mil veículos no trecho entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio. Além do feriado, a rodovia terá movimento adicional por causa do festival Rock The Mountain, realizado neste fim de semana em Itaipava, distrito de Petrópolis.



A concessionária responsável pelo trecho informou que vai reforçar o monitoramento e manter equipes de atendimento médico, assistência mecânica e conservação de prontidão. Motoristas também devem ficar atentos às intervenções nas pistas de subida e descida da Serra de Petrópolis.





ViaLagos prevê mais de 167 mil veículos



Na RJ-124, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, a ViaLagos estima a passagem de 167.508 veículos entre sexta-feira e terça-feira.



A previsão da concessionária aponta sábado (31) como o dia de maior movimento, com 39.790 veículos. Na segunda-feira, são esperados 39.123. A sexta-feira deve registrar 34.532 veículos, enquanto domingo e terça-feira têm estimativas de 24.568 e 29.495, respectivamente.



A empresa informou que manterá equipes de atendimento e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias em operação durante 24 horas. O monitoramento será feito pelo Centro de Controle Operacional, com apoio de câmeras e painéis de mensagens.





Rodoviária espera quase 200 mil passageiros



O movimento também deve aumentar no transporte rodoviário.



Para atender à demanda, foram programados 6,3 mil ônibus, incluindo 1,4 mil viagens extras. A sexta-feira deve concentrar o maior número de embarques, com mais de 24 mil passageiros. Já o sábado tem previsão de 26,8 mil desembarques.



Entre os destinos mais procurados estão cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Região Serrana e interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.



O movimento também deve aumentar no transporte rodoviário. A Rodoviária do Rio prevê receber mais de 193 mil passageiros entre sexta-feira e terça-feira. Para atender à demanda, foram programados 6,3 mil ônibus, incluindo 1,4 mil viagens extras. A sexta-feira deve concentrar o maior número de embarques, com mais de 24 mil passageiros. Já o sábado tem previsão de 26,8 mil desembarques.Entre os destinos mais procurados estão cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Região Serrana e interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.

Orientações aos motoristas

As concessionárias recomendam que os motoristas planejem os deslocamentos, evitem, sempre que possível, os horários de maior movimento e façam a revisão dos veículos antes de viajar.



Também é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos. Em caso de chuva ou pista molhada, a orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção.



Na BR-101, a Arteris Fluminense disponibiliza atendimento de emergência pelo telefone 0800 282 0101. Na ViaLagos, os usuários podem obter informações pelo telefone 0800 702 0124 e pelos canais oficiais da concessionária.

