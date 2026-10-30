Comlurb terá esquema especial de limpeza dos cemitérios para o Dia de Finados - Divulgação

Comlurb terá esquema especial de limpeza dos cemitérios para o Dia de FinadosDivulgação

Publicado 30/10/2026 16:39

Comlurb preparou um esquema especial de limpeza nos cemitérios da cidade devido ao alto fluxo de visitantes e o grande comércio informal de flores, velas, santinhos, comidas e bebidas para o Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2). A operação tem início no fim de semana e se estende até terça-feira (3). Ao todo, serão empregados 390 garis nos três dias, sendo 200 apenas na data do feriado.





Os trabalhadores atuarão em três turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios dos Ingleses (Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), no Cemitério São João Batista (Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá (Freguesia), na Rua Retiro dos Artistas (Pechincha), no Cemitério de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap).



Para a operação, os agentes de limpeza contarão com 18 caminhões compactadores, dois caminhões do tipo satélite (menor), 14 pipas d´água e cinco vans com sistema de alta pressão para limpeza das vias com água de reuso. A Companhia disponibilizará também 190 contêineres, para utilização dos visitantes, na porta e nas vias de acesso aos cemitérios.



Os serviços rotineiros de coleta domiciliar e limpeza pública funcionarão normalmente em toda a cidade durante o Feriadão, incluindo varrição das ruas, poda de árvores, limpeza das praias e feiras-livres. A Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura receberá os pedidos de remoção gratuita pelo WhatsApp 3460-1746. Leia mais! Rio terá fim de semana de céu nublado e previsão de chuva isolada Os trabalhadores atuarão em três turnos nas vias de acesso e no entorno dos cemitérios dos Ingleses (Gamboa), do Complexo de Cemitérios do Caju, no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), no Cemitério São João Batista (Botafogo), no Cemitério de Inhaúma, Cemitério de Irajá, Cemitério do Cacuia (Ilha do Governador), Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Cemitério de Jacarepaguá (Freguesia), na Rua Retiro dos Artistas (Pechincha), no Cemitério de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Cemitério do Murundu (Padre Miguel), Cemitério de Campo Grande, Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, Cemitério de Santa Cruz, Cemitério de Guaratiba e Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap).Para a operação, os agentes de limpeza contarão com 18 caminhões compactadores, dois caminhões do tipo satélite (menor), 14 pipas d´água e cinco vans com sistema de alta pressão para limpeza das vias com água de reuso. A Companhia disponibilizará também 190 contêineres, para utilização dos visitantes, na porta e nas vias de acesso aos cemitérios.Os serviços rotineiros de coleta domiciliar e limpeza pública funcionarão normalmente em toda a cidade durante o Feriadão, incluindo varrição das ruas, poda de árvores, limpeza das praias e feiras-livres. A Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura receberá os pedidos de remoção gratuita pelo WhatsApp 3460-1746.

Milhões de veículos na estrada





Na Linha Amarela, a previsão é de que aproximadamente 515 mil veículos passem pela Praça do Pedágio entre sexta e segunda-feira. Na Ponte Rio-Niterói, a estimativa é de mais de 870 mil veículos no mesmo período.



Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a concessionária RioSP estima a circulação de 1,44 milhão de veículos durante o feriadão. A Rodovia Rio-Santos (BR-101), por sua vez, deve receber 263.833 veículos entre sexta e terça-feira. A BR-040 deve receber aproximadamente 250 mil veículos no trecho entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio.



Na RJ-124, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, a ViaLagos estima a passagem de 167.508 veículos entre sexta-feira e terça-feira. feriadão deve aumentar o movimento nas principais rodovias e vias expressas do Rio de Janeiro . As concessionárias estimam grande circulação de veículos entre esta sexta-feira (30) e terça-feira (3), período que concentra as viagens de saída e retorno do feriadão.Na Linha Amarela, a previsão é de que aproximadamente 515 mil veículos passem pela Praça do Pedágio entre sexta e segunda-feira. Na Ponte Rio-Niterói, a estimativa é de mais de 870 mil veículos no mesmo período.Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a concessionária RioSP estima a circulação de 1,44 milhão de veículos durante o feriadão. A Rodovia Rio-Santos (BR-101), por sua vez, deve receber 263.833 veículos entre sexta e terça-feira. A BR-040 deve receber aproximadamente 250 mil veículos no trecho entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio.Na RJ-124, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, a ViaLagos estima a passagem de 167.508 veículos entre sexta-feira e terça-feira.

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