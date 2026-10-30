Casa desaba após deslizamento em Niterói, mas idoso sai ilesoDivulgação Redes Sociais

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Aretha Dossares
Uma casa onde um idoso, identificado como Adalmir Alves Corrêa, de 72 anos, morava sozinho desabou após um deslizamento de terra na madrugada desta sexta-feira (30), na comunidade do Caniçal, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O imóvel fica na Rua Ronaldo Gomes e Menezes. Apesar do susto, o morador conseguiu sair e não sofreu ferimentos.
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Segundo relatos de moradores nas redes sociais, o deslizamento aconteceu por volta das 4h. Vizinhos ouviram um forte barulho e os gritos do idoso.

De acordo com Simone Muniz, filha de Adalmir, uma parte da residência desabou enquanto o pai estava dentro do imóvel. Ele conseguiu sair antes que outra parte da estrutura cedesse.

"Meu pai estava em casa e desabou uma parte. Ele conseguiu sair. Quando meus irmãos chegaram para ver se conseguiam pegar algum documento, a outra parte caiu. Mas ninguém se feriu, graças a Deus. Está todo mundo bem", contou.

Ainda segundo Simone, o pai não precisou de atendimento médico, pois não sofreu ferimentos. Ela explicou que o desabamento ocorreu após o deslizamento de um barranco, que também envolveu terra e uma árvore.
A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou que enviou uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e verificar as condições da área. Os agentes acompanham a ocorrência com representantes da associação de moradores. Não há registro de feridos.

A comunidade recebeu, em 2026, um pacote de obras de urbanização com investimento de R$ 12,6 milhões. As intervenções incluíram melhorias nos acessos e nas escadarias, instalação de guarda-corpos, implantação de um novo sistema de drenagem e obras de contenção de encostas.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelos telefones 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.

Outros casos

Cinco imóveis permanecem interditados preventivamente e 13 pessoas estão desalojadas após o desabamento de uma casa na Rua da Horta, no Morro do Céu, no bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana. A atualização foi divulgada neste domingo (18) pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade.
O desabamento aconteceu na manhã de sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas: Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e seu irmão, P.C.D.O, de 17. Os dois foram resgatados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.
Beatriz recebeu atendimento médico, passou por exames e teve alta hospitalar ainda na sexta-feira. P. segue internado, com quadro de saúde considerado estável.

Famílias receberam oferta de acolhimento

De acordo com a Defesa Civil, as cinco interdições têm caráter preventivo e buscam evitar que moradores permaneçam em imóveis que possam apresentar riscos estruturais. A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade ofereceu acolhimento nos abrigos municipais às 13 pessoas desalojadas, mas elas optaram por ficar nas casas de familiares.
A Defesa Civil continua avaliando as condições estruturais e os riscos na região. O órgão orienta que os moradores respeitem as interdições e não retornem aos imóveis sem autorização.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral