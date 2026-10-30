Comlurb terá esquema especial de limpeza dos cemitérios para o Dia de FinadosDivulgação
Os trabalhadores atuarão em três turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios dos Ingleses (Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), no Cemitério São João Batista (Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá (Freguesia), na Rua Retiro dos Artistas (Pechincha), no Cemitério de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap).
Para a operação, os agentes de limpeza contarão com 18 caminhões compactadores, dois caminhões do tipo satélite (menor), 14 pipas d´água e cinco vans com sistema de alta pressão para limpeza das vias com água de reuso. A Companhia disponibilizará também 190 contêineres, para utilização dos visitantes, na porta e nas vias de acesso aos cemitérios.
Os serviços rotineiros de coleta domiciliar e limpeza pública funcionarão normalmente em toda a cidade durante o Feriadão, incluindo varrição das ruas, poda de árvores, limpeza das praias e feiras-livres. A Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura receberá os pedidos de remoção gratuita pelo WhatsApp 3460-1746.
Milhões de veículos na estrada
Na Linha Amarela, a previsão é de que aproximadamente 515 mil veículos passem pela Praça do Pedágio entre sexta e segunda-feira. Na Ponte Rio-Niterói, a estimativa é de mais de 870 mil veículos no mesmo período.
Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a concessionária RioSP estima a circulação de 1,44 milhão de veículos durante o feriadão. A Rodovia Rio-Santos (BR-101), por sua vez, deve receber 263.833 veículos entre sexta e terça-feira. A BR-040 deve receber aproximadamente 250 mil veículos no trecho entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio.
Na RJ-124, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, a ViaLagos estima a passagem de 167.508 veículos entre sexta-feira e terça-feira.
Rodoviária espera quase 200 mil passageiros
Para atender à demanda, foram programados 6,3 mil ônibus, incluindo 1,4 mil viagens extras. A sexta-feira deve concentrar o maior número de embarques, com mais de 24 mil passageiros. Já o sábado tem previsão de 26,8 mil desembarques.
Entre os destinos mais procurados estão cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Região Serrana e interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.
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